Mirrativコラボポップアップストア初、大阪・名古屋にも出店!描き起こしイラストのアイテムを多数販売!



株式会社ミラティブ(本社:東京都目黒区 代表取締役:赤川隼一)は、スマホゲーム配信者数で日本一※のゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ(ミラティブ)」(以下Mirrativ)と、株式会社バンダイナムコエンターテインメントが運営する『アイドルマスター ミリオンライブ!』がコラボし、ポップアップストアを有楽町マルイで2023年10月14日、セントラルパーク(名古屋)で11月10日 、なんばマルイで12月1日より、期間限定でオープンすることをお知らせいたします。ポップアップストアでは、描き起こしイラストのアイテム、ミリオンスターズ全員のトレーディング缶バッジ、本コラボを記念して制作された「アイドルマスター ミリオンライブ! × ミラティブ コラボTシャツ」を販売予定です。



「アイドルマスター ミリオンライブ! × ミラティブ コラボTシャツ」は、『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』内でシアターカジュアル衣装、Mirrativ内でエモモ(アバター)アイテムとして同デザインの衣装が配布されており、ゲームの世界観を配信やポップアップストアでも楽しむことができます。







2023年10月14日(土)より、「アイドルマスター ミリオンライブ!コラボ記念ポップアップストアPresented by Mirrativ」を有楽町マルイにてオープンいたします。また、Mirrativのコラボポップアップストアとしては初めて東京以外の都道府県へ出店を予定しています。



・【東京】有楽町マルイ:2023年10月14日(土) ~ 10月29日(日)

・【名古屋】セントラルパーク:2023年11月10日 (金) ~ 11月19日(日)

・【大阪】なんばマルイ:2023年12月1日(金) ~ 12月17日(日)



描き起こしイラストについて







本コラボにあわせて、佐竹 美奈子、望月 杏奈、松田 亜利沙のイラストを描き起こしました。3人がそれぞれエモモで人気のモーションのポーズをとり、レッスンルーム内には、Mirrativのまいにち配信の継続を目指す内容の張り紙が掲示されており、『アイドルマスター ミリオンライブ!』の3人がMirrativの配信を楽しむ様子が描かれています。



本コラボを記念して制作された衣装アイテム









本コラボを記念して、『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』ではシアターカジュアル衣装として、Mirrativではエモモ衣装としてお楽しみいただける「ミリ×ミラT」(Tシャツ)を制作いたしました。さらに、「ミリ×ミラT」と同デザインのTシャツをポップアップストアでも販売をいたします。



※『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』で、開催期間中に入手したTシャツはキャンペーン終了後も使用することができます

※配布されるMirrativ内アイテムは、期間外には使用することができません

※詳細は、各サービス内をご確認ください



本コラボは『アイドルマスター ミリオンライブ!』とMirrativが融合した世界観で、ユーザーのみなさんがゲームと配信・視聴を楽しみ、そして足を運びたくなるポップアップストアとなっています。是非この機会にポップアップストアにお立ち寄りください。



販売商品とお買い上げ特典







本コラボを象徴する「アイドルマスター ミリオンライブ! × ミラティブ コラボTシャツ」、描き起こしイラストの魅力を活かしたオリジナル商品の数々、メンバー全員のトレーディング缶バッジを販売いたします。税込2,000円以上のお買い上げで、オリジナルポストカード全5種からランダムに1枚をプレゼントいたします。また、税込2,000円以上のお買い上げ時に、Mirrativの画面をお見せいただき、かつ簡単なアンケートにお答えいただいた方には、オリジナルポストカード全種5枚一式をプレゼントいたします。



ポップアップストア情報









『アイドルマスター ミリオンライブ!』とポップアップストア出店の背景





Mirrativは、スマートフォンゲーム配信者数日本一のゲーム配信プラットフォームとして、ゲームのファンコミュニティの在り方に向き合い続けてまいりました。コロナ禍以降、社会的なさまざま事情によって分断を余儀なくされてきたユーザーにとって、直接好きなものにふれ、語り合える機会となるオフラインイベントの重要性を確信しています。



ミラティブのオンラインコミュニティと、丸井グループの商業施設という「リアルの場」の連携により、オンラインとオフラインを融合したコミュニティ施策を実現し、2023年3月以降は人気ゲームタイトルと共にポップアップストアを共同で開催してまいりました。



