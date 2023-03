[富士スピードウェイ株式会社]

【新企画】こども達にモータースポーツの職業・社会体験を!「Out of KidZania in SUPER FORMULA」を実施!









富士スピードウェイは、国内トップフォーミュラとして50周年の節目を迎える

2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権の開幕戦として、

4月8日(土)に第1戦、9日(日)に第2戦を行います。



新型車両『SF23』のデビュー戦となる今大会は、

先代SF19に比べ接近戦でドライバーの力を発揮できるエアロダイナミクス(空力)の見直しや、

環境に配慮したカーボン・ニュートラルタイヤ、天然素材使用のボディカウルが採用された、

ニューマシンでの新たなバトルが期待されます。



各種前売観戦券、駐車券は、3月9日(木)午前10時より、全国のローソン、ミニストップの店頭端末およびローチケ、FSWオンラインチケットにて順次販売を開始します。



また、本大会では8日(土)第1戦の開催日から翌日9日(日)第2戦までの間、場内滞在が可能となり、

2日間通しの観戦券1枚で決勝レース2レース分をお楽しみいただけます。











■ レースチケット情報 URL:https://www.fsw.tv/motorsports/racing/2023sf12/index.html

各種前売観戦券、駐車券は、3月9日(木)午前10時より発売開始。

前売観戦券(税込)大人6,600円/人、小人1,100円/人に加え、

今シーズンから前売パドックパス(大人17,800円、小人6,700円)の販売が復活し、

パドックエリアへの入場や各日開催のピットウォークにご参加いただけます。



● 前売観戦券、その他特別チケット 【税込】

[前売観戦券 ※]

大人 6,600円 小人1,100円

ローチケ・FSWオンラインで販売



[前売パドックパス]

大人17,800円 小人6,700円

ローチケ・FSWオンラインで販売



[グランドスタンドグループシート]

26,400円/1シート

FSWオンラインで販売【観戦券別途必要】



[グランドスタンドマルチスペース]

12,300円/1スペース

FSWオンラインで販売【観戦券別途必要】



[ピットウォークパス(3歳以上)]

土曜日・日曜日各日3,000円

ローチケで販売【観戦券別途必要】



※前売観戦券

グランドスタンド、1コーナーグランドスタンドなどの自由観戦エリアにてご観戦いただけます。

なお、前売観戦券ペア券の販売はございません。



● 前売駐車券 【税込】

[第1コーナー指定駐車券]

6,600円/1台

ローチケで販売



[ダンロップコーナー指定駐車エリア]

13,200円/1区画

ローチケで販売



[マルチコース指定駐車券]

5,500円/1台

ローチケで販売



■ 【新企画】

こども達にモータースポーツの職業・社会体験を!

「Out of KidZania in SUPER FORMULA」

(アウト オブ キッザニア イン スーパーフォーミュラ)

レーシングチームのマネージャー、オフィシャルなど

モータースポーツの仕事を実際に体験できる千載一遇のチャンス!



◆お申し込み(先着順)

イベント広場内



●Out of KidZania in SUPER FORMULA

公式サイトURL:https://superformula.net/sf3/















■「SF NEXT50ヴィレッジ」など、スーパーフォーミュラならではのイベントを実施!

ドライバーにまつわるグッズ展示やパネル展示をはじめとした『JRP×ホンダ×トヨタの合同ブース』に加え、

コンテンツたっぷりのチームのブースなど盛りだくさん!

また、NEXT50オフィシャルステージでは、ドライバートークショーやスペシャルゲストによる

ステージコンテンツなど、ファン必見のプログラムが満載!

さらに、8日(土)の夕刻には、

第1戦を終えたばかりの興奮冷めやらぬレーシングコースを、

マイカーで走行できる『スペシャル体験走行』を、参加台数限定で実施します。











■同日開催のサポートレースにも注目!

[2023 HONDA N-ONE OWNER’S CUP Rd.2]

≪決勝9日(日)≫

Honda N-ONEによるワンメイクレース



[2023 Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan Rd.1]

≪決勝8日(土)Race1、9日(日)Race2≫

Ferrari 488 Challenge Evoを使用したワンメイクレース



[WAKO'S スーパーカートカップ第2戦/富士シリーズ第1戦]

≪決勝8日(土)≫



■富士モータースポーツミュージアム

大会期間中、富士スピードウェイホテル内富士モーター

スポーツミュージアムにて、F2やF3000(現:SUPER FORMULA)のマシンが期間限定で展示されます。

展示車両:三菱コルトF2000 他







■大会概要

[主催]

富士スピードウェイ株式会社、FISCOクラブ(FISCO-C)

[公認]

国際自動車連盟(FIA)、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)

[認定]

株式会社日本レースプロモーション(JRP)

Hondaワンメイクレース事務局(HORS)、

Ferrari S.p.A、

日本スーパーカート協会(SKAJ)

[後援]

静岡県小山町、御殿場市、裾野市、公益社団法人 静岡県観光協会、小山町観光協会、

一般社団法人 御殿場市観光協会、一般社団法人 裾野市観光協会、静岡朝日テレビ



