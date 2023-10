[株式会社ダッドウェイ]

株式会社ダッドウェイ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:大野 浩人)は、『D by DADWAY(ディーバイダッドウェイ)』からヌビを使用した赤ちゃんのお世話グッズ、全12商品を発売しました。

“ヌビ”とは韓国語で“キルト”のこと。ナチュラルな雰囲気と質感、扱いやすさから、ベビー用品との相性がよい生地です。日本でも2022年の中ごろから認知されはじめ、現在では感度の高いパパママを中心に注目を集めています。D by DADWAYのヌビ商品は、柔らかい肌ざわりと繊細な刺繡、丁寧な縫製が魅力。華やかなカラーをアクセントに取り入れた赤ちゃんのお世話グッズが、子育てライフをやさしく彩ります。









D by DADWAY ヌビアイテム

テキスタイル商品を中心に、ベビーとの暮らしにそっと寄り添うアイテムを展開するダッドウェイのオリジナルブランドD by DADWAY。キルティングの一種で、韓国語で“お布団”を意味する “イブル”のマットは、人気シリーズの1つです。

新登場した“ヌビ”は同じくキルティングの商品。赤ちゃんのいる暮らしの定番アイテムとなったイブルに次いで、日本の子育て世代の間で浸透しつつあるアイテムです。

ヌビの生まれ故郷の韓国でも高いクオリティを誇る工場で、柔らかな肌ざわりの生地に細かく繊細な刺繍が施されています。

トートバッグ、巾着バッグ、ポーチ、おむつ替えシートを各3カラー展開。おそろいで使うとさらに気分上がるラインナップです。ギフトにもおすすめの上質なアイテムをお届けします。



商品詳細

■ヌビ・トートバッグ

税込価格:8,800円

カラー:レモン/イエロー、オリーブ/ピンク、デイジー/ベージュ

マチありの大きめサイズで収納力抜群。長めの持ち手で肩にかけやすく、軽い素材なのでペアレンツバッグのほか、お子さま用のレッスンバッグとしても活躍します。





■ヌビ・巾着バッグ

税込価格:4,400円

カラー:クラウド/イエロー、クラウド/ナチュラル、クラウド/ベージュ

細かな雲状のキルティングがポイント。お着替え入れや、おむつポーチとして使えます。お揃いのおむつ替えシートも入るサイズ感です。





■ヌビ・ポーチ

税込価格:3,850円

カラー:レモン/イエロー、オリーブ/ピンク、デイジー/ベージュ

開け口が大きく開くため出し入れ楽々。中に入れたものも見つけやすい。いくつあっても嬉しいポーチは、ほかのヌビアイテムをはじめベビー用品やおもちゃと組み合わせて、ギフトで贈るのもおすすめ。





■ヌビ・おむつ替えシート

税込価格:4,400円

カラー:レモン/イエロー、オリーブ/ピンク、デイジー/ベージュ

内側が汚れにくい加工のシートで、さっと拭き取るだけでお手入れ簡単。インナーポケット付きで、おしりふき等を収納可能です。





取扱店舗

ダッドウェイオンラインストア、一部のダッドウェイ店舗、Coffret Style 阪急うめだ本店、百貨店など



D by DADWAY(ディーバイダッドウェイ)ブランド概要

D by DADWAYは世界中の育児用品を紹介する DADWAYから生まれたベビーアイテムを中心としたブランドです。赤ちゃんへ「生まれてきてくれてありがとう」という思いをテキスタイルデザインにのせて創りました。ベビーの誕生により新しくはじまる家族の日常、その暮らしにそっと寄り添う商品をお届けします

ブランドサイト:https://www.d-bydadway.com

DADWAYオンラインストア:https://www.dadway-onlineshop.com/shop/dbydadway/r/rd-dadway/

インスタグラム:https://www.instagram.com/d_by_dadway/(@d_by_dadway)



会社概要

会社名: 株式会社ダッドウェイ

本社 : 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 : 代表取締役社長 大野 浩人

設立 : 1992年10月1日

資本金: 3,000万円

URL: https://www.dadway.com/



「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を企画、輸入、販売。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の製造販売のほか、知育玩具のSassy(サッシー)、ほ乳びんのNUK(ヌーク)、抱っこひものErgobaby(エルゴベビー)などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』や親子カフェ『VITAL MEALS BY DADWAY』など全国30店舗(ベビー用品専門店のインショップ含む)を展開しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-13:46)