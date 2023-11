[株式会社ストリートスマート]





株式会社ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市北区、代表取締役社長:森田 竜次、以下:ストリートスマート)は、金沢工業大学(所在地:石川県野々市市)とともに、小学校・中学校・高等学校の教員向け支援教材の共同開発を進めています。



この度、金沢工業大学より、ゲームを通して楽しみながらSDGsについて学べる「Beyond SDGs人生ゲーム」を、【先着6校様限定】でご提供いただけることが決定いたしました!

既に一般での無償配布のお申し込みは終了しているため、「Beyond SDGs人生ゲーム」を手に入れることができる最後のチャンスになります!提供を希望される方は、応募方法をご確認のうえ、申請書をご提出ください。



本記事では、「Beyond SDGs人生ゲーム」無償提供への応募方法に加え、2023年5月27日(土)に開催した「Beyond SDGs人生ゲーム 体験会」の様子とともに、SDGs教育の授業実践に活かせる「Beyond SDGs人生ゲーム」の魅力をお伝えします!



「Beyond SDGs人生ゲーム」とは?





「Beyond SDGs人生ゲーム」は、日本政府からジャパンSDGsアワードを受賞している金沢工業大学が、株式会社タカラトミー(所在地:東京都葛飾区)やスポンサー組織、国連機関などの組織を含めた合計74組織・イニシアティブとの連携により企画・開発したゲーミフィケーション教材です。



2030年を目標年としたSDGsの達成と、その先の2050年における「脱炭素社会」「循環型社会」「自然との共存社会」「ウェルビーイング社会」という4つの社会を内包した、理想の未来の実現に関する教育・学習を行うための『人生ゲーム』です。億万長者を目指して競い合う一般的な『人生ゲーム』(発売元:株式会社タカラトミー)とは異なる要素を持ち、プレイヤー同士で協力することで理想の未来を目指します。



既に全国の300校以上の小中高に導入され、毎年1万人以上の子どもたちが「Beyond SDGs人生ゲーム」を用いた授業を体験しています。



◆ フジテレビ『サスティな!. ~こんなとこにもSDGs~』にて紹介

◆ シミュレーション・ゲームに関する国際学会の世界大会「ISAGA2023」 (The 54th edition of the International Simulation and Gaming Conference)において「Best Exhibition Stand of ISAGA 2023」を受賞

◆ 日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)から「JIDAデザインミュージアムセレクション賞」を受賞





無償提供への応募方法





対象:

小学校・中学校・高等学校・教育委員会にご所属の方で、SDGsイノベーション実践者コミュニティに参画いただける方

・先着6校様まで(上限数に達し次第受付終了)

・1校あたり最大12セット

・送料無料



下記の金沢工業大学 SDGs推進センターのサイトの注意事項も必ずご確認ください。

※ 下記サイトには「*現時点での配布は終了しております*」と記載がありますが、本記事を見てお申し込みをされた6校様に限り、無償で提供させていただきます。

https://www.kanazawa-it.ac.jp/sdgs/topics/2022/1021.html



申請書:

こちらよりダウンロード(Word形式)

https://www.kanazawa-it.ac.jp/sdgs/topics/dl/ESD/2022esd_app05.docx



提出先:

kyoten@mlist.kanazawa-it.ac.jp

※ 申請書を送付する際のメール本文に「ストリートスマートの記事を見て申請した」と必ずご記載ください。



締切:

2023年12月29日(金)12:00 必着



大人も夢中に!

新たな学びや気付きが満載の「Beyond SDGs人生ゲーム」





5月に開催した体験会では、現役の小中学校教員の皆様にご参加いただき、グループに分かれてゲーム体験を実施しました。



ゲームの前半は、SDGs達成の目標年である2030年を目指して、様々な組織によるSDGs達成に向けた実際の取り組みと関連するゴールが記載された「絆カード」を集めながら進めます。参加者の皆様も最初は手探り状態でしたが、より多くの「絆カード」を集める方法を協力して考えていただき、どのグループも多くの「絆カード」とそれに関連するゴールを集めることに成功!

さらに「絆カード」に記載された、各組織の取り組み内容を興味深くご覧いただく中で、「端末も併用して、組織の取り組みを1つ1つ調べながら進めたり、集めたカードの中から調べ学習のテーマを選んだりするのはどうか?」といった具体的な授業実践アイデアも生まれました!





ゲームの後半では、未来の技術やスキルが記載された「革新カード」を集め、2050年までに「脱炭素社会」「循環型社会」「自然との共存社会」「ウェルビーイング社会」という4つの社会の実現を目指します。

「革新カード」には、未来の技術やスキルと共に、各技術やスキルが実現すると予想されている「実現年」も記載されており「実現年が近づいている技術やスキルは、本当に実現できそうか?」「既に実現していないか?」などの議論も活発にされていました!

ゲームに取り組みながら、実際の生活と照らし合わせ、自分事として考えられるのも「Beyond SDGs人生ゲーム」の魅力です。





ゲーム体験後のディスカッションでは、「止まったマス目の内容、カードの内容を深堀してみたり、議論をしてみたりするのもよさそう」「子ども用にも、ゲームの進め方のスライドがあるとよさそう」など、具体的な授業場面をイメージした意見が飛び交いました。



また、ゲームを通して学ぶことができるのは、SDGsの知識や考え方だけではありません。

「Beyond SDGs人生ゲーム」では、プレイヤーは「テラくん」「そらちゃん」「りくちゃん」「うみちゃん」といった地球・空・陸・海を司る4人の精霊となり、未来の世界を旅していきます。精霊たちは他の精霊を助けることができる特殊能力を持っており、ゲーム内で獲得したお金を使うことでその能力を発揮し、このゲームの最終目標の達成に貢献することができます。



「自分が一番にゴールする」「お金を稼ぐ」ことが目的ではなく、プレイヤー同士が協力することで理想の未来を目指したり、ゲームを通して作戦を立てる中で話し合ったりしながら、よりよい未来に向けて協働する姿勢も学ぶことができるのです!

参加者の皆様も、ゲームを進めるにつれてチームワークを発揮し、見事目標を達成することができました!



「Beyond SDGs人生ゲーム」を活用した授業実践のイメージも!参加者の皆様の声をご紹介!





体験会に参加された方のリアルな声をご紹介します。

※ 参加後にご協力いただいたアンケートより抜粋



▶ 想像していた以上の盛り上がりと学びがありました!(小学校教員)

▶ ゲームがとても面白かった。教育活動にもぜひ活用したい。他の参加者との交流で新しい視点を学ぶことができた。(中学校教員)

▶ SDGsを今まで以上に分かり、さらに考える良い機会になりました。(中学校教員)



また、アンケートの【「Beyond SDGs人生ゲーム」を活用して、どのようなSDGs教育の実践ができそうですか。】という質問には、「リーダー研修や職員研修に利用できそう」「子どもたち自身がコマやカードを作る体験もさせてみたい」など、実際の活用場面や具体的な活動をイメージしたアイデアを多くご回答いただきました。



SDGs教育にご興味のある方、これから取り組もうとされている方、この貴重な機会をお見逃し無く!





