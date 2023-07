[Level Infinite]



ボカロPとしても活動する作曲家ユリイ・カノンが主催し、作品に応じて様々なクリエイターを編成する音楽プロジェクト“月詠み”の新曲「夢と知りせば」が新作スマートフォン(iOS / Android)向けゲームアプリ『ドラゴンネスト2:エボリューション』(以下、『ドラネス2』)のテーマソングに決定した。



『ドラネス2』は、紀元前208年のアルテイア大陸が未曽有の危機に直面した時代を舞台に、プレイヤーが冒険者となってドラゴンを討伐し世界を救うという壮大な物語が展開する、オープンワールドMMORPGの第二作。2023年7月20日に配信予定だが、すでに全世界で事前登録者数が300万人を超えている人気ゲームだ。今回テーマソングに決定した月詠みの楽曲「夢と知りせば」は、夏らしい爽快なビートに乗せて夢と現実が交錯する人生の旅路を描いた一曲。ゲームの壮大な冒険感じさせるボーカルYueのパワフルな歌声にも注目してほしい。



楽曲のリリース日は未定だが、ゲーム内で先行して楽しむことができるので、『ドラネス2』と月詠みの「夢と知りせば」が織りなす世界をぜひ体感しよう。



楽曲情報

月詠み「夢と知りせば」

『ドラゴンネスト2:エボリューション』テーマソング



ドラゴンネスト2



『ドラゴンネスト2:エボリューション』概要

タイトル:『ドラゴンネスト2:エボリューション』

ジャンル:オープンワールドMMORPG

プラットフォーム:iOS / Android

配信予定日:2023 年 7 月20 日(木)※事前登録受付中

価格:基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

権利表記:(C)2023 Proxima Beta Pte. Ltd. All Rights Reserved.

(C)2023 Shengqu Games. All Rights Reserved.



公式リンク:

公式ウェブサイト: https://www.dragonn2.com/ja/

公式Twitter: https://twitter.com/DN2_JP

公式Facebook: https://www.facebook.com/DragonNest2Evolution (英語)

公式YouTube: https://www.youtube.com/@DragonNest2EvolutionOfficial (英語)

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



Level Infiniteについて

Level Infinite は、高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを、世界中のユーザーがいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的として誕生したグローバルゲームブランドです。Level Infinite の本拠点はアムステルダムとシンガポールに所在し、世界中にスタッフが点在しています。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式 Twitter https://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



リリース情報

月詠み

配信シングル「救世主」

2023年7月5日リリース

https://tsukuyomi.lnk.to/kyuseishu



ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて7月5日より配信スタート

※音楽ストリーミングサービス:Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC



<LINE MUSIC再生キャンペーン>





LINE MUSICにて、対象期間内に月詠みの7/5リリース「救世主」を規定の回数以上聴いて応募してくださった方全員に、再生回数に応じてスペシャルなプレゼントを差し上げます!



300回以上聴いて頂いた方には、全員に“「救世主」ジャケ写ステッカー”を



更にたくさん聴いて頂いた方の中から再生数上位10名様には、“ユリイ・カノン&Yue直筆サイン入りサーモスステンレスボトル”をプレゼント!



是非たくさん聴いてご応募ください!



▼応募期間

2023/7/5(水)~2023/7/25(火)23:59



▼プレゼント

・300回以上聴いて頂いた方全員

“「救世主」ジャケ写ステッカー”

※ランダムで10名様にはユリイ・カノン&Yue直筆サイン入りの同ステッカーをプレゼント!

・たくさん聴いて頂いた方の中から再生数上位10名様

“ユリイ・カノン&Yue直筆サイン入りサーモスステンレスボトル”

※同一再生回数の方がいらっしゃった場合は、抽選とさせて頂きます。



▼応募方法

1.応募期間内に月詠みの「救世主」を≪LINE MUSIC≫にて聴く。

再生はこちら:

https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000002e9d859&cc=JP&v=1



※「LINE MUSIC」のアプリをインストール

Apple Store:

https://apps.apple.com/jp/app/linemusic/id966142320

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.linecorp.linemusic.android

・「フル再生で聴く」にはLINE MUSICへの会員登録が必要です。(新規会員無料期間あり)



2.《LINE MUSIC》ランキングページの「(あなたのお名前)’s Top 50」より、自分が「救世主」を何回再生しているか確認し、スクリーンショットを撮る。

※再生回数は、LINE MUSICの「トップページ」⇒下のタブより「ランキング」で確認することができます。

※「(あなたのお名前)’s Top 50」とは?

