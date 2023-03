[株式会社qutori]

美容ライター長田杏奈との対談企画、鉢植え体験ができる「土とほどける。」ワークショップ、ヨガ講師(フリーアナウンサー)河西歩果による体験プログラム、ARなど参加型コンテンツが目白押し。



ブランドやクリエイターの成長を支援する株式会社qutori(CEO:加藤 翼、本社:東京都渋谷区、以下:qutori)が運営するポップアップ情報特化メディア「POPAP (ポパップ、以下:POPAP)は、2023年3月11 (土)・3月12日(日)の2日間、東京池尻大橋にて主催するマーケットイベント『hello,popup in BPM - Hodokeru、以下:Hodokeru』について、参加ブランド・クリエイターの発表と期間中に開催する特別イベントの追加情報を公開します。





『Hodokeru』開催概要



■ 日程:2023年3月11日(土)、12日(日)

■ 会場:BPM

■ 住所:〒154-0001 東京都世田谷区池尻2丁目31-24 信田ビル2F(池尻大橋駅徒歩1分)

■ 時間:12:00~19:00

■ 入場料:500円

■事前入場申し込みページ:https://hellopopup-hodokeru.peatix.com/

※お申込みがなかった場合でも当日ご入場いただけます。混雑の場合入場を制限する場合がございますので、予めご了承ください。

■ 共催:BPM(https://bpm-tokyo.com/)

■ イベント特設ページ:https://www.popap.biz/hodokeru

トレンドや社会の流れだけに縛られず、自由に自分の好きを追求できる場所を提供。

ブランドやアーティストさんの発信しきれていない物語や想いを「体現する」形で表現し、

様々なブランドストーリーに触れることができるマーケットイベントを開催します。



<本リリースのトピックス>

・【総勢50ブランド参加予定】ジャンルを超えたブランドが大集結

・会場を巡るインタビューツアーやコスメブランド「iLLO」とフリーアナウンサー河西歩果のブランドトークショーなどのスペシャルコンテンツ

・土とほどける。アップサイクルブランド「RICO」と食ブランド「Share Re Green」がコラボした土とほどける鉢植え体験など会場で楽しめる参加型企画









【イベント参加予定ブランド】

2Days

会場 BPM から Hodokeru 限定のコーヒーを提供









いよいよ春も近づいてきました。

新しい出会いに期待が胸膨らむ季節ですが、今年は更にいい出会いがありそう。

池尻大橋から華やかな香りが楽しめる、Hodokeru限定のコーヒーをご用意しました。

コーヒーを片手に気持ちをホドいて新しい出会いを探してみませんか?

入場料500円で出入り自由に楽しめます。

(再入場の際は、会場でお配りしている栞が必要となります。)







イベントを彩るスペシャルコンテンツ





『Hodokeru』限定の出店ブランドやステージ企画などを予定しています。フードスタンドやトークショーなど様々な方面からイベントを盛り上げます。



【フードスタンド】

食にこだわりと熱があるクリエイターによるフードスタンドがオープンします。食べながら、作り手ともお話してみてください。食への愛と、自由に創作活動をしている様に触れると、きっとちょっぴり新しい世界が見えるはず。



11日(日)12:00~19:00

家と店 / https://www.instagram.com/sumhide



12日(日)12:00~19:00

喫茶ネッシー / https://www.instagram.com/kissanessie



【Hodokeruツアー】

イベント開催中、会場を周り出店ブランドにインタビューをします。ブランドコンセプトやおすすめの商品などを直接聞くことができる特別な機会です。

日時:11日(土)12日(日)※それぞれ1.13:00~2.14:00~3.15:00~の3部制



【"偏愛"をテーマにしたトークショー】

自分の「偏愛」について語り、紹介し合うトークイベントを開催します。好きなことを思い浮かべ、夢中になり、心がほどける瞬間を共有しませんか?

