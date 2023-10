[セイコーグループ株式会社]

セイコーグループ株式会社(代表取締役会長 兼 グループCEO 兼 グループCCO 服部真二、本社:東京都中央区、以下「セイコー」)は、ディズニー創立100周年の一環として10月5日(木)から11月18日(土)まで、期間限定で銀座四丁目SEIKO HOUSE GINZA 時計塔の文字盤をミッキーマウスのデザインに模様替えします。これに合わせて、SEIKO HOUSE GINZAの中央ショーウインドウに、ミッキーマウスがテーマの大きな時計をディスプレイします。また、期間中SEIKO HOUSE GINZAの時計塔を本イベント「Moments of Magic at the Clock Tower」のテーマカラーであるパープルの光でライトアップします。







◆ミッキーマウスデザインの時計がディスプレイされたショーウインドウ

ショーウインドウの中央には、SEIKO HOUSE GINZAの時計塔と同じサイズのミッキーマウスデザインの時計が配置されます。その周囲には弧を描くように配置したランプが光の振り子のように動き、まるで屋上の時計を動かしているような仕掛けとなっています。

毎正時には屋上から流れるチャイムに合わせ、針である腕をぐるぐると回し、その動きに合わせランプが点滅。まるで時計に魔法がかけられ動き出すような演出となっています。



◆時計塔が「Moments of Magic at the Clock Tower」のテーマカラーパープルにライトアップ!

SEIKO HOUSE GINZAの時計塔が模様替えをしている期間、毎日17時~22時まで、「Moments of Magic at the Clock Tower」のテーマカラーのパープルの光で時計塔をライトアップします。

このライトアップは日中とは異なる大人の雰囲気を漂わせ、ミッキーマウスデザインの時計塔を一層魅力的に際立たせます。

銀座四丁目SEIKO HOUSE GINZAを訪れる皆さんへ、楽しさと魅力を提供する期間限定イベントをぜひお見逃しなく。



【ミッキーマウスデザイン掲出期間】

SEIKO HOUSE GINZA時計塔:

2023年10月5日(木)~11月18日(土)24:00まで

SEIKO HOUSE GINZA中央ショーウインドウ:

2023年10月5日(木)~11月19日(日)毎日8:00~22:00 (最終日19日のみ19:00まで)



◆新商品販売開始

これまで発売してきた商品に加えセイコータイムクリエーション株式会社、株式会社和光から新たな商品が販売されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

・セイコータイムクリエーション株式会社

https://www.seiko-clock.co.jp/news/2023/20230920.html

・株式会社和光

https://www.wako.co.jp/files/pdf/pressrelease/230928_d100.pdf



Disney100特設サイト:https://www.seiko.co.jp/disney100/



