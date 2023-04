[UCC上島珈琲株式会社]

4月10日、全国のコンビニエンスストアで先行発売スタート!



UCC上島珈琲株式会社(本社/神戸市、資本金/10億円、社長/朝田文彦)は、ブラック無糖缶コーヒーのパイオニアブランド『UCC BLACK無糖』シリーズの新たなラインアップとして、こだわりの焙煎・ブレンドの「違いを味わう」新製品『UCC BLACK無糖 New Ground Fruity Blend 缶185g』を2023年4月10日(月)に全国のコンビニエンスストアで先行発売し、また同日よりTVCMを全国で放映開始します。









UCCグループでは2021年10月から「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしています。『UCC BLACK無糖』は、1994年の発売以来、コーヒー専業メーカーとしてのこだわりと品質の高さから、多くのコーヒーファンに愛され続けてきた、「レギュラーコーヒー100%、香料無添加」のブラック無糖タイプの缶コーヒーです。UCCは、レギュラーコーヒーのトップメーカーとして、また、ブラック無糖缶コーヒーのパイオニアとして、香り高いレギュラーコーヒー本来の味わいにこだわり続けてきました。



このたび、缶コーヒーの中でも、レギュラーコーヒーのような嗜好性や愉しみ方を“焙煎・ブレンド”で提案する、『UCC BLACK無糖 New Ground Fruity Blend 缶185g』を新発売します。『UCC BLACK無糖』ブランドで一貫してこだわり続けてきた、「レギュラーコーヒー100%、香料無添加」で実現する飲み飽きないシャープなキレはそのままに、チェリーのようなフルーティーな香りと力強いコクを追求しました。



パッケージは、『UCC BLACK無糖』のシンプルで洗練されたデザインを継承しながら、味覚を想起するチェリーのような赤と白を基調とした存在感のあるデザインで、「違いを味わう」新たな缶コーヒーであることをパッケージでも表現しています。



『UCC BLACK無糖』ブランドでは、長年「原材料はコーヒー、以上。*」に一貫してこだわり続け、ロックバンド「Deep Purple」の楽曲「Black Night」を活用し、“ロックな世界観”を伝え続けてきました。今回、『UCC BLACK無糖 New Ground Fruity Blend 缶185g』の発売に合わせて、「この新たな味わいを感じ、自らを解き放ってほしい」という想いから、2023年は「解キ放テ」をメッセージに、『UCC BLACK無糖』の世界観を現代風にアップデートし、TVCMや「解放」をテーマに選曲したプレイリストを順次配信するなど、音楽シーンを中心にコミュニケーションを行っていきます。

(*食品表示基準における原材料名の表記です。)



UCCは、今後もパーパスとして掲げている「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」を実現するため、すべてのステークホルダーの皆さまの笑顔のために、新たなコーヒーの価値探求への挑戦と前進を続けてまいります。



【製品概要】





UCC BLACK無糖 New Ground Fruity Blend缶185g











製品特長



■レギュラーコーヒー100%、香料無添加

■チェリーのようなフルーティーさと華やかな香りを追求した焙煎・ブレンド

■コーヒーを贅沢に使用し飲みごたえを実現

(コーヒー豆使用量1.2倍※1)

■香り高さとキレを引き出す1ST抽出※2

UCC独自の特許製法、「3温度ナチュラルドリップ製法」(特許第6086640号)の低温で最初に抽出するコーヒーを贅沢に使用

■シンプルで洗練されたデザインの中に、赤と白を基調としたマットな質感で高級感・特別感を表現





販売期間



2023年5月22日(月)~9月予定

※2023年4月10日(月)全国コンビニエンスストアにて先行発売

※期間限定





希望小売価格



125円(税抜)<4月10日(月)~>

135円(税抜)<5月1日(月)~>





ケース入数



185g×30本





販売地域/チャネル



全国のコンビニエンスストア、量販店、オンラインショップを中心とした全チャネル





ターゲット



40代~50代男性





【関連URL】

・『UCC BLACK無糖』ブランドサイト:https://www.ucc.co.jp/black/

・UCC公式オンラインストア:https://store.ucc.co.jp/





※1 コーヒー豆使用量1.2倍

コーヒー規格は、「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約」で定められており、「内容量100g中に、コーヒー生豆換算で5g以上使用すること」と定義されている。本製品は、コーヒー規格の1.2倍のコーヒー豆を使用している。



※2 1ST抽出

UCC独自の特許製法「3温度ナチュラルドリップ製法」(特許第6086640号)の「低温」で最初に抽出するコーヒーを贅沢に使用する抽出方法。香り高さとキレをさらに引き出す。