今回は『アイドルマスター ミリオンライブ!』Mirrativのオンラインでのキャンペーン実施を記念して、コラボポップアップストアの出店にいたりました。本取り組みでは、『アイドルマスター ミリオンライブ!』とMirrativ、そしてポップアップストアの3つの場所で同じTシャツを手に入れられる初の試みを行い、オンラインとオフラインの融合を一層強化しています。さらに、全国のユーザーのみなさんからの「東京以外でも開催してほしい」というお声にお応えし、大阪と名古屋での初出店にいたりました。たくさんのユーザーのみなさんが、オンラインとオフラインを融合した施策を通じて、『アイドルマスター ミリオンライブ!』をより一層好きになることを願っております。



Mirrativ内で『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』期間限定エモモアイテムをプレゼント中!





Mirrativ内では、ポップアップストア開催記念コラボエモモアイテムを期間限定でプレゼントしています。是非、この機会にご自身のエモモで着用し『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』の世界観にふれ「好き」を表現して楽しんでください。



・ミリ×ミラT

・シアターカジュアルスカート

・シアターカジュアルスニーカー



詳細はこちらをご覧ください

https://mirrativtmbr.tumblr.com/private/725153180606922752/tumblr_rz400r1iGu1uiqhbl



「ミリ×ミラT」は、『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』でもカジュアル衣装として楽しむことができます。詳しくは『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』内をご確認ください。



Mirrativ内で配信&視聴キャンペーン開催予定





Mirrativ内では『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』の配信&視聴キャンペーンを開催予定です。詳細は、後日Mirrativ内でご案内を予定しています。



アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』について





アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」は、2017年6月よりリリース。



「ミリシタ」では、765プロライブ劇場(シアター)を舞台に「765 MILLION ALLSTARS」の52人のアイドルをプロデュースすることができます。



ステージでのライブやお仕事、劇場でのコミュニケーションを通じて、アイドルと「もっとふれあえる」要素がもりだくさん!



「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」

↓ダウンロードはこちらから♪↓

■App Store ストアURL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1238569156?mt=8

■Google Play ストアURL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.imas_millionlive_theaterdays

■製品概要

・コンテンツ名:アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ

・ジャンル:アイドルライブ&プロデュースゲーム

・配信開始日:配信中

・販売価格:ダウンロード無料、一部アイテム課金

・公式HP:https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/

・配信プラットフォーム:App Store、Google Play

・ミリシタ公式Twitter:https://twitter.com/imasml_theater

・ミリオンライブ!(ブランド公式)Twitter:https://twitter.com/imasml_765PRO

・著作権表記:(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

・配信:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※「765(なむこ)プロダクション」とは、『アイドルマスター ミリオンライブ!』に登場するアイドルが所属する芸能プロダクションのことです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは、Google LLCの商標です。

ミリシタにて、「ミリオンフェス」&「10回プラチナガシャ 1日1回無料キャンペーン」開催中!







「ミリオンフェス」ではSSRカードの出現率が2倍の「6%」になります!



《新規追加ミリオンフェス限定カード》

SSR「「私」が変わる瞬間 秋月律子」(CV:若林直美)

SSR「3・2・ハグ! 双海真美」(CV:下田麻美)



《「ミリオンフェスガシャ」開催期間》

2023/09/28(木)15:00~2023/10/02(月)14:59



※期間は予告なく変更する場合がございます。

※詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください。



『アイドルマスター ミリオンライブ!』とは





『アイドルマスター ミリオンライブ!』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」をリリース。

プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指します。

尚、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、アニメ展開も控えています。



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。詳細はゲーム内をご確認ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。



Mirrativとは







Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。



スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、430万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。



iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ

※当社調べ、類似アプリの配信者数と比較(2022年2月~3月)



株式会社ミラティブ概要

会社名:株式会社ミラティブ

所在地:東京都目黒区目黒2丁目10−11 目黒山手プレイス 8階

代表取締役:赤川隼一

設立:2018年2月9日

事業内容:ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ(ミラティブ)」の運営

URL:https://www.mirrativ.com/

コーポレートサイト:https://www.mirrativ.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-15:46)