日時:11日(土)16:00~



【アイヌの文化と下倉幹人】

第19回トライベッカ映画祭国際コンペティション部門震災特別賞を受賞した『アイヌモシリ』主演の下倉幹人氏(18)をゲストに迎え、自身のルーツだったり、映画に出演したきっかけなどを聞いていくトークイベント。

下倉幹人 / https://www.instagram.com/kanto.shimokura/

日時:11日(土)17:00~



【最強コスメ作っちゃおうサミット】

ヴィーガン&サスティナブルをテーマにした次世代コスメブランド『Optimum』が、美容をメインに、インタビューやフェムケアなど数多くの雑誌で記事を執筆するライター『長田杏奈』さんをお迎えする対談企画。

ラテン語で“最も好ましい“という意味である『Optimum』。今の時代にとって最強コスメの定義とは何なのか?Optimum ディレクターのkaoruとasumiが長田さんと共に深掘りしていきます。

日時:11日(土)18:00~



【コスメブランド「iLLO」によるブランドトークショー】

私達は日本生まれのジェンダーニュートラルコスメブランドiLLO(アイロ)です。

性別や、決められた枠に囚われず、メイクアップを楽しんで欲しい。

そんな想いを込めたプロダクトをお届けしています。

ブランド開発に込めた想いや商品開発のこだわりを代表でもあるブランドディレクターの矢野がお話させて頂きます。

日時:12日(日)16:00~

インタビュアー/河西歩果(フリーアナウンサー)









会場に行って楽しめる”参加型”の企画





ご来場者様にイベントコンセプトを体感していただけるコンテンツを多数ご用意しています。是非、五感を解放して『Hodokeru』をお楽しみください。



【土とほどける。】

素肌で土に触れる。根をほぐす。

備前焼のアップサイクルブランド「RI-CO」がつくるコーヒーカップのうち、製品として売ることのできないものを植木鉢に。

自分で植えて、食べられる小さな野菜をお持ち帰りいただけます。

自然と戯れながら、自分に、環境に、 “ちょっといいこと” してみませんか?



出店日時:11日(土)12日(日) 終日(トークショーの時間を除く)

参加費:1300円







【yoga - asa,yoru -】

自分のための、心と体のための、ほどける時間を。

ヨガを通して、「生きる」を考える時間を共に過ごしてみませんか?

今回のテーマは「時間」。陽の明るさ/暗さで感じる気持ちをじっくりと考えられるプログラムをご提供します。(iha Founder/ヨガ講師 河西歩果)



日時:11日(土)18:00-18:40、12日(日)12:00-12:40

参加費:1000円









【似顔絵・占い屋さん】

iPadで似顔絵描いたり、タロットを使って占います。両方お選びいただくことも可能です!

占いは、事前にいただいた情報から四柱推命の命式を出させていただきます。生まれ持った性質がわかります!その上で、当日タロットでより詳しくリーディングさせていただきます(ハート)似顔絵は、完成後に写真データとしてお送りいたします。プロフィールアイコンなどにぜひお使いいただければ嬉しいです!どちらも対面ではなかなか行わないので、よかったらぜひこの機会に。



日時:3月11日(土) 12:00-13:00/14:00-14:30

体験内容:タロット占い・似顔絵 (各20分) / 各3000円

似顔絵・タロット占い両方 (40分) / 5000円







【似顔絵ワークショップ】

今回は似顔絵入りの手書き学生証をつくります!学生に戻った気分で是非来てください!



3月11日(土) 12:00-13:00/14:00-14:30

体験内容:似顔絵(20分) / 2000円







【マクラメハートチャームワークショップ】

マクラメでハートモチーフのチャームを作ります。基本の編み方ですが、よくあるマクラメハートとはちょっと違ったOhanaオリジナルのマクラメハートが作れますよ。ここってどうなってるのなど少し裏技を使った技法やコツも学べます!「やってみたかった」「マクラメ知らなかった」という方もぜひ一緒にマクラメを楽しみましょう!



日時:3月11日(土) 13:00-14:00/14:30-15:30

体験内容:マクラメハートチャームワークショップ(60分)/ 1800円(材料費込み)









【リクエストペインティング】

名刺サイズのカードにお客様のリクエストを取り入れたペインティングを致します!

大切にしている言葉を入れたり、色味や入れて欲しいアイテム、飼っているペット、

『私を動物で表して?』とか無茶振りして頂いても大丈夫です!

