[アルビレックス新潟シンガポール]

このたび、アルビレックス新潟シンガポールは、MIURA SINGAPORE CO PTE. LTD.とオフィシャルパートナー契約 (ユニフォームパートナー) を新たに締結し、ご支援いただくこととなりましたのでお知らせいたします。







会社概要



法人名

MIURA SINGAPORE CO PTE. LTD.



代表者

Managing Director 村上 圭一 様



所在地

No.3 Soon Lee Street, #03-36, Pioneer Junction, Singapore 627606



公式サイト

https://miurasingapore.com.sg/



事業内容

日本のボイラトップメーカーである三浦工業株式会社のASEAN地域進出の足掛かりとして2008年に設立。その後、インドネシア、タイ、マレーシア等に拠点を展開し、現在はASEAN域内にミウラグループ5社で編成されています。



高効率貫流ボイラ・水処理機器・食品機械など自社製品・部品の販売・メンテナンスの提供

省エネルギー・負荷分析などの診断業務、自社機器の保守点検業務

舶用ボイラ・関連機器・部品の販売・メンテナンスの提供





Managing Director 村上様 コメント

この度は、アルビレックス新潟シンガポールを応援させて頂く機会を頂き、誠にありがとうございました。

当社は多くの方々に支えられ、今年シンガポール設立15周年を迎えることができました。ミウラグループとして国内外において、コミュニティの持続的な発展や豊かな社会の実現を目指し、SDGsの視点を考慮した地域活動、環境保全へ取り組んでおります。

この度、アルビレックス新潟シンガポールのさまざまな社会貢献・地域貢献の活動に賛同させて頂き弊社としてシンガポールで社会貢献出来ればと思い、この度スポンサー契約に至りました。

今後ファン・サポーターの皆様とともに、アルビレックス新潟を応援することができれば幸いです。



パートナー内容

トップチームユニフォーム左袖へのロゴ掲出



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-16:46)