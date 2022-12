[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

2023年12月31日(土)VIRTÙ とTHE LOUNGEにて高揚感溢れる大人なパーティを開催



しっかりと遊んだ後は、そのままホテル客室へ。おせち付きの宿泊パッケージや疲れた身体を芯から労わるトリートメントで新たな年をお迎えください。お帰りにはお正月ならではのフォーシーズンズホテルオリジナル福袋(数量限定)を。







息を飲むような首都東京の景色を望む ホテルの最上階に位置する2つのダイニング にて、2022 年の終幕と2023 年の開幕を盛大にお祝いするスペシャルカウントダウンパーティーが開催されます。



■ VIRTÙ





都心の景観を眺めながらパリと東京が融合した空間で、高品質な味わいで名高いシャンパン「アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド」を片手に、ラグジュアリーな一夜をお届け致します。

日にち: 2022年12月31日(土) 午後8時半ドアオープン ~

料金: 50,000円(おひとり様)

内容:アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールドフリーフロー、トリュフフレンチフライ、シャルキュトリ

場所:フォーシーズンズホテル東京大手町39階VIRTÙ



■ THE LOUNGE





年越しそばをはじめ、ホテルシェフが丁寧に作り上げる華やかなフィンガーフード4種に、数々の受賞歴を誇る世界最高峰の老舗シャンパーニュ・メゾン ルイロデレールのフリーフローをご用意しております。遠く広がる首都東京の景色を望む空間で煌びやかに新しい年をお迎えください。

日時: 2022年12月31日(土)午後10時半~25時(ラストオーダー午後12時半)

料金: 25,000円(おひとり様)

内容:フリーフロー、フィンガーフード4種、年越しそば

場所:フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE LOUNGE



▼ カウントダウンパーティ 問い合わせ/ご予約 ▼

VIRTÙ: https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-virtu/reserve

THE LOUNGE:https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-the-lounge/reserve

TEL: 03-6810-0655(ダイニング代表)





おせち付きベット&ブレックファストプラン 12/31(土)~12月2日(月)限定



明け方まで遊んだら、心地よい疲れと共に上質な客室でお泊りを。





刻々と変わりゆく東京の景観を一望しながら いつもとは違う雅なお正月をお迎えしませんか。天気が良ければ美しい富士山を眺めながら特別なお時間をお過ごし頂けます。元旦の朝は新年の明るい光に包まれながら伝統的なおせち料理と共に新春の門出をお祝いください。







特典: PIGNETOにて朝食におせち料理(大人2名、18歳以下のお子様2名様分まで)

※ おせちご提供は2023年1月1日(日)-1月3日(火)のみで、ご滞在のお客様限定です。アラカルトでのご注文は 6,500円となります。プランにご夕食は含まれません。

※洋食に変更も可能です





フェスティブ期間限定トリートメント







ひのきや姫子松など、4 種類の日本由来の木々から抽出したオイルを用いたスクラブで全身の身体をリフレッシュさせ整えていきます。その後、流れるようなストロークとディープティシューを織り交ぜたマッサージにより日頃の蓄積された疲れやお体の緊張が解きほぐされていくので、心も身体も深い安らぎを体感されるでしょう。

お顔にはゴールド配合のお化粧品でしっかりと保湿を行いますので、内側からふっくらとした感触をご期待下さい。フルトリートメントを施す事で蓄積された疲れを芯から取り除き、清々しい心と身体で新たな年をお迎え頂けます。

日にち: 2022年12月1日(木)-2023年1月31日(火)

料金: 70,900円(150分)

場所:フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE SPA





フォーシーズンズホテル東京大手町特製ラッキーバック(福袋)







1年の締めくくりやお年初に、あけるだけで胸が高まる福袋。毎年恒例のフォーシーズンズホテル東京大手町の福袋が今年も登場いたします。旅の思い出として、また、大切な方への贈り物として、フォーシーズンズホテル東京大手町のオリジナルグッズが詰まった福袋はいかがでしょうか?ご宿泊者から絶大な人気を誇るフォーシーズンズオリジナルパジャマやディフューザーなど、フォーシーズンズホテルに浸れる6つのアイテムを20%オフにてご購入いただけます。

販売期間:2022年12月20日(火)~2023年1月10日(火)

料金:36,800円

販売場所:フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE SPA

ザ・スパ ブティック バイ フォーシーズンズ(39階)



▼ トリートメント/ラッキーバック お問い合わせ/ご予約 ▼

メール:Spa.Otemachi@fourseasons.com

TEL: TEL 03-6810-0660



===================================================

*総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

*ご提供内容や時間は予告なく変更になる場合はございます。

*写真はイメージです

===================================================



▼フォーシーズンズホテル東京大手町 リリース▼

高画質のイメージ写真はこちらからお求めいただけます

https://press.fourseasons.com/jp/otemachi/hotel-news/2022/new-years-eve/





フォーシーズンズホテル東京大手町について







フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート20室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、コンテンポラリーフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン&バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

公式サイト https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/14-18:16)