[株式会社日本ユニスト]

Kansai Marketing Camp in 熊野古道~「人生の節目で歩く熊野古道」を作るPR戦略会議~



不動産開発・ホテル運営の株式会社日本ユニスト(大阪市、代表取締役:今村亙忠)は、熊野古道の1棟貸し宿「SEN.RETREAT TAKAHARA」(和歌山県田辺市)で、一流のPRパーソンやマーケターを講師に迎え、地域課題を解決する力を磨く1泊2日の合宿型ワークショップ「Kansai Marketing Camp in 熊野古道」を、12月9日(土)~10日(日)に開催します。







お申込みはこちら〉https://kumanokodo-marketing.peatix.com/view



地方の活性化に第一線で取り組むマーケターやPRパーソン3名とともに、地方創生を持続的に実現するための答えを探すワークショップ「Kansai Marketing Camp in 熊野古道」。2023年6月の第1回に引き続き、1泊2日の合宿形式で再び開催する運びとなりました。

舞台となるのは前回と同じく、和歌山県田辺市中辺路町の山間にある1棟貸し宿「SEN.RETREAT TAKAHARA」。人口約70人の高原地区に位置しており、宿の目の前には熊野古道が通っているものの、少子高齢化や働き手不足、観光資源を最大限に活用しきれていないなどの課題を抱えています。



今回のワークショップでは、「熊野古道=人生の節目で歩く道」という認知を浸透させるため、どのようなPR戦略を立てたらよいのか、講師とともに議論し、解決案を導き出します。熱い議論を交わすだけでなく、参加者みんなで熊野古道をトレッキングする時間も設けています。









イベントスケジュール





12月8日(金)(2泊3日宿泊券対象)

16:00 SEN.RETREAT TAKAHARA集合

19:00 事前MTG@ZOOM(※1)

20:00 夕食(BBQ)

(※1)・1泊2日、日帰り参加の方もご参加いただけます。録画配信も予定しています

・熊野ツーリズムビューローの方をゲストにお招きし、熊野古道の現状をレクチャーしていただきます



12月9日(土)(全員対象)

10:00 滝尻王子集合(※2)

10:10 トレッキング(滝尻王子→高原)(※3)

12:30 宿到着・昼食 トレッキングしない組も到着(※4)

13:00 自己紹介

13:30 SEN.RETREAT取り組み紹介・テーマ・チーム発表

14:00 各班ワーク開始

18:00 発表・講評(ビジネス系メディア招待予定)

19:00 夕食(ジビエしゃぶしゃぶ)

21:00 サウナ

(※2)・前泊される方は、車にて滝尻王子まで送迎いたします。

・日帰り参加の方、1泊2日の方もご参加可能です。

(※3)語り部のガイドの方をお招きする予定です。

(※4)トレッキングに参加できない方は、12:30までにSEN.RETREAT TAKAHARAへお越しください。



12月10日(日)(2泊3日券・1泊2日券対象)

08:00 朝食

09:00 高原出発(車移動)

10:00 熊野本宮大社到着

10:10 本宮→発心門王子

10:40 トレッキング開始

13:00 昼食(道中)

14:00 熊野本宮大社見学

14:30 解散





講師紹介







株式会社しんめ

代表取締役社長 / PR

下村 彩紀子 / Sakiko Shimomura

人材メガベンチャーを経て、2019年10月に社員数10人ほどのビビッドガーデン(食べチョク)でPRを立ち上げたのち、広報PRの責任者を担う。2020年度ベストPRパーソン賞を受賞。その後、2023年に株式会社しんめを創業。PRやコミュニケーションの専門家と協業しながら、企業や団体の広報活動を支援している。クライアントはIT、不動産、出版、一次産業、食、メーカー、教育など多岐に渡る。





The Breakthrough Company GO

Business Producer

平野 美優 / Miyu Hirano

2017年三菱商事入社。主にアパレル業界にて事業投資やマーケティング、及びグローバルブランドのOEMやSCMにおけるDXプロジェクトを推進。全バリューチェーンを広く担当した経験を活かし、新規事業としてサステナブルファッションのD2Cブランドを立ち上げる。VUCAの時代、論理的・合理的課題解決に加え、潜在課題発掘や人の感情に寄り添うデザイン思考の重要性を感じ、2022年5月よりGOに入社。前職の事業創出・推進経験も活かしながら、幅広い企業の価値向上にコミットしている。新しい世界に飛び込むことが好きで、語学力と体力を活かし世界30ヵ国以上を巡る。世界中の子供たちの夢を集めた本を出版するのが小さな夢。





HONE Inc.

代表取締役/マーケター

桜井貴斗 / Takato Sakurai

静岡県出身。大手求人メディア会社で営業をしたのち、新規事業の立ち上げ等に携わる。売り手都合の営業スタイルに疑問を感じていた矢先に、マーケティングに出会い衝撃を受ける。その後いくつか新規事業の立ち上げを経て、2021年に独立。現在はクライアントのマーケティングやブランディングの支援、地方Webマーケターのためのコミュニティ運営などを手掛けている。





株式会社日本ユニスト

SEN.事業部 / マーケター

大崎 庸平 / Yohei Osaki

慶應義塾大学商学部卒。学生時代にUSJ・森岡さんの講演とインターンを経てマーケターの道へ。シンガポールにてインターン後、PwCコンサルティングに新卒入社、その後コロナ禍に立ち上がったテーマパークSMALL WORLDS・アートアクアリウムでマーケティング部に参画。現在は熊野古道に宿を建て集客をしながら地方創生事業を展開する不動産ディベロッパーにてマーケティング・広報を担当。地方旅館が好き。趣味はキャンプとサウナ。NHKおはよう日本や日経XTREND等のメディアで熊野古道関係の取材出演。



イベント詳細





■開催日時

12月8日(金)~10日(日)

■会場

SEN.RETREAT TAKAHARA(〒646-1421 和歌山県田辺市中辺路町高原1966)

■参加費

・2泊3日宿泊券:4.5万円(6名様限定)

・宿泊:3.9万円(10名様限定)

・夕食・サウナ付き日帰り:2万円(10名様限定)

■応募締切

10月31日(火)



詳細・お申込み:https://kumanokodo-marketing.peatix.com/view



熊野古道に点在する宿「SEN.RETREAT」





「SEN.RETREAT」は、大自然の中でストレスをリセットする「リトリート体験」ができる無人運営宿のブランドです。ブランドコンセプトは「RETREAT 歩いて、遊んで、夢中で休んで」。リラクゼーションに満たされ、明日の自分を好きになってもらえる体験をご提供します。熊野古道の主要な参詣道「中辺路」沿いに泊まり歩ける宿を計4カ所作る計画で、第1弾として、標高300mの山間にある集落・和歌山県田辺市中辺路町高原で、空き家をリノベーションした一棟貸し宿「SEN.RETREAT TAKAHARA」を2021年10月、開業しました。

SEN.RETREAT TAKAHARA〉 https://sen-retreat.com/stay/takahara/



【施設概要】

所在地:和歌山県田辺市中辺路町高原1966

TEL:0739-64-0556

客室:全3室の1棟貸し

アクセス:紀勢自動車道「上富田IC」より車で40分





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-13:46)