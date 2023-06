[株式会社10ANTZ]

櫻坂46公式スマホゲームアプリ「サクコイ」事前登録キャンペーン開始のお知らせ



株式会社10ANTZ(本社:東京都渋谷区代表取締役:高澤真)は、櫻坂46グループ単独では初となる公式スマホゲームアプリ「サクコイ」のリリース(2023年7月予定)を発表。併せて、オープニングムービー及び、公式サイトを公開し、6月15日(木)より事前登録キャンペーンを開始したことをお知らせいたします。









「サクコイ」は、「櫻坂46と何度も恋するスマホゲーム」をコンセプトに、時を越えて"大人の櫻坂46"と"学生の櫻坂46"と何度も恋をしながら、不思議な10年の恋の物語を描く、ロマンティックなタイムリープラブストーリーが楽しめるスマホゲームです。



この度公開したオープニングムービーでは、“付き合って10年の記念日”から過去に遡り、甘酸っぱい学生時代の記憶と、大人になった彼女との現在が、主人公である「あなた」の目線を通して描かれています。10年の時を超えて何度も恋をしながら迎える物語の結末とはいかに…ぜひアプリにてお楽しみください。



■オープニングムービー



さらに、SNSフォローなどの登録数に応じて報酬がアップグレードしていく事前登録キャンペーンも開始いたしました。「サクコイ」リリース後、ゲーム内で使用できる「櫻石」をはじめ、10万人を突破すると抽選で100名様に「サクコイ」オリジナルポストカードセットをプレゼント。いずれも事前登録期間にしかもらえない特典となっております。



今後も、7月のアプリリリースを盛り上げる様々なオリジナルコンテンツを配信予定ですので、ぜひ事前登録にご参加の上、楽しみにお待ちください。



■櫻坂46 森田ひかるコメント

大人と学生で様々な表情を撮影していただき「サクコイ」がついに始まるんだなとワクワクしています。メンバーの新たな一面がたくさん見られると思いますので、ストーリーをどんどん進めて、皆さんのまだ知らない私たちに会いにきてください。「サクコイ」で待ってます!







■「サクコイ」とは

櫻坂46単独では初となる、公式スマホゲームが遂にリリース。

“櫻坂46と何度も恋するスマホゲーム”をコンセプトに大人と学生のどちらの姿も楽しめる【恋愛ストーリー】【撮りおろし写真/映像】【ボイス】などのコンテンツが盛りだくさん!櫻坂46ファンはもちろん、彼女達を知らない方も、主人公であるユーザー[あなた]視点で描かれる、時を越えた恋愛体験をぜひお楽しみください。



■あらすじ

これは僕と櫻坂46の不思議な10年の恋の物語である。

学生時代から10年間付き合っている僕たち。

しかし運命のいたずらにより、

“2人は他人の世界線に変わってしまい─

時を越えて何度も何度も恋をする

ロマンティックなタイムリープラブストーリー



■事前登録キャンペーン内容

「サクコイ」では現在、事前登録キャンペーンを開催中です。

事前登録者数に応じてアプリリース後、豪華報酬をプレゼントいたします。



<事前登録報酬>

事前登録キャンペーンの詳細は公式サイト、または公式Twitterをご覧ください

1万人突破:櫻石300個プレゼント(ガチャ1回分)

3万人突破:櫻石900個プレゼント(ガチャ3回分)

5万人突破:櫻石1,500個プレゼント(ガチャ5回分)

7万人突破:櫻石3,000個プレゼント(ガチャ10回分)、推しメンの最高レアリティSSRカード1枚

10万人突破:100名様に「サクコイ」オリジナルポストカードセットプレゼント!

※事前登録数によっては更なる報酬も準備しております。

※「サクコイ」のリリース後にアプリ内で配布いたします。



<事前登録キャンペーン参加方法>

・「サクコイ」公式SNSをフォロー

・「サクコイ」公式HPよりメールアドレス登録

・App Store、Google Playで事前予約(近日予約開始予定)

「サクコイ」公式サイト: https://sakukoi.jp

「サクコイ」公式Twitter:https://twitter.com/sakukoiofficial

「サクコイ」公式YouTube:https://www.youtube.com/@sakukoiofficial

「サクコイ」公式LINE:https://lin.ee/5DMSc9M

「サクコイ」公式TikTok:https://www.tiktok.com/@sakukoiofficial

「サクコイ」公式Instagram:https://www.instagram.com/sakukoiofficial/

※突破数は上記アカウント、サイト登録の合計値となります。複数のフォローもカウント対象です。

※「サクコイ」オリジナルポストカードセット特典は公式Twitterをフォローで事前登録を完了した方が抽選の対象となります。

※キャンペーン開催期間は、6/15(水)~「サクコイ」リリース日までです。

※厳正なる抽選の上、当選された方には、2023年8月までに公式TwitterよりDMにてご連絡いたします。

※参加方法の詳細は公式Twitterをご確認ください。





「サクコイ」

対象OS:iOS/Android

利用料:基本無料/アイテム課金

著作権表記:(C)Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず表記の著作権表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※Apple は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play は、Google LLCの商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-20:46)