ブランドやクリエイターの成長を支援する株式会社qutori(CEO:加藤 翼、本社:東京都渋谷区、以下:qutori)が運営するポップアップスペース「POPAP LOUNGE (ポパップラウンジ)」にて、『PoI(ポィ、以下:PoI)』と『home in vintage(ホームインヴィンテージ、以下:home in vintage)』の2ブランドが、2023年3月6(月 )~ 3月16日(日)の11日間 POP-UPイベントを開催します。









23SSより立ち上げたモードファッションブランド『PoI』とアメリカ・ヨーロッパの古着を中心にセレクトする『home in vintage』。



今回のPOP-UPでは、モードファッションだけでも古着だけでも表現できない「スタイリングをミックスすることで生まれる世界観・バランス・ムード」を提案します。

Polの「古着と溶け込むイメージの中で物作りを行う。」というテーマと

home in vintageの「1点1点に愛着を持ち、どこかの家に嫁いで行き、大切に着てもらう。」という2つのテーマが融合。



「古着だけだと今っぽくない…」 「可愛いのに、なんか違う?」

そんな時にPoIと合わせて大切な古着を着てほしい。

きっと古着のバランスが変わって、また色鮮やかに見えてくる。

モードファッションと古着が交わり、新しい物と古い物が交差する。

その瞬間を切り取った11日間のPOP-UPです。



【販売商品紹介】



PoI





モード、フェティッシュ、ニューボンテージがキーアイコンの 23SS シーズン ジャケットはノーカラーのパワーショルダー。 肩パッドの薄さ、フォルムを意識してマニッシュなのに女性らしさを残した華奢見えする ジャケット。 同素材のミニスカート、ワイドパンツも合わせると 3 ピースとしても使用可能。







ボディーピアスを空けなくても、タトゥーを入れなくても、その空気感に触れるようなアイテム をデザインとして取り入れたトップスやワンピース。 透け感のあるチュールトップスの柄はオリジナルプリントで浮き出るようなフロッキー加工。 アンニュイなタトゥーを入れたように見える不思議な模様がプリントされている。 ランジェリーやボディーピアスを用いたワンピースや T シャツ。 ハードなアイテムをあえてソフトに見せるデザインで提案しています。







Fukumimi piece color:silver,gold ¥9900(税込)

福耳にちょっと憧れる、福耳になれる、ご利益ピアスです。





Home in vintage





アメリカ・ヨーロッパの古着を中心セレクトされた古着。

上からジャンプスーツ、デニムパンツ、レザーパンツ。

全て1点ものとなります。

色、アイテムともに豊富なラインナップを取り揃えていますので、是非一度店頭でご覧ください。



【ブランド紹介】



PoI







ファーストコレクションを 2023 年 Spring/Summer より発表。

"PoI"とは、言語の理解を超えた擬音で気持ちが繋がることを表した造語。 モード、フェティッシュなエッセンスを内包しながら、サブカルチャーと密かに繋がる アイテムを展開します。



instagram : https://instagram.com/poi__official



home in vintage







「1点1点に愛着を持ち、どこかの家に嫁いで行き、大切に着てもらいたい。」そんな意味を込めたブランド名です。

サステナブルとファッションの観点からも『供給過剰』と言われている社会課題がある中で、改めて、古き良きものの大切さをお伝えしたい。そんな思いも込められたブランド。

アメリカ・ヨーロッパの古着を中心にデイリーユースできるレディライクなワンピースやトップスを展開。

着るだけでhappyに。そして華やかになれる楽しいセレクション。



instagram: https://www.instagram.com/home_in_vintage



【開催概要】

イベント名:『PoI × home in vintage』

日程:2023年3月6(月)~3月16日(木)

時間:10:00-20:00 ※西武渋谷店の営業時間に準ずる

場所:西武渋谷店A館 4F

住所:〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

TEL:03-3462-0111(代表)

アクセス:「渋谷駅」下車

■JR線 ハチ公改札から徒歩約3分

■東急 東横線・田園都市線

■東京メトロ 半蔵門線・副都心線

地下通路(渋谷ちかみち)出口A6-Cから徒歩約1分

■東京メトロ 銀座線

スクランブルスクエア方面改札から徒歩約6分

■京王 井の頭線

中央口改札から徒歩約3分

主催:POPAP(IG : @popap_jp)/ hello,popup (IG : @hello_zine)



『PoI』デザイナー在廊スケジュール

3月 6日、10日、11日 在廊予定。

※時間については変更の可能性がありますのでご了承ください。



■POPAP LOUNGEについて



POPAP LOUNGEは西武渋谷店A館 4Fに位置する、『ポップアップ好きが繋がる場』を コンセプトとした会員制のコミュニティラウンジです。会員制で利用が可能な作業スペース 「POPAP DESK」、撮影/配信/イベントに利用が可能な「POPAP STUDIO」、ポッ プアップ出店が可能な「POP-UP STATION」、一棚単位で出店が可能なコミュニ ティ書店「渋谷〇〇書店 分室」を備えています。





■POPAP について



POPAPは「今、ここにしかない物語」を掲げ、ファンとブランドがリアルで対話するポップアップの可能性を広げるメディア&コミュニティです。2019年12月以降、主に個人で活動する若手クリエイター・ブランドの支援を開始しました。2020年以降はコロナ禍での中止や縮小を余儀なくされたものの、都内のカフェ・商業施設・百貨店を中心に、累計30回以上のポップアップイベントを開催しています。様々な商業施設や公共空間の来訪者ににクリエイター・ブランドの世界を体感していただく手段として、時には施設と社会を繋ぐスペースの新たな活用方法として、ポップアップの可能性を拡大し続けています。オンラインコミュニケーションが当たり前となり、様々な要因から社会が分断されやすくなった現代だからこそ、「リアルな空間で共創しあう体験」が必要であると信じています。

公式WEB:https://www.popap.biz/

公式instagram:https://www.instagram.com/popap_jp/

公式Twitter:https://twitter.com/POPAP_JP



■運営会社 株式会社qutori



代表者:加藤翼

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-14-4

設立:2018年7月

URL:https://qutori.jp/

事業内容:コミュニティとポップアップ関連したコンサルティング及びクリエイティブ事業



