[株式会社サイバーエージェント アニメ事業本部]

そしてメインキャストが集合した初のイベントステージ「TVアニメ『ライアー・ライアー』絶対に負けられないステージ in Anime Japan 2023」の様子をお届け!





株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム市場:証券コード4751)は、KADOKAWAのライトノベルレーベル「MF文庫J」より大人気刊行中の、絶対に負けられない学園頭脳ゲーム&ラブコメ原作TVアニメ『ライアー・ライアー』の特報PV第2弾を3月26日(日)に公開いたしました。また、同日3月26日(日)に行った、Anime Japan2023のTOKYO MX特設ステージにて開催されたイベント「TVアニメ『ライアー・ライアー』絶対に負けられないステージ in Anime Japan2023」様子を公開いたします。





■TVアニメ『ライアー・ライアー』特報PV第2弾を公開!

2023年3月26日(日)にTVアニメ『ライアー・ライアー』の特報PV第2弾を公開いたしました。秋月乃愛、椎名紬だけではなく、3月20日(月)に解禁された追加キャラクターの動く姿を公開。第1弾では聴くことのできなかった緋呂斗、白雪、更紗、そして学園長である一ノ瀬たちのセリフを聞きながら、7月のアニメ放送にご期待ください。



・特報PV第2弾:





■大盛況だった「TVアニメ『ライアー・ライアー』絶対に負けられないステージ in Anime Japan 2023」イベントの様子を公開!

2023年3月26日(日)に東京ビッグサイトで開催されたAnimeJapan2023のTOKYO MXブース特設ステージにて、「TVアニメ『ライアー・ライアー』絶対に負けられないステージ in Anime Japan 2023」を開催いたしました。

篠原緋呂斗役・中村源太、姫路白雪役・首藤志奈、彩園寺更紗役・倉持若菜、秋月乃愛役・立花理香、椎名紬役・森山由梨佳のメインキャスト5名が登壇。アニメの魅力やアフレコの秘話を披露し、絶対に負けられない決闘<ゲーム>を繰り広げた他、特報PV第2弾の解禁など新情報も発表。



ステージでは、自己紹介や作品への感想、そしてアフレコの秘話などを語った後は今回の目玉イベントでもある『絶対に負けられない「ゲームコーナー」』と、盛りだくさんでお届けしました。

作中でも熱い決闘<ゲーム>を繰り広げる主人公たちと同じように、熱いながらも和気藹々と決闘を繰り広げた『絶対に負けられない「ゲームコーナー」で行ったのは『インディアンポーカー』。観客を交えながら行われたゲームの勝者は椎名紬役の森山由梨佳。「とても嬉しい!」と満面の笑みを浮かべ、盛大な拍手に包まれました。



3月20日に追加キャストと新キービジュアルが公開されたTVアニメ『ライアー・ライアー』は、キャストが登壇するイベントは今回が初となり、ステージは終始大盛り上がりの中幕を閉じました。







■出演キャストのアニメへの意気込みコメント



森山由梨佳:実際にみなさんの前に『ライアー・ライアー』のイベントとして立てて、「いよいよ始まったな!」と実感することできました。今から私もアニメの放送が待ちきれません!7月まで一緒に楽しみに待ちましょう!





立花理香:収録するにあたって、原作や台本をいっぱい読み返しました。とても魅力的で楽しい原作ですので、アニメ放送までに是非原作を読み返して予習してください!「乃愛ちゃん可愛い(ハート)」っていう感想を、Twitterなどで是非お待ちしています!よろしくお願いいたします!





倉持若菜:『ライアー・ライアー』彩園寺更紗役としてみなさんの前に初めて立つことができてとても嬉しいです。アニメの魅力を語ることができてとても楽しかったです!YouTubeでは一足先にキャラクターの声を聞くことができるので、その動画を視聴しつつアニメの放送をお待ちください!





首藤志奈:実はヒロインを演じることが初めてで、とてもドキドキしていました。このステージで『ライアー・ライアー』のお話をキャストの皆さんと一緒に楽しく話せてとっても幸せでした。PV第2段も今日初めて披露されて、より一層放送が待ち遠しいです!原作を読みながら待ちつつ、アニメ放送を楽しみにしていてくださいね!これからも『ライアー・ライアー』をよろしくお願いします!





