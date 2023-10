[Vma plus株式会社]

iU情報経営イノベーション専門職大学とVma plus株式会社の共同プロジェクト第二弾



メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(本社:東京都品川区、代表:津田徹)は、「変化を楽しみ 自ら学び 革新を創造する」を教育理念に掲げるiU情報経営イノベーション専門職大学と共同で、メタバースの研究プロジェクト「The Next Metaverse」を立ち上げる事が決定いたしました。







共同プロジェクトについて





Vma plus株式会社(以下 Vma plus)はiU情報経営イノベーション専門職大学(以下 iU)と兼ねてより連携を深めてまいりました。 現在、iU客員教授としてCEO津田とCSO山崎が就任しており、アクロスホールディングス内へiUからのインターン生を毎年受け入れるなど、メタバースやWeb3に関する専門的な知識の共有や実務の経験機会を提供しています。



今回のVma plus × iUの共同プロジェクトは、これからの未来を語る上で重要なIT・テクノロジーについて更に実践的な例を用い、お伝えする機会を共に創出する為に立ち上がりました。



第二弾!メタバースの研究プロジェクト「The Next Metaverse」について





「The Next Metaverse」では、リアルとメタバースの融合をデザインし、実社会の課題を解決することを目指し、学生と協力しながら研究を進めていきます。



プロジェクトの背景

iU情報経営イノベーション専門職大学(以下iU)には、B lab(https://blaboratory.org/)というプラットフォームがあります。今回の「The Next Metaverse」は、そのB lab内のリアルプロジェクトとして新たに立ち上げられることになりました。



B labについて

~ おもしろい未来をみんなでつくるラボ 世界中の大学・研究所、地域・人材をつなぐ参加型プラットフォーム ~

Beyond, Borderless, Breakthroughの頭文字をとった「B Lab」は、世界中の大学・研究所、地域、人材をつなぎ、多くの人の得意技や知見を融合させ、新しい技術、サービス、コンテンツ、ビジネス、社会を生みだす参加型プラットフォームです。個人も企業も行政も地域もみな繋がり、課題、アイディア、技術、おカネ、スキル、人をマッチングさせ、小さな創造から大きな創造までおもしろい未来をみんなでつくることを目指します。



プロジェクトの詳細

「The Next Metaverse」は、組織の枠組みを超え教授と生徒が一体となり次世代のメタバースを形成するために活動して参ります。メタバースやWeb3に関する正しい知識や事例を共有し、実社会での課題へどのようなアプローチができるのか、リアルとデジタルが深く結びついた新しい世界を共に研究することで、実社会での課題解決に繋げることを目指します。



学外の方も参加可能

今回のプロジェクトでは、学外の研究者やプロフェッショナルも受け入れることを計画しています。多様な知見や技術を結集し、真のイノベーションを創出するためのプラットフォームを提供します。



Vma plus株式会社とは





Vma plus株式会社(以下 Vma plus)は、自社が独自開発したメタバース空間”Vma plus Station”におけるコンテンツ企画・ディレクションを行っています。



iUをはじめとする大学や教育機関、さらには製造業や保険業界など、多岐にわたる企業向けにメタバースとWeb3に焦点を当てた講演やプロジェクトを展開し、メタバースと連携した様々な活動を行っています。



Vma plus × iUの共同プロジェクトでは、更なる知識の共有と成長の機会を追求し、次世代のリーダーたちの育成に貢献する機会提供いたします。 Vmaはメタバースのプラットフォーム提供者として、他企業とも積極的に協力し合いながら、新しいアイデアやプロジェクトを生み出すことを目指しています。産学連携の詳細や参加方法に関する情報は、随時更新してまいります。



[お問い合わせフォーム]:https://forms.gle/MQz9og7MjzgfxsYg8



iU情報経営イノベーション専門職大学について





様々な変化を恐れることなく、チャンスとして受け入れ、その「変化を楽しむ」気持ちを持ち続け、常に新たな知識・スキルを「自ら学ぶ」ことで、生涯に亘って社会に貢献し続ける志と気概に富んだ「革新を創造する」人材を育成する。



学 長:中村 伊知哉

所在地:〒131-0044 東京都墨田区文花1-18-13

設 立:2020年4月

サイト:https://www.i-u.ac.jp/



このプレスリリースの会社概要







社 名:Vma plus(ブイマプラス)株式会社

代表者:津田 徹

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1−8 NMF五反田駅前ビル6階

設 立:2021年10月

H P:https://www.vma-plus.com/

S N S:https://linktr.ee/vma_plus



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-16:46)