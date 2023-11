[Vma plus株式会社]

秋田県庁主催のイベントでメタバース体験ブースを出展、200人以上の方がメタバースを初体験



メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(本社:東京都品川区、代表:津田徹 以下 Vma plus)は、2023年10月22日に秋田ふるさと村で開催された秋田県主催イベント『Let'sコネクト!デジタル未来ふれあいフェスタ2023』に、世界中からアクセスできるブラウザ型メタバース『Vma plus Station』の体験ブースを出展いたしました。







『Let's コネクト!デジタル未来ふれあいフェスタ2023』について





秋田県にお住いの方々にデジタル未来への理解を促進するとともに、デジタル分野における新たな可能性を模索する事を目的に開催された秋田県主催のイベントです。

秋田県内の施設を開催場所に、VR技術体験やメタバース体験、eスポーツ、プログラミング教室などの様々なデジタル技術の体験ブースをご提供し、2023年10月1日、10月8日、10月22日の計3回の実施で1500名以上の方にご来場いただきました。



その中でVma plusは、今後のデジタル技術の一翼を担うものとして注目されており地方創生や引きこもり支援、教育機関など様々な分野での活用が進む最新技術「メタバース」の体験ブースを提供いたしました。



第3回 秋田ふるさと村 ふるさと広場・お休み処鳥海 開催報告







10月22日(日)に秋田ふるさと村 ふるさと広場・お休み処鳥海で開催された『Let's コネクト!デジタル未来ふれあいフェスタ2023』は開始から終了まで非常に賑わい、イベントスペースにはお子様を中心に非常に多くの方にご来場いただきました。



Vma plusでは、第1回、第2回と同じく世界中からアクセスすることのできるブラウザ型メタバース『Vma plus Station』の体験ブースを設けました。体験ブースではご家族連れを中心とした幅広い年齢層の方にメタバースを体験いただき、小さなお子様もご年配の方も特別な知識が無くとも操作することのできる点に驚きの声をいただくとともに、メタバースという技術が今後どのように活用されるのかという実用面に関してもご関心をお寄せいただきました。



Vma plusは、メタバースの新たな可能性を広げていくだけでなく、大学や教育機関、さらには製造業や保険業界など、多岐にわたる企業向けにメタバースとWeb3に焦点を当てた講演やプロジェクトを展開し、メタバースと連携した様々な活動を行っています。

今後もVma plusはメタバースのプラットフォーム提供者として、他企業とも積極的に協力し合いながら、新しいアイデアやプロジェクトを生み出すことを目指して参ります。今後の展開に関する情報は随時更新してまいりますので、ぜひご注目ください。



「Vma plus Station」とは







ブラウザから簡単にアクセスできるメタバース3D空間です。メタバース空間内では、自分のアバターを操作しながらEC機能や音声通話機能、チャット機能、翻訳機能で世界中のユーザーとコミュニケーションを取りながらお買い物やライブ配信を楽しむことができます。



社 名:Vma plus(ブイマプラス)株式会社

代表者:津田 徹

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1−8 NMF五反田駅前ビル6階

設 立:2021年10月

H P:https://www.vma-plus.com/

S N S:https://linktr.ee/vma_plus



