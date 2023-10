[株式会社KINTO]

KINTOは個人・法人ともにメリットが豊富、さらに納期が明確



株式会社KINTO(以下、KINTO)は、トヨタ自動車株式会社が23年10月6日に発表した新型クラウン(スポーツ)について、サブスクリプションサービスでの取扱いを始めました。個人のお客様に加えて、カーリースをご検討中の法人のお客様にもメリットが豊富なKINTOのサービスを通じて、幅広いニーズにお応えしていきます。さらに納期が明確で、納車をご希望の時期に合わせてクルマをお選びいただくことが可能です。

〈詳しくはこちら〉https://kinto-jp.com/kinto_one/lineup/toyota/crownsport/







■感性に響く「美しいデザイン」と「楽しい走り」を追求したクラウン(スポーツ)をサブスクで

KINTOのサービスは、車両の代金に加えて、自動車保険(任意保険)や自動車税、メンテナンス費など、カーライフにかかる諸費用を月額利用料に含め、クルマに手軽にお乗りいただく仕組みを取るとともに、お見積もりからご契約までの一連の手続きをオンラインで完結いただける点が特徴です。



ご契約にあたっては、まとまった費用を最初に必要としない「初期費用フリープラン」と、解約金をお支払いいただくことなく、いつでもご解約が可能な「解約金フリープラン」*1 の2つのプランのいずれかを、お客様のニーズに合わせてお選びいただけるようにご用意しています。



KINTOでは、トヨタチームメイト「アドバンストドライブ(渋滞時支援)」や「アドバンストパーク(リモート付)」などを標準装備した新型クラウン (スポーツ)のSPORT Z(HEV 2.5L 4WD)の場合、月額66,550円(税込み)から*2ご利用いただくことができます。

〈お見積りはこちら〉https://kinto-jp.com/customer/simulation/crownsport/



■気になる納期はWEBサイトで

KINTOでは、オンラインで全国一律のサービスをご提供するために、ご契約から納車までにかかる期間の明確化に努めています。クラウン(スポーツ)をはじめとする各車種の納期について、WEBサイトで随時、最新の情報をご確認いただけるようにしています*3。

〈詳しくはこちら〉https://kinto-jp.com/kinto_one/lineup/toyota/



■モデリスタ仕様もご用意

KINTOでは、モデリスタのカスタマイズパーツをパッケージ化して装着したクラウン(スポーツ)を月額70,620円(税込み)から*4ご用意しております。クルマがお手元に届いたその瞬間からモデリスタ仕様の特別な一台をお楽しみいただくことができます。

〈詳しくはこちら〉https://kinto-jp.com/kinto_one/lineup/toyota/aerocrownsport/



■クラウンのラインアップを拡大予定

KINTOでは、2023年11月頃発売予定のクラウン(セダン)、2023年度内発売予定のクラウン(エステート)についても取扱いを予定しています。

「KINTOメンバーシップ」に登録すれば、最新車種ラインアップ情報が届きますので、ぜひご登録ください。

〈メンバーシップ登録はこちら〉https://jpid.kinto-jp.com/membership/



■カーリースをご検討中の法人/自営業のお客様にもメリット豊富

KINTOのサービスは、個人のお客様だけでなく、カーリースを通じて社用車をご検討中の法人や自営業のお客様のニーズにも対応しています。

諸費用を一括して含めた月額利用料をお支払いいただく仕組みで支出管理をシンプルにするとともに、カーリースと同様、月額利用料を一括で経費計上し、損金扱いしていただくこと*5で、スムーズな会計処理をサポートします。

さらに、法人のお客様については、自動車保険の補償対象を役職員やそのご家族*6まで広範囲に設定しており、人員に増減が発生してもご契約内容をそのままにご利用を継続いただけるなど、メリットが豊富です。

〈詳しくはこちら〉https://kinto-jp.com/kinto_one/corporation/



*1 月額利用料とは別に、ご契約の際に所定の申込金をお支払いいただく必要があります

*2 SPORT Zの最安値パッケージ(HEV・2.5L・4WD)、追加オプション無し、「初期費用フリープラン」の7年契約、年2回のボーナス月の月額へ165,000円(税込み)の加算をご選択いただいた場合。お支払い額の合計は、7,900,200円(税込み)

*3 生産などの状況により、WEBサイトに記載している納期よりお時間をいただく場合があります

*4 SPORT Zの最安値パッケージ(HEV・2.5L・4WD)、追加オプション無し、「初期費用フリープラン」の7年契約、年2回のボーナス月の月額へ165,000円(税込み)の加算をご選択いただいた場合。お支払い額の合計は、8,242,080円(税込み)

*5 オペレーティング・リース取引に分類される場合。お客様の財務状況や車両の使用方法によって、メリット・デメリットが異なるため、ご契約にあたって、会計士や税理士にご確認ください

*6 役員や直接雇用関係にある職員(パート・アルバイト含む)が対象で、派遣社員・委託先社員は含まれません。ご家族の範囲は、同居のご親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)と別居のお子様までになります



【サービス概要】

KINTO ONE

自動車保険や自動車税など、クルマにかかる諸経費がコミコミ月々定額のクルマのサブスクリプションサービスです。人気のトヨタ車・レクサス車をラインアップ、 高品質な中古車も取扱っています。WEBでも簡単にお申込みから契約まででき、気軽にカーライフを始めることができます。

さらに、「KINTO ONE」にクルマをお届けした後の「進化」と「見守り」を加えながらも、サブスクの月額利用料の引き下げを実現した「KINTO Unlimited」も2023年1月よりプリウスからスタートしました。

URL:https://kinto-jp.com/



モビリティマーケット by KINTO

クルマライフの楽しさを広げるサービス「モビリティマーケット」。ドライブしたいと思い立ったときにぴったりなお出かけ先はもちろん、愛車のお手入れに役立つサービスなど、多彩なプログラムをWEBサイトでご紹介しています。

URL:https://mobima.kinto-jp.com/



KINTO FACTORY

トヨタ・レクサス既販車のソフトウェア・ハードウェアの機能やアイテムを最新の状態に「進化」させるサービスです。購入時設定が無かったオプションの後付けや、経年劣化した内外装の交換などを正規品質でご提供します。

URL:https://factory.kinto-jp.com



Vintage Club by KINTO

クルマ好きなお客様と一緒に楽しみ、旧車に乗れる喜びを分かち合う旧車コミュニティです。魅力ある旧車を少しでも気軽に楽しんでいただけるよう、特選旧車レンタカーとしてご利用いただけます。

URL: https://vintage.kinto-jp.com/



公式Twitter:https://twitter.com/KINTO_JP

公式Instagram:https://www.instagram.com/kinto_jp/

公式Facebook:https://www.facebook.com/KINTOJP/

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC3ap_PduzYM6MINNeFLRonA

公式LINE:https://line.me/R/ti/p/%40733wvygu

公式TikTok: https://www.tiktok.com/@kinto_jp



【会社概要】

会社名:株式会社KINTO(KINTO Corporation)

設立:2019年1月

代表取締役社長:小寺信也

URL:https://corp.kinto-jp.com/



※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-14:46)