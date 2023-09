[Danmee 株式会社]

Danmee(ダンミ)では、ネットユーザーを対象に毎回異なるテーマでアンケートを実施。今回のテーマは『9月 Danmee人気男性アイドルグループ決定戦【候補21組】』。この記事では2023年9月8日~9月15日までに行われた、投票結果をご紹介します!







Danmee(ダンミ)では毎月、「K-POP男性アイドルグループ 人気No.1決定戦」というテーマでアンケートを開催中!

ステージでパフォーマンスを披露し、弾ける笑顔でキラキラと輝くK-POPアイドルたち。



9月もさまざまなアーティストがカムバックを果たし、秋にぴったりな楽曲をファンに届けています!



そこで今回は韓国での活動指数とブランド指数(BRAND REPUTATION INDEX提供)、さらにTwitterでの月間言及量や、Danmeeでの関連記事PVを元に、特に注目を集める人気K-POP男性アイドルグループ21組を選出しました。



日本のK-POPファンが選ぶ、9月に最も輝いていた男性アイドルグループは、どのチームなのでしょうか?



<候補者>

BIGBANG



TREASURE



ZEROBASEONE



SUPER JUNIOR



MONSTA X



StrayKids



東方神起



ENHYPEN



BTOB



BTS



TOMORROW X TOGETHER



AB6IX



ATEEZ



ASTRO



SHINee



THE BOYZ



SEVENTEEN



EXO



NCT



2PM



PENTAGON





●調査期間:2023年9月8日~9月15日

●調査機関 (調査主体):K-POP&韓流専門ウェブメディア「Danmee」(自社調査)

●調査対象:K-POPや韓国ドラマが好きな男女

●有効回答数:3,124票

●調査方法 (集計方法、算出方法):インターネットでのアンケート

●調査ページ:https://danmee.jp/survey/kpop-boysgroup-september/

※厳正なる調査のため、1人1回のみの投票で調査実施



★3位 東方神起



3位に選ばれたのは、東方神起(TVXQ)でした!



投票では、全体の11.43%、357票を獲得!



今年でデビュー20周年を迎える東方神起は、日本でも積極的に活動を行い、根強い人気を誇るグループです。



★2位 ASTRO



2位に登場したのは、ASTRO(アストロ)でした。



投票では、全体の13.12%、410票を獲得しています。



ASTROは2016年にデビューした、K-POP男性アイドルグループ。メンバーはグループ活動の他、ユニットでの活動や俳優業など個人でもさまざまな活躍を見せています。



★1位 TOMORROW X TOGETHER



1位に輝いたのは、TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/以下、TXT)でした!



投票では、全体の22.02%、688票を獲得しています。



TXTは2019年3月から活動している5人組多国籍グループ。9月12日(現地時間)には米国最大規模の音楽授賞式『MTV Video Music Awards 2023』のステージでパフォーマンスを披露し、グローバル人気を改めて証明しています。



<最終結果>

1位 TOMORROW X TOGETHER

2位 ASTRO

3位 東方神起

4位 BTS

5位 BTOB

6位 SHINee

7位 THE BOYZ

8位 ENHYPEN

9位 StrayKids

10位 SEVENTEEN

11位 EXO

12位 MONSTA X

13位 SUPER JUNIOR

14位 NCT

15位 2PM

16位 ZEROBASEONE

17位 TREASURE

18位 PENTAGON

19位 ATEEZ

20位 BIGBANG

21位 AB6IX



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-20:46)