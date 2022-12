[株式会社ベスト-アニバーサリー]

2022年12月24日(土)・25日(日)~クリスマス限定フェアを開催~



株式会社ベスト-アニバーサリー(代表取締役社長 塚田 健斗:渋谷区東3-11-10)の、

ドレスサロンDESTINY Line博多(https://destinyline.jp/)に、

【VERA WANG BRIDE】(ヴェラ・ウォン ブライド)が、12月24日(土)・25日(日)に待望の博多初出店。ファッションを愛し流行に敏感なより多くの花嫁さまへ、世界のトップブランドから珠玉のコレクションをクリスマス限定でお届けいたします。















VERA WANG BRIDE フェア概要



博多初の出店ブランド「VERA WANG BRIDE」が、クリスマス限定でフェアを開催。モダンなスタイルからトレンドスタイルまで、ミニマリストのブライダルパーティのために制作された数多くのスタイルから厳選した7スタイルをご紹介。VERA WANG の特長である柔らかで繊細なチュールを施したドレーピングはじめ、上品な印象を与えるキャップスリーブに、トレンドのイリュージョンバッグを組み合わせたデザインのラインナップが、

DESTINY Line博多で一同にご覧いただけます。



<開催概要>



イベント名称:「VERA WANG BRIDE フェア」

開催期間: 2022年12月24日(土)・25日(日)

開催場所: DESTINY Line博多/ デスティニー ラインハカタ

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-26-23 太陽生命博多ビル1階

電話番号 : 092-284-8831

店舗H.P: https://destinyline.jp/





2022年新作ドレスコレクションラインナップ 税込表記









No. MIREILLE

Color. OFF WHITE

Price. ¥539,000

美しいビーディングをフローラルレース全体にあしらったマーメイドガウン。上品な印象を与えるキャップスリーブに、トレンドのイリュージュンバックを組み合わせたスタイル。

バックスタイルに華やかに咲き誇るレースは圧巻です。トレンドデザインにクラシカルなくるみボタンをコーディネートすることで奥ゆかしさもプラス。





No. LAURENCE

Color. OFF WHITE

Price. ¥550,000

柔らかで繊細なチュールで施したドレーピングは職人技が光るポイント。

シャープな印象のストレートネックラインと対照的に柔らかなボディラインにフィットするマーメイドシルエット。ランダムにあしらったキャスケードでボリュームをもたせ、更にソフトチュールのリボンをアクセントにほどこすことで、妖艶なマーメイドガウンにどこかあどけない柔らかな印象を加えたVERA WANGならではの一着です。





No. ODETTE

Color. OFF WHITE

Price. ¥429,000

滑らかで光沢と張り感の美しいミカドを使用したスタイル。クラシカルなスイートハートネックラインやボックスプリーツをデザインの中心におきながらも、キーホールバックを組み合わせることでトレンドも押さえたデザインに。





No. CLAUDINE

Color. OFF WHITE

Price. ¥572,000

ランダムにタッキングされたソフトチュールスカートは空気をはらみ軽やかな動きを演出。

トップスにもソフトチュールのドレーピングをあわせ、柔らかな雰囲気に。キーホールバックやミカドの

リボンがアクセントになっている一着。







No. LUCIENNE

Color. OFF WHITE

Price. ¥649,000

フローラルレースが目を惹く一着。ドレス全体にあしらうだけでなく、内側のスカートにもレースをデザインすることで奥行を演出し、より立体的な印象を与えます。イリュージョントップスがよりレースをはっきりと鮮やかに魅せてくれます。シンプルなボールガウンシルエットに、バックスタイルにはタッキングを組み合わせ、アクセントに。





No. ALIZEE

Color. OFF WHITE

Price. ¥627,000

構築的な技術を用い、生み出されたガウン。

複雑なドレーピングを行うことでより立体的に、動きのあるスタイルを創り出しました。

トップスは滑らかなクレープ素材でシンプルにデザインすることでコントラストのある一着に。







No. YVETTE

Color. OFF WHITE

Price. ¥638,000

トップスはスウィートハートネックラインにソフトチュールのドレーピングで、ヴェールをかけ、ドリーミーな雰囲気に仕上げました。

柔かなソフトチュールにアクセントとして大胆にオーガンザを組み合わせるのは、VERA WANGならでは。



VERA WANG BRIDE



ニューヨークで生まれ育ったヴェラ・ウォンは、23歳にして米「VOGUE」誌史上最年少のファッションエディター兼スタイリストに就任。

その後、結婚を機にウェディングドレスのデザインを手掛け、1990年に自身初の旗艦店「VERA WANG」を

マディソン・アヴェニューにオープン。

革新的なデザインと上品なディテールでブライダル業界に新風を吹き込み、数多くのセレブリティをも魅了している。









SHOP INFORMATION



・店名 DESTINY Line博多

・住所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-26-23 太陽生命博多ビル1階

・電話番号 092-284-8831

・定休日 月・火(祝日を除く)

・営業時間 平日 10:30-19:00

土日祝 10:30-19:00

・ URL https://www.best-anniversary.co.jp/

https://destinyline.jp/

<取り扱いブランド>

・ANTONIO RIVA ・LIHI HOD・ KELLY FAETANINI・ NICOLE MILANO・ ELISABETTA POLIGNANO

・LUISA SPOSA・ THE HANY・Best-Anniversary×UNITED ARROWS etc



DESTINY Line博多



