ネイティブ講師との英会話で実践的な英語力を身につけましょう < https://try.cambly.com/oct23-start10p >



ネイティブ講師とのオンライン英会話を提供するCambly Inc.(本社:アメリカ・サンフランシスコ、日本代表:佐藤 亜希子)は、10月中に無料アカウント登録いただいた方に、特別クーポンを配布いたします。特別クーポンは、アカウント登録から7日以内のレッスンプラン購入に使用でき、全てのレッスンプランコースを最大45%オフでご利用いただけるようになります。







Camblyは世界150ヵ国以上、100万人を超える英語学習者に利用されているネイティブ講師とのオンライン英会話サービスです。英語を学び人生を切り拓いたユーザーストーリーに焦点を当て、夢に向かって挑戦する勇気をたたえる”Those Who Dare”(勇気ある者たちへ)をテーマにしたキャンペーン展開にあわせて、10月中は無料アカウント登録いただいた方に、特別クーポンを配布いたします。アカウント登録から7日以内のレッスンプラン購入に使用でき、全てのレッスンプランコースを最大45%オフでご利用いただけるようになります。



対象のレッスンプラン

【ハイブリッドプラン】

ハイブリッドプランは、プライベートレッスンとグループレッスンを、自由に選んで受講できるプランです。選んだプランのレッスン時間内であれば、各レッスンタイプを受講できる回数に制限はありません。プライベートレッスンだけを継続的に受講することもできます。ご自身の学習目的や気分にあわせて自由にお選びください。



【グループレッスンプラン】

選んだプランの時間内で、グループレッスンを受講できるプランです。週内でレッスンを受講する曜日や時間、およびレッスンテーマは自由にお選びいただけます。費用をぐっと抑えながらも、実践に近い環境で楽しく英会話を練習したい学習者の方にオススメのプランです。



ハイブリッドプランでは、プライベートレッスン、グループレッスン、それぞれのカリキュラム、さらにCamblyAIや無料の学習コンテンツなどCamblyが大人向けに提供する全てのサービスを受けることができ、より包括的な学習体験を得ることができます。



クーポン概要

クーポン配布期間:10月31日(火)まで

クーポン内容:アカウント登録より7日以内のレッスンプラン購入で最大45%off

ほか注意事項・詳細はこちらのページをご覧ください > https://try.cambly.com/oct23-start10p



キャンペーン概要

英語を学び人生を切り拓いたユーザーのストーリーに焦点を当て、”Those Who Dare”(勇気ある者たちへ)をテーマにキャンペーンを展開。Cambly公式YouTube、Instagram、Xアカウントでは3人のユーザーのストーリームービーを随時公開しています。また本キャンペーン期間中は、テーマに沿った英語学習に役立つコンテンツも発信。英語を学ぶことは単に言語を学ぶことではなく、夢の実現、理想の人生に近づくことです。新しい仕事や海外への移住、自分らしくいること、自由でいること。壁を乗り越え夢を叶えた勇敢な姿が、あなたの挑戦を後押しします。





【CAMBLY(キャンブリー)について】







「CAMBLY」(https://www.cambly.com ) は、いつでもネイティブ講師とレッスンが受けられるオンライン英会話サービスです。英語を母国語とする1万人以上のネイティブスピーカーの講師と、24時間365日レッスンを受けられます。PC、スマホ、そしてタブレットの全てのデバイスに対応しており、アプリもしくはウェブサイトから利用可能。レッスンの自動録画機能や翻訳付テキストチャットシステムなどの学習サポートが充実しています。





【Cambly Inc.について】





Cambly Inc.は、サンフランシスコを拠点とし、ネイティブスピーカーとのオンライン英会話サービス「CAMBLY」「CAMBLY KIDS」を提供する エドテックのスタートアップ会社です。

2012年、Google出身のエンジニア、ケヴィン・ロウとサミール・シャリフにより創設され、世界150カ国以上で英語学習を支援しています。2014年には世界屈指のアクセラレーター「Y Combinator」から支援も受けており、英語教育分野における世界有数の成長企業です。

◎社名: Cambly Inc. ◎日本代表: 佐藤亜希子

◎HP: https://www.cambly.com / https://www.cambly.com/kids







