[株式会社 InsightTech]

「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2023 in 東京」のセミナー事前登録が開始



株式会社 Insight Tech(東京都新宿区、代表:伊藤友博、以下 Insight Tech)は、本年11月に開催されます「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2023 in 東京」におきましてセミナー登壇いたしますので、以下にご案内申し上げます。





Insight Techは、コンタクトセンター/カスタマーサポート業界に特化した国内唯一・最大のビジネスイベントである「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2023 in 東京」において、「VoC×文章解析AIの最新トレンドと活用事例」をテーマとしたセミナーに登壇いたします。



VoCデータとは、「生活者・ユーザーの気持ちが表現された本音のデータ」です。

これまでVoCデータの活用は、トラブルの火種を見つけ顧客対応する付帯業務に留まっていましたが、先行企業ではビジネスの付加価値を高める財産として積極的なデータ活用を推進し始めています。



本セミナーでは、Insight Techが保有するVoCデータと文章解析AIをご紹介しながら、弊社代表の伊藤が数多くの企業様とご一緒している経験を踏まえ、リアルなトレンドと事例をお伝えします。

ソリューションとしては、「お客様の声」を活かすVoC活用ダッシュボード「アイタスクラウド」、「生活者のホンネ」を理解する全く新しい不満データ×AI活用型SaaS「不満ファインダー」を中心にご紹介する予定です。



当日皆さまとお会いできますことを、心待ちにしております。



セミナー概要





■セミナー番号:G‐1

■日時: 2023年11月9日(木) 10:30~11:15

■講演タイトル:

「VoCデータ×文章解析AIでお客様の声を価値に変える最新ソリューションと活用事例のご紹介」

■セミナーURL:

https://crm.callcenter-japan.com/cct/seminar/index.php?SearchSeminarFreeword=Insight%20Tech



※ご来場には「来場事前登録」が必要です。

※セミナーにご参加の場合、来場事前登録後に来場者専用Webより「セミナー事前登録」が必要です。



講師





■講師:

Insight Tech 代表取締役社長 CEO 伊藤 友博





■講師プロフィール:

1974年愛知県生まれ。1999年、早稲田大学院建設工学修了。同年、大手シンクタンクに入社。ビッグデータマーケティング、AI(人工知能)を活用した新事業開発を牽引。2017年より現職。日本マーケティング学会学会員。Japantimesやフジテレビ「ぽかぽか」などメディア出演多数。



イベント概要







■名称:コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2023 in 東京(第24回)

■会期:2023年11月9日(木)・10日(金) 10:00-17:30

■会場:サンシャインシティ・文化会館ビル(東京都豊島区)

■主催:(株)リックテレコム 月刊コールセンタージャパン、インフォーマ マーケッツ ジャパン(株)

■公式HP:https://www.callcenter-japan.com/tokyo/



▼来場事前登録はこちら▼

https://crm.callcenter-japan.com/cct/form/visitor_regist.php





サービス概要





■アイタスクラウド(https://itas-cloud.com/)

「アイタスクラウド」は最先端の自然言語処理技術を用いた文章解析AI「アイタス」をエンジンとするデータ解析ダッシュボードであり、VOCを可視化するだけでなく、独自のフレームワークにより優先課題を明らかにすることで課題解決のヒントを見つけ、打ち手に繋げることができる業務支援ツールです。





■不満ファインダーとは(https://fuman-finder.com/)

『不満ファインダー』は不満買取センターに寄せられた不満ビッグデータから、都度、テーマや課題にあったデータを検索・抽出でき、これを対象とした多角的な解析を高速で実現する全く新しいデータ×AI活用型SaaSです。

最先端の自然言語処理技術による文章解析AI『アイタス』と独自のフレームワークにより、不満ビッグデータから生活者のホンネと狙うべき課題・機会をあぶりだします。データ解析の知識も複雑な操作も一切不要です。テーマや課題に応じた「辞書」も登録でき、これを活用した解析結果もすぐに得られ、業務の精度とスピードを同時に高めます。





■不満買取センターとは(https://fumankaitori.com/)

不満買取センター(特許取得済み)は、「企業の商品やサービス、そして社会をより良くするために、あなたの不満を買い取ります。あなたの不満の中に眠った”ヒント”を私たちが企業や社会に届けます」をコンセプトに、2015年3月18日からサービス開始をしております。Webサービス及びスマートフォンアプリを通して生活者からの不満の声を収集しており、現在累計73万人以上の会員から、累計4,000万件以上の不満を買い取っています。





会社概要





商号:株式会社Insight Tech(http://insight-tech.co.jp)

設立:2012年6月19日

所在地:〒163-1333 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー

事業内容:

マーケティング調査やレポート作成

自然言語処理・機械学習などの人工知能を利用したデータ解析受託

企業プロモーションやブランディングサポート

不満買取センターの運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-11:40)