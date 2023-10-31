［一般社団法人埼玉県物産観光協会］

～「SAITAMAトラベルマート」の参加団体を募集中～



一般社団法人埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、県内の観光施設、飲食、宿泊施設、市町村及び観光協会担当者（セラー）と、旅行会社及び海外・国内メディア（バイヤー）との交流の機会を設け、観光旅行に関する情報交換や事業・ビジネス拡大の場を創出する「SAITAMAトラベルマート」を令和６年２月２日（金）に開催いたします。

旅行会社やメディアに向け施設や商品を直接PRする場として、埼玉の観光情報情報の収集や新規ネットワーク構築の場として、ぜひご活用ください！

参加を希望される団体は、以下を御確認のうえ、令和５年11月10日（金）までにお申込みください。





１ 日時

令和６年２月２日（金） １３：００～16:00



２ 場所

紀尾井カンファレンス メインルーム

（東京都千代田区紀尾井町１-４ 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー４Ｆ）

＜アクセス＞

・東京メトロ 永田町駅 9a出口直結

・東京メトロ 赤坂見附駅 徒歩約１分

https://conference.tgt-kioicho.jp/access/



※写真は昨年度開催した際に撮影したものです。



３ 主催者

（一社）埼玉県物産観光協会



４ 参加予定者

（１） セラー

埼玉県内市町村、観光事業者（観光施設、ホテル・旅館、物販事業者、市町村観光協会等） 約30団体

（２） バイヤー

首都圏・海外の旅行会社、旅行関連出版社等のメディア関係者 約30団体



５ 申込み締切・方法

令和５年11月10日（金）までに下記URLからお申込みください。

※申込み多数の場合、抽選とさせていただきます。

・セラーの方はこちらから

https://forms.office.com/r/Q9q5b7G41V

・バイヤーの方はこちらから

https://forms.office.com/r/1AmfLQN4KF



6 その他

埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」のお知らせ欄でもご案内しています。

https://chocotabi-saitama.jp/topics/73200



＜参考：チラシ（セラー向け）＞





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