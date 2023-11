[株式会社WSP]

11/1 (水)- 11/30 (木) 14:59までの期間限定



株式会社 WSP(本社:東京都中央区、代表取締役 CEO:渡邊雅夫)が展開するパールジュエリーブランド「Pearl for Life」は、21周年アニバーサリーフェアを開催いたします。





パール専門【Pearl for Life】はオンラインストアOPENから今年で21周年となりました。

これまでのご愛顧に大きな感謝を込めて、1ヶ月間のスペシャルイベントを開催!

(※WEB限定イベント)









Special Event 1 「21周年 特別価格セール」





期間限定、人気ジュエリーを厳選してスペシャルタイムセール値下げ!

期間:11/1 wed 10:00~11/20 mon 9:59



・特別価格商品













特別価格商品は他にも数多くご用意しております!

アニバーサリーフェア特設ページからご覧いただけます。

https://www.wsp.ne.jp/c/event



Special Event 2 「オリジナルノベルティプレゼント」





期間中、税込21,000円以上ご購入の方に小物やアクセサリーの収納にぴったりなオリジナルミニポーチをプレゼント!(先着210名様)

期間:11/13 mon 10:00~11/30 thu 14:59







※Pearl for LifeアニバーサリーフェアはWEB限定のイベントとなります。

店舗購入では対象外となりますのでご了承ください。







■Pearl for Life(パールフォーライフ)

「真珠で彩る豊かな暮らし」

2002年、真珠を中心とした宝飾卸業を営む株式会社WSPから生まれたパールジュエリーECサイト。

2021年秋、「Pearl for Life」としてサイトリニューアル。多種多彩で上質&稀少なパールジュエリーを幅広く取り揃え、本当に素敵で良いものを身に着ける大人の贅沢と、心ときめくパールとの出会いをお届けします。

WEB:https://www.wsp.ne.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/pearl_for_life.jp/





■株式会社WSP

代表者 :渡邊 雅夫

設立 :1994年12月15日

所在地 :東京オフィス

〒104-0061

東京都中央区銀座3-14-1 銀座三丁目ビル6階

大阪オフィス

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場4-12-12

ニッセイ心斎橋ウェスト10階

資本金 :1億円

URL :https://www.wspcorp.jp/theme/



■お問合わせ先

Pearl for Life カスタマーサポート

wspinfo@wspcorp.jp

フリーダイヤル 0120-806-044

受付時間 11:00-18:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



