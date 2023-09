[日販セグモ株式会社]

日販セグモ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:安井邦好)は、2023年10月12日(木)~10月15日(日)の4日間、阪神梅田本店 8階 催事場にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博 pop-up in 梅田2023」を開催いたします。









文具の機能性だけではなく、デザインや使用シーンにも着目し、文具の楽しみ方を提案し続けてきた「文具女子博」。今年で7年目を迎え、累計来場者数は37万人以上!日本最大級の文具の祭典として多くの方に楽しんでいただいております。



今年4月に大阪南港ATCホールで開催し、約25,000人ものお客様にご来場いただいた「文具女子博in大阪2023」。あれから半年、遂に大阪では初のpop-up開催です。まだ文具女子博に行ったことがないけど気になる!というお客様にはぜひ、都心・駅直結でアクセスしやすいpop-upにご来場いただき、「文具女子博」の魅力を感じていただけますと幸いです。さらに、開催地に合わせた大阪モチーフの限定文具や、持っているだけでクスっと笑えるユニークな文具も盛り沢山です!ぜひ、お気に入りの文具を見つけに「文具女子博 pop-up in 梅田2023」へ足をお運びください。



ご入場いただくには、前売入場チケットが必要です。前売入場チケットはイープラスにて販売中で、各日ブロックごとの定員入れ替え制となっております。各日・各ブロック数量限定で、定員に達し次第販売終了いたしますので、前売入場チケットはお早めにお買い求めください。



出店メーカー販売商品紹介





※在庫の数に限りがございますのでご注意ください。

※価格は全て税込





1. 「オリジナルご当地シーリングスタンプ 『OSAKA』」価格:2,200円(adesso)



大阪らしさを詰め込んだ柄のオリジナルシーリングスタンプヘッドが新登場。先行販売商品として「文具女子博 pop-up in 梅田2023」で一足早くご購入いただけます。











2. 「限定商品マスキングテープ ~ジンベエザメ~」価格:506円(SAIEN)



春の「文具女子博in大阪2023」でも大人気だったジンベエザメが「文具女子博 pop-up in 梅田2023」にも登場!大阪を代表する観光スポット「海遊館」に行った気分にもなれる文具はいかがですか♪











3. 「isshoni.ペンケース付ノートカバー文具女子博限定」価格:B6 1,430円/A5 1,540円(ダイゴー株式会社)



筆記用具と手帳・ノートをひとまとめにして持ち歩けて便利なノートカバー。「文具女子博 pop-up in 梅田2023」にて新発売の限定柄は「ひょう」「たこやき」「きりん」。各柄B6/A5対応の2サイズでそれぞれ2色展開です。









4. 「書けるロールステッカー 月火水木金土日」価格:550円(bande)



月曜日~日曜日の文字をそのまま書けるロールステッカーが先行販売商品として登場!書き込みができるタイプのステッカーなので曜日ごとのスケジュールをメモしたり、ウィークリー手帳に貼って日記管理したりと様々な使い方ができます。







会場には「文具女子博」ならではの企画も!





※在庫の数に限りがございますのでご注意ください。

※価格は全て税込





1. マグネットクリップコレクション

誰もが知っているあの文具とのコラボグッズが登場!何が出るかは開けてからのお楽しみで、柄はシークレット 1 柄を含めて全部で 10 種類!メモやカードが挟めるクリップにマグネットがついているので、お部屋の色んなところに貼って楽しめます。

1個500円









2. 文具女子博オリジナルグッズ

開催テーマ“わたし彩る文具アトリエ”に合わせたラインナップでご用意しました♪文具女子博でしかゲットできないオリジナルグッズは今回も魅力満載!ご来場の記念にも、周りの文具好きへのお土産にも!











3. マスキングテープくじ&ビュッフェ

文具女子博恒例イベントが梅田にも登場♪カプセルを引くとオリジナルマスキングテープ3種類のうちどれか1つが必ず貰える!今回は“わたし彩る文具アトリエ”モチーフの新柄マスキングテープが登場(ハート)さらに「マスキングテープビュッフェお楽しみ券」が出た方は豪華マスキングテープビュッフェにご参加いただけます。

1回200円 デザイン協賛:WORLD CRAFT









4. 来場記念スタンプ&パスポート風ノート

文具女子博来場の記念に会場内5か所にスタンプをご用意!出店者とのコラボデザイン他、アトリエをイメージしたスタンプをお楽しみいただけます。大人気のパスポート風ノートも販売いたします!

ノート価格:1冊300円

※スタンプは参加無料







5. 文具女子博でしかゲットできないノベルティグッズ

15,000 円(税込)以上お買い上げで、文具女子博オリジナルミラーをプレゼント!さらに、30,000 円(税込)以上お買い上げで、文具女子博オリジナルクリアファイル 3 柄+クリアしおりセットもプレゼントいたします。

※一度のお買い物につき各1点まで

※無くなり次第配布終了

※一部ブースでのお買い物は対象外です



「文具女子博 pop-up in 梅田2023」開催概要





【開催日時】2023年10月12日(木)~10月15日(日)

【第1ブロック】10:15~12:15(最終入場11:45)

【第2ブロック】13:00~15:00(最終入場14:30)

【第3ブロック】15:20~17:20(最終入場16:50)

【第4ブロック】17:40~19:40(最終入場19:10)

※各回ブロック制・定員入替え制

※最終日のみ第3ブロックまで

【入 場 料】12日(木)・13日(金)…650 円(税込)

14日(土)・15日(日)…750円(税込)※発券手数料別

入場チケットは、イープラスにて販売中。

https://eplus.jp/bungujoshi/

※ご入場には前売入場チケットが必要です。必ず事前に前売入場チケットをお買い求めの上、ご来場ください。

【会 場】阪神梅田本店 8階 催事場

大阪府大阪市北区梅田1-13-13



「文具女子博」とは





文具にこだわる皆様に向けた、日本最大級の文具の即売イベント。老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメーカー、またオリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会します。来場者は直接文具を見て、触れて、その場でお気に入りのアイテムをご購入いただけます。

【公式サイト】 https://bungujoshi.com/

【公式SNS】 https://twitter.com/bungujoshi (X)

https://www.instagram.com/bungujoshi/ (Instagram)

※ 株式会社エムディーエス(代表取締役社長:蔀 聡志)が共催として参画します。



<本件に関するお問い合わせ先>

文具女子博実行委員会事務局

TEL:03-4335-0874(平日10:00~12:00、14:00~17:00)

E-mail:bungujoshi@nippan.co.jp



<ご協賛に関するお問い合わせ先>

E-mail:bungujoshi@nippan.co.jp (担当:大山)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-14:46)