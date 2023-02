[株式会社ZOZO]

~ 初月の応募倍率は約270倍!表参道駅をジャックした交通広告も実施 ~



ファッションEC「ZOZOTOWN」(https://zozo.jp/)を運営する株式会社ZOZO(本社:千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO:澤田 宏太郎)は、「『似合う』で、人は笑顔になる」というコンセプトのもと、ZOZO初のリアル店舗(※1)「niaulab by ZOZO」(以下、似合うラボ)を12月16日(金)表参道にオープンし、超パーソナルスタイリングサービスの提供を開始しました。初月となる2月分(※2)の応募受付はすでに終了しており、明日2月1日(水)から3月分の応募受付を開始します。また女優本田翼さんを起用した交通広告を、1月30日(月)から2月5日(日)まで表参道駅構内の計65カ所で掲出中です。カラフルなカーテンをイメージしたデザインは多様な「似合う」を表現しています。ZOZO初のリアル店舗「niaulab by ZOZO」を構える表参道という場所で、自分の「似合う」をみつけてファッションを楽しんでいただきたいという想いを込めました。







似合うラボは、服を売らないリアル店舗で、ZOZO独自の「niaulab AI by ZOZO」(以下、似合うラボAI)とプロのスタイリストの知見を掛け合わせ、2時間以上一人のお客様に貸切で、スペシャルな体験を無料で提供します(※3)。初月となる2月分100人の枠に対して、倍率約270倍となる応募総数27,503人もの方々にご応募いただき、応募者全体の約9割が女性で、世代別にみると10代・20代が約7割を占めました。当社がZOZOTOWN上で実施した「ファッションに関する意識調査」(※4)の結果でも、Z世代(18歳~25歳)の約9割の方が「パーソナルスタイリングサービス」の利用意向を持っていることがわかっており、特にZ世代において当サービスのニーズが高いことを裏付ける結果となりました。



経営戦略「MORE FASHION × FASHION TECH ~ ワクワクできる『似合う』を届ける ~」を掲げる当社は、「似合う」を探求し新たなサービスに取り組むことで、ファッションを愛する全ての皆さまにワクワクできる「似合う」を届け、「ファッションを『買う』ならZOZO」から「ファッションの『こと』ならZOZO」へと進化してまいります。そして企業理念である「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を実現してまいります。



(※1)常設店舗としては今回が初

(※2)応募期間は2022年12月16日(金)~2022年12月25日(日)

(※3)2022年11月9日付け当社のプレスリリース:ZOZO初のリアル店舗を表参道にオープン、自分の「似合う」が見つかる超パーソナルスタイリングサービス「niaulab by ZOZO」を開始(https://corp.zozo.com/news/20221109-niaulab_by_zozo/)

(※4)「ファッションに関する意識調査」レポート参照(https://corp.zozo.com/news/files/pdf/research_niau_20221109.pdf)



<表参道駅構内の交通広告について>

■掲出場所 :表参道駅構内 計65カ所

■掲出期間 :2023年1月30日(月)~2023年2月5日(日)

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください





















<超パーソナルスタイリングサービス「niaulab by ZOZO」について>

■名称:niaulab by ZOZO

■概要:似合うラボAIとプロのスタイリストの知見を掛け合わせ、スペシャルな体験を無料で提供する超パーソナルスタイリングサービス

■場所:東京都渋谷区神宮前 4-25-15 エスポワール表参道ビル 地下1階

■オープン日 :2022年12月16日(金)

■3月分の応募期間:2023年2月1日(水)~ 2023年2月7日(火)

■応募方法 :niaulab by ZOZOの特設ページよりお申込み

■特設ページURL:https://niaulab.com/

※本サービスは18歳以上(成人)が対象です

※応募時にZOZO IDが必要になるため、ZOZOTOWNでの会員登録が必要です



