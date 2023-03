[テックタッチ株式会社]

ノーコードでガイド・ナビゲーションを設置可能なSaaS「テックタッチ」(https://techtouch.jp/)を開発・提供するテックタッチ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:井無田仲、以下、当社)は3月13日、SAPジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木洋史、以下、SAPジャパン)が主催する、SAPパートナー向けのコンベンション「SAP Japan Partner Summit 2023」にて発表された『SAP AWARD OF EXCELLENCE 2023』において、「Partner Innovationアワード」を受賞したことをお知らせします。





■「SAP AWARD OF EXCELLENCE」について

1998年に創設された『SAP AWARD OF EXCELLENCE』は、SAPビジネスへの貢献度、ならびに顧客満足度などにおいて、極めて高く評価されたパートナー企業に授与される賞で、今回で第26回目を迎えます。本アワードでは、クラウドなどの主力SAPソリューション分野での取り組みや成果、ビジネスの実績、優れた導入プロジェクト、お客様への高い価値の提供、といった様々な観点から評価が行われます。



■<Partner Innovation部門>「Partner Innovationアワード」受賞

テックタッチ株式会社

授賞理由:2022年のパートナーアセット売上において非常に優れた実績をあげ、またSAP営業部門とも連携して協業施策を強化・展開したことが高く評価されました。



※当受賞についてのSAPジャパン社からの発表内容(SAP AWARD OF EXCELLENCE 2023受賞パートナー)

URL:https://news.sap.com/japan/2023/03/sap-award-of-excellence-0310_partneraward/



■「テックタッチ」の受賞歴について

・週刊東洋経済「すごいベンチャー100」選出(2020年)

・Forbes JAPAN 2020年度版「CLOUD 20 Rising Stars」選出

・FUJITSU ACCELERATOR 第8期ピッチコンテスト 優秀賞

・日本DX大賞支援機関部門 ファイナリスト

・2022年度グッドデザイン賞 受賞

・総務省後援 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2022 基幹業務系ASP・SaaS部門 準グランプリ受賞



■ノーコードのガイド・ナビゲーションツール「テックタッチ」について

テックタッチは、Web上のあらゆるシステムに入力ガイドを設置でき、正しくゴールまでナビゲーションすることで、対クライアントサポートや、対社内の問い合わせ対応といった工数負担を圧倒的に軽減するノーコードのガイド・ナビゲーションツールです。

システムを活用できるガイド・ナビゲーションにより、システムへの入力操作が分からないことで発生するミス、各種お問い合わせ対応やダブルチェックなどの業務を削減します。システム教育のあたらしい形として、多くの企業に導入いただいています。

導入企業様の中には、問い合わせ率33%削減、差し戻し率79%削減など、システム活用に関わる業務の工数を大幅に削減されている大手企業事例もあります。(※1)

2019年の提供開始以降、大手企業を中心に、情報システム部門や人事部門、コンタクトセンターでご利用いただいているほか、最近ではSaaSプロバイダーのカスタマーサクセスツール、官公庁/中央省庁/自治体など(※2)公共セクターでのシステム活用の一環としてもご活用いただいています。

テックタッチ株式会社は、システムのつまずきやすい部分に、リアルタイムに表示されるガイド・ナビゲーションを通じて、すべてのユーザーがシステムを使いこなせる世界を、DXにより誰ひとり取り残されない社会を実現します。



※1:導入事例より抜粋:https://techtouch.jp/cases/mol/

※2:静岡県裾野市との実証実験の実績あり:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000048939.html



<テックタッチで設定したナビゲーションの例>









<「テックタッチ」導入事例一覧>

https://techtouch.jp/cases



【テックタッチ株式会社 会社概要】

・企業名 :テックタッチ株式会社

・所在地 : 〒105-7105 東京都港区東新橋一丁目5番2号汐留シティセンター5階

・代表者 :井無田 仲

・事業内容 :デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」の開発および提供

・企業サイト :https://techtouch.jp/



※SAP、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



