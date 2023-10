[NTTドコモ Lemino]



国民プロデューサー(視聴者)が勝ち残るメンバーを決める、JO1、INIを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』。NTTドコモが提供する映像配信サービスLemino(R)では、ファン待望の第3弾(Season3)である『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を2023年10月5日(木)21:00から独占無料配信いたします。

このたび、番組スタート前からSNSで話題沸騰の『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』をさらに盛り上げるべく、視聴者参加のキャンペーンを “3”つ実施いたします。

デビューするメンバーを決めるのは国民プロデューサーによる投票です!投票やキャンペーンへのご応募にはdアカウント(R)をお持ちの方がご参加いただけます。さらにLeminoアプリをダウンロードして頂くと追加投票も可能ですので、投票やキャンペーンへのご参加に備えて予めdアカウントの取得とLeminoアプリのダウンロードを是非お願いいたします。

dアカウント作成ページ:https://id.smt.docomo.ne.jp/





キャンペーンサイト:https://bit.ly/46bBcee

※各キャンペーンの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。キャンペーン2,3は2023年10月5日より詳細を公開いたします。



■キャンペーンその1:視聴×投票でdポイントが当たる!

『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』第1話配信の2023年10月5日(木)から最終話配信の12月16日(土)までの間に、Leminoで配信される『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を視聴し、投票&キャペーンサイトからエントリーするだけで、dポイント2,000ポイントを抽選で500名様にプレゼント。投票回数に応じて応募口数が増加するほか、dカードGOLD入会者には当選確率が10倍になるという嬉しい条件もあります。

キャンペーン期間:2023/10/2(月)~12/16(土)



■キャンペーンその2:毎日101名に当たる!PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS

配信記念キャンペーン

『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』の配信開始から最終話配信まで、毎日101名にくじ参加でdポイントが当たります。その月に『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を1話以上視聴していれば誰でも参加可能で、毎日101名様に、1等なら500ポイント、2等なら100ポイント、3等なら1ポイントをプレゼントいたします。

キャンペーン期間:2023/10/5(木)~12/16(土)



■キャンペーンその3:#最終デビューメンバー予想キャンペーン

合格者予想で101名様に豪華景品プレゼント!

キャンペーンサイトにて合格者11名とその順位を予想いただくキャンペーン。X(旧Twitter)のPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS公式アカウント「@produce101jp_」をフォローいただき、キャンペーンサイトより最終デビューメンバー11名全員を予想し、ハッシュタグ投稿をしていただくと、抽選で101名様に大型TVやイヤホンなどの豪華景品をプレゼントいたします。

キャンペーン期間:2023/10/5(木)~11/1(水)



キャンペーンサイト:https://bit.ly/46bBcee



■約1ヶ月で15万件以上のSNS投稿あり!次世代グループを輩出『Produce101 JAPAN』とは?

『Produce101 JAPAN』は、韓国の音楽専門チャンネル 『Mnet』で放送され、10代、20代の男女に圧倒的な人気を誇る大ヒットサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101』シリーズの日本版です。2019年にSEASON1、2021 年にSEASON2が製作され、書類・実技の選考を経て、練習生101人を選出。様々なミッションや熾烈な競争を勝ち抜いた11名が最後に選ばれ、番組から誕生したグローバルボーイズグループのJO1とINIがメジャーデビューを果たしました。合格までの過程は、“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者による国民投票が左右することから、視聴者参加型のスター輩出番組として日本でも高い注目を集めています。ファンの間で使用されている番組名を略した「日プ」というワードをはじめ、LeminoでSeason3が配信されることが解禁になった2023年8月17日(木)から9月25日(月)のたった約1ヶ月で、X(旧twitter)で15万件以上投稿されるなど、開始前からその期待値の高さが伺えます。Season3の『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』では国民プロデューサー代表を木村カエラが務め、シリーズ初のガールズグループが誕生します。



■配信概要

『 PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 』

出演者:国民プロデューサー代表 木村カエラ、練習生 ほか

配信日時:2023年10月5日(木)21:00~独占無料配信開始

全11回、毎週木曜日21:00~更新

※最終回はTBS系列にて放送後、Leminoにて配信。詳細は追ってLeminoサービスページ等でご案内します。



『PRODUCE 101 JAPAN SEASON1&2』

配信日時:2023年9月1日(金)正午~ 独占無料配信

視聴ページURL

SEASON1:https://bit.ly/45z4F1n

SEASON2:https://bit.ly/45Bompg

PRODUCE 101 JAPAN公式サイト:https://bit.ly/3Z0LmeU



『 PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 』101人プロフィール動画

配信日時:2023年9月4日(月)19時~

視聴ページURL:bit.ly/3Z9NwJl



【Lemino概要】



■ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※1でご利用いただけます。



Leminoサービスサイト : bit.ly/3sIsXI0

Lemino公式 X(Twitter):https://twitter.com/Lemino_official



※1 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。



「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



