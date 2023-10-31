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埼玉県内観光事業者と旅行会社等をマッチング!

埼玉県内観光事業者と旅行会社等をマッチング!

［一般社団法人埼玉県物産観光協会］

～「SAITAMAトラベルマート」の参加団体を募集中～

一般社団法人埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、県内の観光施設、飲食、宿泊施設、市町村及び観光協会担当者（セラー）と、旅行会社及び海外・国内メディア（バイヤー）との交流の機会を設け、観光旅行に関する情報交換や事業・ビジネス拡大の場を創出する「SAITAMAトラベルマート」を令和６年２月２日（金）に開催いたします。
旅行会社やメディアに向け施設や商品を直接PRする場として、埼玉の観光情報情報の収集や新規ネットワーク構築の場として、ぜひご活用ください！
参加を希望される団体は、以下を御確認のうえ、令和５年11月10日（金）までにお申込みください。


１　日時
令和６年２月２日（金）　１３：００～16:00

２　場所
紀尾井カンファレンス　メインルーム
（東京都千代田区紀尾井町１-４ 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー４Ｆ）
＜アクセス＞
　・東京メトロ　永田町駅　9a出口直結
　・東京メトロ　赤坂見附駅　徒歩約１分
　https://conference.tgt-kioicho.jp/access/

※写真は昨年度開催した際に撮影したものです。

３　主催者
（一社）埼玉県物産観光協会

４　参加予定者
（１） セラー
埼玉県内市町村、観光事業者（観光施設、ホテル・旅館、物販事業者、市町村観光協会等）　約30団体
（２） バイヤー
首都圏・海外の旅行会社、旅行関連出版社等のメディア関係者　約30団体

５　申込み締切・方法
令和５年11月10日（金）までに下記URLからお申込みください。
※申込み多数の場合、抽選とさせていただきます。
・セラーの方はこちらから
https://forms.office.com/r/Q9q5b7G41V
・バイヤーの方はこちらから
https://forms.office.com/r/1AmfLQN4KF

6　その他
埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」のお知らせ欄でもご案内しています。
https://chocotabi-saitama.jp/topics/73200

＜参考：チラシ（セラー向け）＞


企業プレスリリース詳細へ （2023/10/31-15:16）

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