直近3ヶ月間で自分が再生した楽曲を再生数が多い順に表示したリストです。

「(あなたのお名前)’s Top 50」が表示されない方は、LINE MUSICでの直近3ヶ月間の再生曲数が20曲未満か、LINE MUSICのアプリが最新バージョンにアップデートされていない可能性がございます。

また、ランキングは翌日反映、1日1回/不定期に更新され、オンラインの際に反映されます。1回の再生秒数が短いと1再生とカウントされない場合があります。

再生数は締切間近の場合、カウントが締切までに反映されない場合がありますのでご注意ください。

※参加の際の通信費はお客様のご負担となります。



2. 専用応募フォームよりスクリーンショットをアップロードの上、必要事項を記載してご応募ください。

専用応募フォーム:https://form.run/@Kyuseishu-LM



※楽曲はフルサイズで聴いていただきますようお願いいたします。

※規定の再生回数を満たしていない方のご応募は無効となります。

※再生数上位の方のご連絡は賞品の発送をもってかえさせて頂きます。

※ご応募は国内在住の方に限らせていただきます。

※ご当選の権利を第三者に譲渡または換金・変更することはできません。



<このキャンペーンにおけるお客様から頂いた個人情報のお取り扱いについて>

【情報の利用目的】お客様にご応募いただきました情報は、当選された方にご連絡させていただく以外の目的で使用をする事は一切ございません。

【情報の保管】当社の個人情報保護方針(http://www.jvcmusic.co.jp/privacy/)に即して適切に管理し、ご当選者の方への当選のご確認の為、1ヵ月間保管し、全て再生不可能な形状にした後、破棄致します。

【情報の提供・開示】法令に基づいて司法、行政、又はこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合を除きお客様の同意無く個人情報を第三者に提供、又は開示することはございません。



<お問い合わせ>

ビクターエンタテインメント お客様相談室

https://www.jvcmusic.co.jp/cs/form01/

[TEL] 0570-010-115

[受付時間] 月~金 (除く休日) 10:00~13:00 / 14:00~17:00



<Apple Music:Pre-Add/Spotify:Pre-Save&ライブラリ追加キャンペーン>





Apple MusicもしくはSpotifyにて、月詠みの7/5リリース「救世主」を、下記ページから1.リリース前にPre-Add/Pre-Save(ライブラリ追加予約)もしくは、2.リリース後にライブラリ追加をしていただいた方全員に、“「救世主」スマホ壁紙”をプレゼント!



是非ご自身のライブラリに追加して、「救世主」をたくさんお楽しみください!



▼キャンペーン期間

2023/6/30(金)~2023/7/11(火)

1.Pre-Save/Pre-Add:2023/6/30(金)~2023/7/4(火)

2.ライブラリ追加:2023/7/5(水)~2023/7/11(火)



▼対象ストリーミングサービス

Apple Music、Spotify



▼特典コンテンツ

設定いただいた方全員に、“「救世主」スマホ壁紙”



▼キャンペーン参加方法

1.リリース前7/4(火)までに、下記ページからApple MusicのPre-AddまたはSpotifyのPre-Saveを設定(ライブラリ追加予約)頂いた方

もしくは、

2.リリース後7/5(水)以降に、下記ページからApple MusicまたはSpotifyにてライブラリ追加を設定頂いた方

が対象となります。



【設定ページ】

https://www.toneden.io/v-dd/post/kyuseishu



※各ページは、SafariまたはGoogle Chromeで開いてください。LINE等の別のアプリ内でページを開くと、正しく認証ができない場合があります。

※リリース前にPre-Add/Pre-Saveを設定しておくと、リリース日にご自身のApple Music/Spotifyアカウントのライブラリに自動で作品が追加されます。

(うまく連携ができず、リリース日にライブラリに追加されない場合がありますので、その際はお手数ですが作品ページから直接ライブラリ追加をお願い致します)

※Pre-Add/Pre-Save機能を初めてご利用になる方は、最初にそれぞれの音楽アプリと「ToneDen」との連携が必要となります。



オフィシャルサイト&アカウント

<オフィシャルサイト>

月詠みプロジェクト Official Site:https://www.tsukuyomi2943.com/

月詠み公式グッズページ:https://tookabase.com/shop/tsukuyomi

*月詠みオフィシャルグッズ販売中!



<ファンクラブ>

月詠みオフィシャルファンクラブ「月の裏」

月詠みに関する最新情報はもちろん、「会員の方だけがお申し込み可能なチケット先行」や「デジタルコンテンツ(ブログ、タイムライン、バースデーメール)」などがご利用いただけます。月額450円(税込) / 年額4,900円(税込)。

※ご入会方法など詳細はコチラ:https://www.tsukuyomi2943.com/fanclub



<オフィシャルSNSアカウント>

月詠み / ユリイ・カノン YouTube Official Channel:https://www.youtube.com/c/YurryCanon/featured

月詠みプロジェクト オフィシャルTwitter:https://twitter.com/Tsukuyomi_JP

月詠みプロジェクト オフィシャルTikTok:https://www.tiktok.com/@tsukuyomi_project

月詠みプロジェクト オフィシャルpiapro:https://piapro.jp/tsukuyomi_project



月詠み

<月詠み(ツクヨミ) プロフィール>

月詠み(ツクヨミ)は、2020年10月に発足した音楽プロジェクト。ボカロPとしても活動している作曲家ユリイ・カノンが主催&唯一のメンバーとして作品に応じて制作メンバー、歌手、奏者を編成し、様々なクリエイターと共に物語と音楽を発信中。1stシングル「こんな命がなければ」のMVが公開から僅か3ヶ月で300万再生を記録した他、3rdシングル「新世界から」がガンプラ40周年記念映像『ガンダムビルドリアル』の主題歌に抜擢。さらに6thシングル「生きるよすが」のMVが800万再生をキャリア最速で突破、Spotifyバイラルチャートにも入るなどシーンで脚光を浴びる。現在、投稿された動画の総再生回数が1.3億回を超えて海外チャートにもランクインするなど、国内外を問わず注目を集めている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/16-14:16)