[北海道テレビ放送株式会社]

HTB北海道テレビのマスコットキャラクターonちゃんの25周年を記念して、今年も東京駅に「onちゃん東京駅POP UP SHOP」が登場します!ここでしか買えない限定グッズや25周年誕生会記念グッズの一部も数量限定販売予定。期間中の土日にはonちゃんも遊びに来ます!







■ショップ名:onちゃん 東京駅 POP UP SHOP

■会 期 :2022年11月25日(金)~12月8日(木)

■営業時間 :午前10時~午後8時30分 ※最終日のみ午後6時まで

■場 所 :東京駅一番街 東京キャラクターストリート K階段下ワゴン





★販売グッズ

東京駅POP UP SHOP限定のグッズも販売!



★撮影イベント

着ぐるみonちゃんが遊びに来ます!一緒に写真撮影できますよ!

<日時>11月26日(土)、27日(日)、12月3日(土)、4日(日)

それぞれ1.12時~ 2.14時~ 3.16時~ の1日3回予定

※撮影開始の5分前をめどに、スタッフがご案内して希望者の列整理をさせていただきます。他店舗様のご迷惑になるため、スタッフのご案内前からお待ちいただくことはご遠慮下さい。

※希望者多数の場合、各回で人数制限をさせていただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。



★プレゼントキャンペーン

1.東京駅POP UP SHOPでグッズを2200円(税込)以上お買い上げいただいた方に、onちゃんクリスマスポストカード1枚をもれなくプレゼント!

何枚かに1枚、onちゃんからのメッセージが入っているかも・・・?

※1会計1枚になります

2.SNSに「#オンめでとう」と投稿し、期間中にスタッフに見せてくれたお客様にonちゃん25周年ステッカーをプレゼント!





◆onちゃん25周年とは

1997年12月にHTB北海道テレビ開局30周年のキャラクターとして「スイッチオン!」「onパレード!」のキャッチフレーズで登場したonちゃん。翌年1998年にHTBのマスコットキャラクターに昇格。以後、その黄色くて明るい笑顔で、HTBの情報番組やバラエティ番組に出演、オリジナルアニメになったほか、全国各地のイベントでも大活躍。現在は朝の情報番組「イチモニ!」の「onちゃんおはようたいそう」が北海道で人気を博している他、ゴールデンのレギュラー番組「巷のonちゃん」で広い北海道の各市町村を回っています。

2022年の1年間を25周年とし、onちゃんが目指すのは人と地域に寄り添い「元気を届ける」こと。

いつも元気で明るいonちゃん自身がもっとアクショオン(action)し、挑戦していくことで、より元気を与えられるonちゃんにパワーアップしていきます! 是非、25周年のonちゃんたちの活躍にご期待ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-12:46)