[株式会社ストリートスマート]

~11月28日(火)の東京を皮切りに全国10カ所を巡回~



学校でのICT活用支援に多くの実績を持つ株式会社ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市北区、代表取締役社長:森田 竜次、以下「ストリートスマート」)は、Google Cloud(TM) パートナー企業であり、学校教育向けにICT利活用を支援するチエル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:粟田 輝)と共同で、教育DX・教育データ利活用をテーマにした全国セミナーを開催します。





2023年11月28日(火)の東京を皮切りに、北は札幌から南は沖縄まで全国10カ所で開催。GIGAスクール構想第2期(GIGA2.0)の準備を進めている教員や教育委員会担当者、教育関係者の皆様のご参加をお待ちしております。



ポイント





▶ GIGA2.0に向けた取り組みにお悩みの方は是非ご参加ください!

→全国の学校現場、都道府県及び市区町村の教育委員会の研修やICT推進の担当者向けのセミナーです



▶ Google Workspace for Education の先進事例をご報告します!

→Google Workspace for Education の活用先進事例や Google Workspace for Education Plus によって実現可能なダッシュボードやデータ利活用についてご紹介します



▶ 札幌から沖縄まで全国10カ所で開催予定!

→11月28日の東京を皮切りに、札幌、仙台、金沢、高松、広島、名古屋、大阪、福岡及び沖縄の計10カ所で開催します。東京開催以外の詳細は後日お知らせします



GIGAスクール構想によりICT環境が整備され、次のステップであるGIGA2.0に向けて端末のさらなる活用が求められています。本セミナーでは、Google for Education(TM)️ 先進事例をご紹介するとともに、教育DX、働き方改革、教育データ利活用等多様化する各自治体様のニーズに沿ったご提案が可能な「教育DXパッケージ」をご紹介いたします。



セミナー概要(東京開催)









◆ 参加費・定員

参加費:無料(事前登録制)

定員:80名

*教育関係企業の方もお申込みいただけますが、申し込み状況により、学校現場や教育委員会の担当者様を優先させていただく場合がございます。



◆ 申し込み先

https://go.chieru.co.jp/l/708673/2023-11-01/wj65q



セミナーに関するお問い合わせ先

チエルセミナー事務局

E-mail: seminar@chieru.com

(営業時間 : 10:00~17:00 土日祝・指定休日は除く)



※ 記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

※ Google Cloud および Google for Education は、Google LLC の商標です。





株式会社ストリートスマート

2014年に Google トレーニングパートナーとして認定。現在は教育分野と、働き方の変革分野の2つのスペシャライゼーション認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業・教育機関向けのDXやICT教育の推進・活用支援、ならびにソリューションを提供しています。

各種お申し込み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。



【会社概要】

会社名 :株式会社ストリートスマート

代表者 :代表取締役社長 森田 竜次

所在地 :大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階

設立 :2009年

資本金 :6000万円(資本準備金を含む)

従業員連結 :50名

事業内容 :企業と教育機関のDX推進事業

ホームページ:https://www.street-smart.co.jp/

MASTER EDUCATION :https://master-education.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-17:16)