でき上がった作品は、データ化することもできます!自分のノートに描いて欲しい、手描きの絵ハガキが欲しい等ご要望には柔軟にご対応できますので、ぜひ一期一会を楽しみに会いに来てください!リクエストが入っていない時間はキャンパスサイズのスケッチブックにライブペインティングをしています!



日時:3月12日 12:00-19:00(途中休憩あり)

体験内容:リクエストペインティング(20分)/ 400円(データ用意+100円)







【オリジナルコースターワークショップ】

木製コースターに、マスキングテープと絵の具でオリジナルの模様を描いていきます!無心になって作業をする楽しさをぜひ!



日時:3月12日 12:00-13:30

体験内容:コースターワークショップ(90分)/ 1000円







【MEG. ライブペインティング】

その場で感じた空気、音、感情等を、色と共に落とし込み、多様な表現でアート展開していく。完成するまでどのように絵が変化していくのか、その日、その時でないとわからない。

生で描くリアルなアートに触れ、それぞれが自由に感じて楽しんでいただきたい。



日時:3月12日 13:30~スタート









【スタンプラリー】

気になるクリエイターと交流してスタンプを集め、アイテムがゲットできるガチャガチャにチャレンジ。当たった引換券を持ってクリエイターのいる場所へ行き、アイテムを受け取りましょう。これまた思いがけない出会いが待ってるはず。



【しおりづくりワークショップ】

スタンプラリーで完成させたカードは"しおり"としてお持ち帰り頂けます。好きな色のリボンを選んで、しおりに結びましょう。ほどけた想いをリボンでつなげて、あなただけの特別な思い出を、今日という1ページに挟んでみてください。



【秘密のラブレター】

手紙に想いを込めて、3種類の切手「Love」「Cheer」「Respect」からひとつ選んでポストへ。参加者のみなさんが思い思いに書いた出店ブランド宛てのラブレターをこっそり届けます。ブランドへの想いをこの機会に伝えてみましょう。



【つなぐエコバッグ交換】

実は現役で使えるのに、眠っているエコバッグありませんか?会場にエコバッグを持って来ていただくと交換できます。不揃いな端材革で思いをつなげるタグづけも可能です。





※イメージ画像(上:スタンプラリー 左下:しおり 右下:ラブレター)





■ ブランドとリアルに繋がるポップアップイベント 『 hello, pop-up 』



POPAP が応援する130以上の FEATURE BRAND(https://www.popap.biz/feature-brand) と一緒に、オンラインとオフラインを掛け合わせた実験的なイベントをカフェや大型商業施設にて開催しています。

ファンとブランドが近い距離で直接対話ができることを大切に、ここでしか生まれないコミュニケーションと体験の設計に取り組んでいます。





■ POPAP・FEATURE BRANDについて



POPAPでは、クリエイションの未来を共に切り開いていくブランド(個人のクリエイター、アーティスト、モデル、スタイリスト、シェフなどを含む)を、ポップアップイベントを起点にした「FEATURE制度」を通して支援しています。 FEATURE制度では、POPAPのメディアやSNSによるPR支援のほか、ポップアップイベントへの出店機会の創出や通期でのブランディングなど、ブランドの運営に関わる多面的なサポートを実施。2019年より募集を開始し、2022年11月現在、130ブランドを応援しています。

ポップアップイベントを「一時的な販売機会」として捉えるだけでなく、コミュニティ醸成やブランディング、商品リサーチなどに積極的に活用することで、ブランドの世界観醸成と継続的な発展を目指せるようになることを目的としています。





■ POPAP について



POPAPは、「今、ここにしかない物語」を届けるポップアップ情報特化メディアです。ファッション、ライフスタイル、フード、アートなど、様々な分野に関わる愛ある人々を紡ぎながら、物語で繋がる社会を目指していきます。

WEBメディア:https://www.popap.biz/

Instagram:https://www.instagram.com/popap_jp/

Twitter:https://twitter.com/POPAP_JP





■ 運営会社 株式会社qutori



代表者:加藤翼

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-14-4

設立:2018年7月

URL:https://qutori.jp/

事業内容:コミュニティとポップアップ関連したコンサルティング及びクリエイティブ事業



