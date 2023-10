[Cambly, Inc.]

英語学習で未来を変えよう



ネイティブ講師とのオンライン英会話を提供するCambly Inc.(本社:アメリカ・サンフランシスコ、日本代表:佐藤 亜希子)は、この秋、英語を学び人生を切り拓いたユーザーのストーリーに焦点を当て、”Those Who Dare”(勇気ある者たちへ)をテーマにキャンペーンを展開いたします。新しい仕事や海外への移住、自分らしくいること、自由でいること。壁を乗り越え夢を叶えた勇敢な姿が、あなたの挑戦を後押しします。









Those Who Dare







叶えたい夢はありますか?

挑戦したいことはありますか?

新しいこと。今までとは違うこと。

自分にはできると思ってもみなかったこと。



挑戦者たちのストーリーを聞いてみましょう。

壁を乗り越えて夢を叶えたい人たちへ

未来はあなたが決める

挑戦を恐れずに

Those who dare. 勇気ある者たちへ





もし英語が話せるなら何がしたいですか?





もっと旅行をしたり、思い切って海外に移住をしたり、違うキャリアを選んだり。言葉や場所に縛られず、より自由に生きることもできるかもしれません。英語を学ぶことは、理想の人生に近づくための挑戦です。「もし英語が話せたら」と描いた夢があるなら、自分の気持ちに従って突き進んでください。夢はいつか叶うものではなく、いつでも叶うものです。



同じように夢をもち、勇気を出して挑戦したユーザーのストーリーに焦点を当て、”Those Who Dare”をテーマにしたこのキャンペーンでは、英語を学ぶことは単に言語を学ぶことではなく、夢の実現、理想の人生に近づくことと位置付けています。ムービーに登場するヒーローたちが英語を学び、つまずいて、失敗して、それでも何度も挑戦し続けることが、すべて夢に近づく一歩になることを証明しています。







特設サイトでは、3人のストーリームービーを公開しています。Cambly公式YouTube、Instagram、Xアカウントでも随時公開予定です。また本キャンペーン期間中は、テーマに沿った英語学習に役立つコンテンツも発信していきます。



特設サイトはこちら>https://try.cambly.com/jp-fall-p





CAMBLY(キャンブリー)について







「CAMBLY」(https://www.cambly.com ) は、いつでもネイティブ講師とレッスンが受けられるオンライン英会話サービスです。英語を母国語とするネイティブスピーカーの講師と、24時間365日レッスンを受けられます。PC、スマホ、そしてタブレットの全てのデバイスに対応しており、アプリもしくはウェブサイトから利用可能。レッスンの自動録画機能や翻訳付テキストチャットシステムなどの学習サポートが充実しています。



Cambly Inc.について





Cambly Inc.は、サンフランシスコを拠点とし、ネイティブスピーカーとのオンライン英会話サービス「CAMBLY」「CAMBLY KIDS」を提供する エドテックのスタートアップ会社です。

2012年、Google出身のエンジニア、ケヴィン・ロウとサミール・シャリフにより創設され、世界150カ国以上で英語学習を支援しています。2014年には世界屈指のアクセラレーター「Y Combinator」から支援も受けており、英語教育分野における世界有数の成長企業です。

◎社名: Cambly Inc. ◎日本代表: 佐藤亜希子

◎HP: https://www.cambly.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-11:16)