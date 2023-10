[株式会社ひらまつ]

株式会社ひらまつ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:遠藤 久、以下 ひらまつ)は、2023年10月27日(金)~29日(日)に東京/丸の内・日比谷・有楽町・豊洲の各エリアで開催されるイベント「東京味わいフェスタ 2023(TASTE of TOKYO)」の丸の内エリアに出店し、「HIRAMATSU POP SLIDER(ひらまつポップスライダー)」をはじめとした商品を販売いたします。









レストランを飛び出して、キッチンカーで味わう“ひらまつの味”







東京産食材を使った料理を味わい、体験することで「農」や「食」の多彩な魅力を発見するイベント「東京味わいフェスタ 2023(TASTE of TOKYO)」。丸の内・日比谷・有楽町・豊洲の4つの開催エリアのうち、東京産食材を使った名店の限定メニューを販売するキッチンカーと東京産食材のマルシェテントが並ぶ「丸の内エリア」に、このたびひらまつのキッチンカーが初出店。キッチンカーから出来たての味をお届けいたします。



今回、販売する様々なメニューの中で特におすすめなのは、ひらまつのフランス料理、イタリア料理、パティシエの3チームが考案した、手のひらサイズの2種類のスライダー(ミニハンバーガー)とシュークリーム。



いつでもどこでもレストランの味を気軽に楽しんでいただきたいという想いから、ひらまつのレストランとホテルで活躍するシェフとパティシエが協力し合い、誰にでも親しみやすく、手で持って食べることのできる商品を作り上げました。







スライダーは、フランス料理をベースにした「フレンチスライダー」とイタリア料理をベースにした「イタリアンスライダー」の2種類。レストランと同じように厳選食材を使用し、それぞれの技法で丁寧に調理。特にソースにこだわって、フランス料理らしさ、イタリア料理らしさを表現しました。普段から食材を生かす技術を熟知しているひらまつのシェフたちだからこそ実現できた、レストランのスライダーです。



東京産食材を引き立てる、こだわりソース







東京産食材として、「フレンチスライダー」と「イタリアンスライダー」には良質な脂の甘みと濃厚な肉の旨味が特徴の黒毛和牛「東京ビーフ」を、またシュークリームには「太秋(たいしゅう)柿」と「オリーブリーフパウダー(オリーブの葉を特殊製法によって栄養素を壊さずに粉末化したもの)」を使用しています。



シェフとパティシエのこだわりが詰まった2種類のスライダーとシュークリームをぜひご賞味ください。







▼東京ビーフのパティとトリュフバターのフレンチスライダー/¥800(消費税込)

粗挽きにした東京ビーフの肉厚パティと厚切りトマト、そこにフランス料理の定番ともいえる、まろやかな酸味のオランデーズソースとトリュフバターをプラス。肉の旨みを主役に食材の一体感をひときわ感じる、シンプルだからこそ、ハンバーガーそのものの美味しさを実感できる、グルメのためのスライダー。

----------------------------------------------------------------







▼ポルチーニ香るローストビーフのイタリアンスライダー/¥800(消費税込)

東京ビーフを使ったローストビーフは、絶妙な火入れで、歯がすっと入るほどの柔らかさ。そこにポルチーニ茸のソースをまとわせ、イタリアの秋を表現しました。隠し味にひそませたタプナードソースと発酵マッシュルームパウダーが、味わいを一層引き立てます。

----------------------------------------------------------------







▼太秋柿とオリーブリーフパウダーのシュークリーム/¥650(消費税込)

オリーブリーフパウダーを混ぜ込んだシュー生地とカスタードクリームに、旬の太秋柿とたっぷりの生クリームを重ねました。サクサクとした食感が特徴の太秋柿に、ほんのりビターなオリーブリーフパウダーの香りが相性抜群。スライダーの締めにもぴったりな、和を感じるスイーツです。

*太秋柿/高橋果樹園

*オリーブリーフパウダー/天神山須藤園



サイドメニューのご紹介











▼皮付きポテトフライ

シェフこだわりの特製ソースと共に/¥500(消費税込)



ホクホクとした皮付きポテトフライに、シェフ特製のソースを2種類ご用意。生粒マスタードの食感が楽しい「ハニーマスタードソース」、またはトマトの旨みが凝縮された「オレガノトマトソース」よりお選びください。







▼三鷹産グリーンレモンとミントジュレの

手づくりスカッシュ/¥600(消費税込)



グリーンマイヤーレモンのビター感を生かした少し大人の味のレモンスカッシュ。ミントのジュレの食感と爽やかな風味をお楽しみください。







キッチンカーのとなりにはテントも出店!

普段はレストランやカフェでしか食べられない料理を販売いたします。





・フォアグラテリーヌとブリオッシュ ¥2,500

・ピンサ・ロマーナ(ビアンカ) *予定 ¥600

・ミケランジェロ・プリン ¥650

・カヌレ・ド・ボルドー ¥400

*一部商品の卵に伊藤養鶏場の“たまごころ”を使用。

*料金はすべて消費税込です。











開催概要







「東京味わいフェスタ 2023(TASTE of TOKYO)」

開催日時:2023 年10 月 27 日(金)、28 日(土)、29 日(日)

↓ひらまつの参加エリア、時間は下記の通りです。

会場:丸の内/丸の内仲通り

時間:11:00~17:00



▼「東京味わいフェスタ 2023(TASTE of TOKYO)」

https://www.tasteoftokyo-ajifes.jp/

----------------------------------------------------------------

[ご取材等に関するお問い合わせ]

株式会社ひらまつ

マーケティング部 担当:小坂知美

TEL : 03-5793-8812/MOBILE:070-1318-9349

MAIL: pr@hiramatsu.co.jp

■──────────────────────────■



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-11:46)