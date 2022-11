[株式会社GAMEPLEX]

本日より期間限定で「パルヴァネの戦場 有利アーティファクト確率UP召喚」を開催!



株式会社NPIXELは、シネマティックオンラインRPG 「グランサガ(Gran Saga)」(運営:株式会社GAMEPLEX)のギルド競争戦「パルヴァネの戦場」次回シーズン開催日が11月28日に決定したことをお知らせいたします。

また、本日より期間限定で「パルヴァネの戦場 有利アーティファクト確率UP召喚」を開催いたします!まだ入手していない方は是非チェックしてみてください!

なお、グランサガでは引き続き1周年イベントを開催しております。豪華報酬が貰えるログインボーナス、毎日無料10回召喚など、1周年を記念したを豪華イベントを多数開催しておりますので、お見逃しなく!













リニューアルした「パルヴァネの戦場」新シーズンの開催日が決定!



入場画面をはじめ、戦闘の利便性改善など多数のリニューアルを行ったギルド競争戦「パルヴァネの戦場」の新シーズン開催日が11/28(月)に決定いたしました!

※パルヴァネの戦場リニューアル詳細に関してはグランサガ公式サイトのお知らせ( https://forum.gransaga.jp/#/view/2/582 )をご覧ください。



準備期間

2022/11/28(月) ~ 12/04(日)

戦闘期間

2022/12/05(月) ~ 12/18(日)



開催予定スケジュール





※詳細はお知らせ( https://forum.gransaga.jp/#/view/1/595 )にてご確認ください。



参加条件

15名以上が所属しているギルド

※ギルドレベルによる制限はございません。



概要

1週間の準備期間が存在し、防御チームを編成して準備したのち、2週間のギルド競争戦を行います。

複数のギルドと対戦し、シーズン中に相手の防御チームを倒し、より多くのスコアを獲得したギルドが勝利となります。

※03:55~04:05の間に、挑戦すると接続が不安定になる可能性があります。この時間帯での挑戦はお控えください。





「パルヴァネの戦場 有利アーティファクト確率UP召喚」を開催!



パルヴァネの戦場で有利なアーティファクトが入手しやすくなる、「パルヴァネの戦場 有利アーティファクト確率UP召喚」を期間限定で開催いたしました!まだ入手していない方も、アーティファクトをさらに強化したい方も、この機会に入手しましょう!

なお、イベントの注意事項に関してはグランサガ公式サイトのお知らせ( https://forum.gransaga.jp/#/view/1/595 )をご確認ください。







イベント開催期間

2022/11/24(木) 00:00 ~ 12/08(木) 04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



詳細

[召喚]に「パルヴァネの戦場有利AF確率UP」ページが追加され、対象のアーティファクト提供割合が上昇します。

【対象アーティファクト】

・SSR 灯火守り

・SSR 森の守護者

・SSR 去り行く後ろ姿



SSRゲージ(確率UP召喚)

(1).SSRゲージは10回召喚を利用時、SSRが出現しなかった場合にのみ上昇します。

(2).対象の召喚にてSSRゲージがMAXになった場合、以下の特典がございます。

Step1:SSRゲージ100%達成時、確率アップ対象のSSRアーティファクト3種から1種が100%の確率で出現します。

Step2:SSRゲージ100%達成時、確率アップ対象のAF選択BOXが支給されます。

※Step2:SSRゲージ100%達成報酬獲得時、SSRゲージが初期化されStep1から開始されます。





キュイとムムのグランダイス2イベント開催!



サイコロを振って移動すると、ボードに表示された報酬が手に入るイベント「キュイとムムのグランダイス2」を開催いたしました!メイン画面上部の[web EVENT]ボタンでイベントに参加することができ、START地点に到達すると追加で完走報酬が支給されます。詳細はゲーム内、または公式サイトのお知らせページ( https://forum.gransaga.jp/#/view/1/595 )をご覧ください。







イベント開催期間

2022/11/24(木)04:00 ~ 11/30(水)23:59



イベント詳細

メイン画面上部の[web EVENT]ボタンでイベントに参加できます。

(1).特定のコンテンツをクリアした際、一定数の「サイコロ」を獲得できます。

サイコロは毎日最大10個、イベント期間中に最大70個を獲得できます。

獲得先の詳細についてはイベントページの「獲得先」をご確認ください。

(2).サイコロを振って移動するとボードに表示された報酬が支給されます。

(3).一周ごとに追加で報酬が支給されます。

7周目までは指定された報酬が支給され、8周目からは同じ報酬が支給されます。

(4).ムムが10番のマスに丁度止まった場合、その周回ではショートカットコースとなり、24番マスに移動します。





グランサガ1周年記念イベント開催中!



皆様のおかげをもちまして、グランサガはこの度1周年を迎えることができました!

11月17日(木)のアップデートより、グランサガをプレイしてくださっている皆様への感謝を込めた豪華イベントを多数開催しております!最大560回無料召喚が行える「毎日無料10回召喚」をはじめ、「天使グランウェポン」や「古代グランウェポン」が必ずもらえる豪華ログインボーナスなど、盛りだくさんな内容となっております!

なお、各イベントの詳細に関してはグランサガ公式サイトのお知らせ( https://forum.gransaga.jp/#/view/2/582 )をご確認ください。





▲新キャラクター「レオン」や毎日10回無料召喚、天使グランウェポンが貰える豪華ログインボーナスも!





グランサガとは



グランサガはiOS/Android/PCにてお楽しみいただける、最高峰のクオリティにて描かれるクロスプラットフォーム対応オリジナルゲーム作品です。

王道のRPGをベースに、世界中で愛されるゲームにすべく、Unreal Engine4によるハイクオリティ3Dグラフィックや、 梶裕貴さん、⻤頭明里さんら超豪華声優陣によるフルボイスストーリーでお届け。さらに、ゲーム内BGMをはじめとする全音楽制作には下村陽子さん、イラストやロゴデザインは天野喜孝さん、グランサガのテーマソング「MAKAFUKA」はRADWIMPSが完全書き下ろしにて手がけています。

また、それ以外にも川村元気さんによるオリジナルアニメーション「摩訶不思議」の制作をはじめ、グランサガ公式アンバサダーには金子ノブアキさんを起用。そして、リリース時に公開したTVCMでは俳優の小栗旬さんと金子ノブアキさんによる「仲間」にフォーカスしたストーリー性の高い内容をお届けいたしました。





◆公式サイト

https://gransaga.jp/

◆公式Twitter

https://twitter.com/GRANSAGA_RPG

◆公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCt1SxDHFgdRg8DdUWg5bgHg







【ゲーム情報】

タイトル:グランサガ (Gran Saga)

ジャンル:シネマティックオンラインRPG

開発:株式会社NPIXEL

運営:株式会社GAMEPLEX

プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部課金あり)





(C) NPIXEL Co., Ltd. & Gameplex Co., Ltd. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/24-21:16)