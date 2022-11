[株式会社ハックルベリー]

株式会社ハックルベリー(東京都渋谷区、代表取締役社長:安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」)が提供する通常ギフトはもちろん、住所を知らなくても贈れるeギフトにも対応したShopify(ショッピファイ)アプリ「All in gift」が、江戸後期から続く西酒造株式会社が運営するD2Cブランド「蔵直クラブ」さまに導入されました。





■ 「蔵直クラブ」さま導入コメント



〈 ネットショップ開設の背景 〉

蔵直クラブは、1845年、江戸後期から続く西酒造株式会社が運営するD2Cブランドです。

蔵直クラブを運営する西酒造株式会社では全国に卸すお酒だけでなく、「お酒を研究・開発するラボ」で、焼酎、日本酒、ワインやウイスキー、スピリッツなど様々なお酒を実験的に造っています。



ただ、そういった実験的に作ったお酒は、生産ラインに載せることはできないので、多くても1,000本程度しかできません。こうした商品は卸すのではなく、直接お客様に購入いただきお声をいただけるよう、ネットショップを開設しました。



〈「All in gift」を使ってみて〉

蔵直クラブで扱っている商品は、全国を探してもなかなか無い、珍しい商品が多いと思います。

そうしたお酒や食品は、ご自分用に買われる方も多いですが、ギフトとして贈っていただく方も非常に多く、蔵直クラブとギフトは商材の相性がよかったんです。

様々なギフトアプリを探していたところ、eギフトにも対応できるということで「All in gift」を導入しました。



導入以降、ギフト利用は増えたと思います。eギフトによって、より簡単にギフトを送れるようになったので、これからどんどんギフトの利用が増えると良いと思っています。



〈インタビュー全文はこちら〉

https://huckleberry-inc.com/case/kuratyoku





■ 「蔵直クラブ」について

蔵直クラブ ストアURL : https://kurachoku-club.shop/



蔵直クラブでは、もっと多くの人に「酒蔵ならではの商品」を楽しんでいただけるよう、お酒の他、お酒の原料となるお米、お芋や焼酎粕、酒粕を使った食品やスイーツなど、幅広い方に楽しんでいただけるように、蔵直クラブにしか出来ないオリジナル商品をそろえています。

今後はギフト需要にあわせてさらにラインナップも増やし、記念日やお祝い事に、蔵直クラブの商品を使っていただけるよう充実させていきます。









■ 「All in gift」アプリについて

Shopifyアプリ「All in gift(旧「SNSギフト」)」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja



SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」「わざわざ住所を聞くのは申し訳ないし気が引ける」といったお悩みで、ギフトを断念する方が増えています。



Shopifyアプリ「All in gift」を活用すれば、LINEやTwitter、InstagramのDMで「ギフト受け取り用」のURLを送るだけで、かんたんにギフトを贈ることができます。

日本製のサービスなので、管理画面もすべて日本語サポートで使え、安心してご利用いただけます。



〈機能〉





複数配送先へのギフト設定機能(マルチシップ)

ギフト設定



熨斗(のし)の設定(商品の指定も可能)

表書きの細かな設定

ラッピング、ギフトカード、手提げ袋などの対応設定(商品の指定も可能)

デジタルメッセージカード

それぞれの設定に自由に注意書きを追加可能





SNSギフト受け取りURLの発行

ギフトお届け先登録・更新

各出荷業務・物流サービスアプリと連携





〈導入ステップ〉





アプリをインストール

ギフトの設定

のし紙 / 名入れ、ラッピング等設定





〈お客様の利用ステップ〉





商品をカートに入れギフト送付を有効にする

サンクスページからSNSを起動し、メッセージ配信

メッセージには自動で受け取りURLが記載されています

受け取りURLから、配送先・配送日時を指定して登録





〈アプリ詳細・ダウンロードはこちら〉

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja



本アプリは今後もアップデートを重ね、日本の商習慣に応じた機能開発を進めてまいります。



また、ハックルベリーは、Shopifyのサイト構築/アプリ構築のリーディングカンパニーとして、長期的な売上の支援を簡単かつ安心して導入できるアプリを随時リリースしマーチャント(事業者)支援を行ってまいります。





【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。

本社所在地:東京都渋谷区東2-14-28 C棟

代表者:代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容:Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL:https://huckleberry-inc.com/



