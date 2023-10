[株式会社ナップス]



オートバイ用品の小売・開発を行う株式会社ナップス(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:望月 真裕 以下、「ナップス」)は、2023年10月6日(金)に究極のライダーに向けた『Naps Sports』の新商品の発売を開始いたします。



ナップスではここ数年間の世界の動きをオートバイ業界のダイナミックな変革期と捉えており、ちょうど1年前にこれまでの内燃機関のバイクをこよなく愛するライダーに向けた『Naps Sports』という新ブランドと、オートバイにいつまでも乗っていられるサステナブルな環境をパートナー企業とお客様と一緒になって目指す『Naps +E』というプロジェクトを立ち上げました。



今回の『Naps Sports』の新商品は、究極のライダーに向けて、既に発売されている「SUZUKI HAYABUSA」向けのフルドライカーボンボディKITに続くシリーズで、今回は「KAWASAKI Z900RS / CAFE」用にクールなデザインと性能(標準パーツからの軽量化)を両立したドライカーボンパーツになります。Naps Sportsが究極のライダーにお届けする拘りのカスタムパーツで、ご自身の愛車のドレスアップをお楽しみください。













『Naps Sports』Z900RSドライカーボンパーツには12K綾織りのカーボンを採用したオリジナルデザインが施されており、『Naps Sports』にふさわしい最高級グレードの素材を使用し時間と手間を惜しまずに丁寧に仕上げられています。

今回発売されるZ900RS用の新作ドライカーボンパーツは次の11アイテムになります。また、これらのアイテムはセット販売だけでなく単品でもお買い求め頂けますので、ご予算に合わせたカスタムパーツの組み合わせで、愛車のドレスアップをお楽しみ下さい。なお、タイガーとは別のカラーも販売を予定しています(販売時期未定)。





(※) 上記の税込価格は予告なく変更する場合がございます。各パーツの納期はナップス各店舗でご確認ください。



これらの商品は10月7日(土)よりナップスの国内各店舗にて販売予約を開始いたしますが、実際の商品のお届けは11月1日(水)以降になります。



商品の現物をいち早くご確認されたいというお客様は「Z900RSカスタムパーツキャラバン」を実施しているナップス仙台泉インター店(https://www.naps-jp.com/shops/shoplist/sendai/ )で10月6日(金)から10月9日(祝・月)までご覧いただくことが可能です。



その後は、10月14日(土)から12月10日(日)の期間限定でナップス前橋インター店(https://www.naps-jp.com/shops/shoplist/maebashi/ )で開催する「Z900RSカスタムパーツキャラバン」にて、Z900RSの豊富なカスタムパーツに加えて今回のカーボンパーツの展示と販売予約を行います。



また、10月7日(土)に開催される「Naps MOTO マルシェ in スキージャム勝山」(福井県勝山市170-70)の会場内では今回のカーボンパーツをフル実装したZ900RSがご覧いただけるとともに、パーツの販売予約も承ります。



特設ページ:https://www.naps-jp.com/web/shop/mm20231007/







更に、これらの商品はナップス各店舗での取り扱いに加えまして、ナップスECサイトを通じた販売の準備も進めてまいります。





株式会社ナップスは、1962年の創業以来、オートバイ用品の小売・開発・販売を行っており、店舗事業、ウェブショップ事業、プライベートブランド事業の3事業をビジネスの柱として展開しております。

店舗事業では、関東エリアを基軸に東北から東海・近畿・中国・四国・九州に加え、海外店舗として台北エリアに展開し、合計34拠点(中古バイク用品買取販売「アップガレージライダース」6店舗含む)を運営しております。店舗売場平均面積は約900平方メートル 、一店舗取扱いアイテム数35,000点以上と大型店舗の利点を生かし、国土交通省認可の認証工場でのピットサービスを完備し、部品の交換や取り付け、車検などオートバイライフに必要なあらゆるサービスを提供しております(2023年8月31日現在)。

また、ライダーの皆様にとってのワンストップチャネルとして店舗運営のみならず約30万点のアイテムを取り揃えたウェブショップの運営、さらに、潜在的なニーズにお応えするための新商品の企画・製造・販売を行っております。

“For all Riders.” のビジョンのもと、ライダーの皆様の安全で豊かなオートバイライフを全力でサポートいたします。







オートバイ業界は今、大きな変革の時を迎えています。縮小する日本市場、値引き低価格戦略のみのコモディティ化した市場、他業界と比べ遅れている環境課題への取り組み。そうした業界全体が感じている課題から脱却し、オートバイ文化に新しいイノベーションを起こせないか。そのアクションは、ナップスさえ潤えばいいという独りよがりのものではなく、オートバイが走る世界の持続可能性を高めるには、二輪業界全体の共通価値を創造していけるような取り組みをする必要があるのではないか。そんな想いから、新プロジェクトとしての『Naps +E』、新ブランドとしての『Naps Sports』を立ち上げました。

当社では、”For all Riders.”豊かなオートバイライフの創造に貢献し、お客様の夢を叶えるため、様々な取り組みを実施してまいります。





【会社概要】

会社名 株式会社ナップス

代表 代表取締役 望月 真裕

資本金 1億円

設立 1962年1月

本社所在地 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地8号 日石横浜ビル16階

電話番号 045-211-4333

FAX番号 045-211-4383

ホームページ https://naps.co.jp/

事業内容 オートバイ用品/部品の小売・開発



