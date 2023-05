[株式会社イーディス]

IPを活用したイベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス(本社:東京都豊島区、代表取締役:森俊平、以下イーディス)は、BLコミック雑誌『Daria』25th Anniversaryのポップアップショップを期間限定で開催いたします。







開催情報





【コラボイベント名】

「Daria」25th Anniversary POP UP SHOP in E-DINER



【開催期間】

2023年5月31日(水)~2023年6月25日(日)



【開催店舗】

◆E-DINER

〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-1

サンシャインシティ専門店街アルパB1



◆イーアニ -EDITH ANIME SHOP-

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 6階

※「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」ではコラボフードの販売やノベルティの配布はございませんのでご了承ください。



【特設サイト】

https://www.edith.co.jp/lp/daria-25anniversary/



【通販サイト】

https://edith-online.com/shops/daria-25anniversary



フード情報





【オリジナルフード】



✶「諒太がアオのために作ったオムライス」1,100円(税込)

✶「シュウの行きつけ市場のミニ饅頭」990円(税込)

✶「ジュダが食べ尽くしちゃったダートの手作りスープ」1,100円(税込)

✶「悠希の飲みすぎ注意!?ワイン」880円(税込)

✶「甘く溶け合うりおあやピンクレモネード」880円(税込)

✶「猫のしらこの恋のキューピッドミルク」880円(税込)



〈ご案内〉

※画像はイメージです。

※オリジナルフード・ドリンクの発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。予めご了承ください。

※オリジナルフード・ドリンクは全て使い捨て容器、包装紙でのご提供となります。

※調理器具などはアレルゲンごとに分けて使用をしておりません。アレルギー反応が強い方はご購入をお控えください。

※オリジナルフード・ドリンクは全てテイクアウトでの販売となります。店内でご飲食は出来かねますので予めご了承ください。

※混雑時は整理券対応をする場合がございます。整理券の情報は公式Twitterにてお知らせ致します。



【ノベルティアイテム】

オリジナルフードを1品ご注文ごとに「コースター(全6種)」をランダムで1枚プレゼント。



〈ご案内〉

※ノベルティはランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

※数量限定アイテムです。なくなり次第終了となります。



「Daria」25th Anniversary商品情報









商品名:アクリルスタンド

販売価格:各種1,430円(税込)

本体サイズ:最大約100×130mm

台座サイズ:約φ40mm

素材:アクリル

ラインナップ:「幼馴染じゃ我慢できない/百瀬あん」、「好きの音色は聴かないで/露久ふみ」、「甘くて熱くて息もできない/蜂巣」、「契約コハビテーション/須坂紫那」、「おやすみ、いとしい小鳥様/佐倉リコ」、「レムナント-獣人オメガバース-/羽純ハナ」[全6種]



商品名:トレーディングホログラム缶バッジVol.A

販売価格:550円(税込)/BOX 4,950円(税込)

サイズ:約φ56mm

素材:スチール、PET、紙

ラインナップ:「幼馴染じゃ我慢できない/百瀬あん」、「好きの音色は聴かないで/露久ふみ」、「甘くて熱くて息もできない/蜂巣」 [全9種]



商品名:トレーディングホログラム缶バッジVol.B

販売価格:550円(税込)/BOX 4,950円(税込)

サイズ:約φ56mm

素材:スチール、PET、紙

ラインナップ:「契約コハビテーション/須坂紫那」、「おやすみ、いとしい小鳥様/佐倉リコ」、「レムナント-獣人オメガバース-/羽純ハナ」[全9種]



商品名:アクリルモーテルキーホルダー

販売価格:各種990円(税込)

サイズ:約90×45mm

素材:アクリル、鉄

ラインナップ:「幼馴染じゃ我慢できない/百瀬あん」、「好きの音色は聴かないで/露久ふみ」、「甘くて熱くて息もできない/蜂巣」、「契約コハビテーション/須坂紫那」、「おやすみ、いとしい小鳥様/佐倉リコ」、「レムナント-獣人オメガバース-/羽純ハナ」[全6種]



商品名:A4クリアファイルセット

販売価格:440円(税込)

サイズ:A4対応

素材:PP

ラインナップ:「幼馴染じゃ我慢できない/百瀬あん」、「好きの音色は聴かないで/露久ふみ」、「甘くて熱くて息もできない/蜂巣」、「契約コハビテーション/須坂紫那」、「おやすみ、いとしい小鳥様/佐倉リコ」、「レムナント-獣人オメガバース-/羽純ハナ」、「集合」[全7種]



商品名:デスクマット

販売価格:4,400円(税込)

サイズ:約300×600mm

素材:ポリエステルほか



巨大ガラポン~ゲーム~





巨大ガラポンを回して、出たボールに応じた景品をゲットしよう。



販売価格:770円(税込)



〈ご案内〉

※ 画像はイメージです。

※ 景品は数に限りがございます。なくなり次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

※ ゲームの販売や景品の仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。

※ 転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。

※ お好きな賞をお選びいただくことはできません。

※ 店内が混雑した場合、お待ちいただく場合がございます。

※ 混雑時は整理券対応をする場合がございます。整理券の情報はブーススタッフまでお尋ねください。



権利表記





(C)AN MOMOSE・FUMI TSUYUHISA・HACHISU・HANA HASUMI・SHINA SUZAKA・RICO SAKURA/Frontier Works Inc.



会社概要





■イーディスについて

https://edith.co.jp/



『こんなことが、できるんだ!』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。



社名:株式会社イーディス

代表者 :代表取締役 森 俊平

所在地:東京都豊島区東池袋1-23-13



■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/



自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。



■「E-DINER」について

所在地:サンシャインシティアルパ内 B1

住所:〒170-8630 東京都豊島区東池袋3丁目1



イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。



■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地:HEP FIVE内 6階

住所:〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15



イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている

グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している

オリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、

皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。



■「E-Flower(イーフラワー)」について

https://e-flower.biz/



「花」をモチーフにしたオリジナルイラストを使用し、

本物の生花を使ったコラボグッズ『フラワードレスキット』などを販売する通販サイトです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/20-11:46)