中村源太:みなさんと一緒に7月の放送を早く見たい!と思っています。僕も楽しみですので、一緒に7月の放送を心待ちにしましょう!アニメの原作が本当に面白いです!新刊も発売されましたので、ぜひ、アニメを楽しむために読んでください!一緒に『ライアー・ライアー』を楽しんでいきましょう!



■2023年7月からTOKYO MXほかにて放送開始!

TVアニメ『ライアー・ライアー』は2023年7月よりTOKYO MXのほか、BS朝日、サンテレビ、各種配信サイトにて放送予定です。

詳しい放送予定は続報をお待ちください。



■『ライアー・ライアー』あらすじ

学生同士がランクを決める決闘〈ゲーム〉を繰り広げる学園島〈アカデミー〉。

俺、篠原緋呂斗は国内最難関の学園島編入試験で歴代トップの成績を叩き出し、昨年度の絶対王者・彩園寺更紗を転校初日で陥落させ、学園島史上最速で頂点に君臨する“7ツ星〈セブンスター〉”に成り上がった。

――ああ、もちろん、そんなのは全部嘘だ。

大事をやらかした俺が学園島で目的を果たすためには、嘘でもトップに君臨し続けなきゃいけない。

そのためならば、俺を主人として補佐する美少女メイド 姫路のイカサマも、実は偽お嬢様だった彩園寺との共犯関係も何でも使ってやる。

じゃあ、世界を制する嘘を始めよう。



嘘と才知ですべてを勝ち抜け。学園頭脳ゲームがいま、始まる――!



■TVアニメ『ライアー・ライアー』作品情報

<スタッフ>

原作:久追遥希(MF文庫J『ライアー・ライアー』/KADOKAWA刊)

キャラクター原案:konomi(きのこのみ) 幸奈ふな

監督:大野悟 松浦直紀

シリーズ構成:豊田百香

キャラクターデザイン:中村ユミ

色彩設計:油木安弥

美術監督:朴智宇

テクニカルディレクター:蔡伯崙

編集:柳圭介

音響監督:納谷僚介

音楽:高橋邦幸(MONACA) 広川恵一(MONACA)

音楽制作:MONACA CyberAgent

アニメーション制作:GEEKTOYS

製作:ライアー・ライアー製作委員会



<キャスト>

篠原緋呂斗:中村源太

姫路白雪:首藤志奈

彩園寺更紗:倉持若菜

秋月乃愛:立花理香

椎名紬:森山由梨佳

加賀谷亜未:山村響

一ノ瀬棗:桑島法子

多々良楓花:瀬戸桃子

辻友紀:望月麻衣

久我崎晴嵐:福山潤

風見鈴蘭:徳井青空

榎本進司:榎木淳弥

浅宮七瀬:大西沙織



公式HP:https://liar-liar-anime.com

公式Twitter:https://twitter.com/liar2_official

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC3KejFpPquPsqb3LH0YrV9A

著作権表記:(C)2023 久追遥希/KADOKAWA/ライアー・ライアー製作委員会



■原作小説『ライアー・ライアー』最新刊13巻は2023年3月25日(土)発売!

原作小説『ライアー・ライアー』の最新刊13巻が2023年3月25日(土)に発売されました。









・13巻あらすじ

監禁という最悪な状況を考え得る限りの手段で脱し、三学期学区対抗戦にギリギリのエントリーを果たした俺・篠原緋呂斗。

榎本の指揮の下でなんとか持ちこたえていた英明学園に合流し、ついに反撃の狼煙(のろし)を上げることになった。

待ち受けるのは、彩園寺に加え泉姉妹まで加入し超強力になった桜花学園や奈切雷火の天音坂学園、そして8ツ星昇格を目論み牙剥き出しの越智春虎率いるアルビオンだ。

正直、手強過ぎる奴らばかりだけど今回は総力戦。あらゆる手を使って、偽りの最強の看板を真の学園島最強に変える時が来たわけだ――!



■サイバーエージェント 会社概要

社名 :株式会社サイバーエージェント

所在地 :東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 :1998年3月18日

資本金 :7,239百万円(2022年9月末現在)

代表者 :代表取締役 藤田晋

事業内容 :メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業









企業プレスリリース詳細へ (2023/03/29-20:15)