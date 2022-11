[ヤギ]

株式会社ヤギ(以下、当社)がプロデュースするTシャツブランド 「GOAT(ゴート)」は、2022年11月23日(水)から12月25日(日)まで、HEP FIVE OSAKA UMEDA 5Fにて「GOAT POP-UP STORE」をオープンいたします。











GOATオリジナル商品やコラボレーション商品の発売に加え、お得な特典をご用意して皆さまをお迎えいたします。関西地区初出店となるこの機会にご来店いただき、GOATをご体感ください。





SHOP INFORMATION





(https://www.hepfive.jp/)

HEP FIVE OSAKA UMEDA 5F

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15



【期間・営業時間】

11/23(水)~ 12/25(日) 11:00~21:00





【コラボレーション商品】

京都寺町京極商店街にある、レコ屋系Tシャツショップ 「ティーレコ」(https://teereco.com)とGOATがコラボレーション!!ティーレコのオリジナルグラフィックにGOATのBODYを使用したExclusiveモデルを11アイテム展開します。レコード盤を模したパッケージが特徴です。ジャケ買いする楽しさをTシャツでも同じように店頭にてご体験ください。コラボ商品ご購入の先着20名様にティーレコ特製オリジナルパッケージをプレセントいたします。





and more..





【GOATオリジナル商品】

・GOAT ピグメントダイTシャツ 半袖

製品にて染色することにより、アタリや毛羽立ちがうまれ、サンフェードした古着の様な風合いに仕上げています。

90年代を彷彿とさせるゆったりとしたボクシーシルエット、太めの衿リブと、若干短めに設定した着丈が特徴です。

GOAT の特徴でもある STAY FRESH 加工により、抗菌防臭、制菌、抗ウイルスにも対応しています。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。



カラー:WHITE、JET、FOREST、NAVY、FLAME、WATER MELON、HONEY(全7色)

サイズ:XS、S、M、L、XL(全5サイズ)

価格:¥4,950(税込)







・GOAT スウェットパーカー13.5OZ ¥8,690(税込) 全10色

・GOAT クルーネックスウェット13.5OZ ¥6,490(税込) 全10色

・GOAT スウェットパンツ 13.5OZ ¥6,490(税込) 全10色



コットン 100% の裏パイル素材を採用したシーズンに向けた 13.5OZ SWEATシリーズ。

ボリューム感のあるボクシーなシルエットが最大の特徴です。縫い目に二本針またぎステッチを施すことにより、多少のことではヘタレないヘビィデューティーな仕上がりとなっています。”普通”だけれども新鮮な、末長く付き合えるスタンダードといえるスウェットです。GOATの特徴でもある STAY FRESH 加工により抗菌防臭、制菌、抗ウイルスにも対応しています。※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。







・GOAT コーチジャケット ¥9,790(税込) 全6色

80年代アメリカのスケーター達が着用していたコーチジャケットをベースにゆとりのあるボックスシルエットに仕上げました。表地は撥水加工を施した高密度でしなやかなナイロン素材を、裏地には肌触りの良いコットン起毛ネルを採用。GOATの特徴でもあるSTAY FRESH 加工(裏地コットン起毛ネル部)により抗菌防臭、制菌、抗ウイルスにも対応しています。※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。







【スペシャルキャンペーン】

・ステッカープレゼント

お買い上げいただいたお客様全員にGOATオリジナルのステッカーをプレゼントいたします。



・メルマガ登録&インスタグラムフォローで5%OFF

POP UP STOREにて、メルマガ登録とインスタグラムをフォローをしていただいたお客様はレジにて5%OFFいたします。



・オンラインストアで使用できるクーポンプレゼント

お買い上げただいたお客様全員にオフィシャルオンラインストアで使用できる20%OFFクーポンをプレゼントいたします。





ABOUT GOAT







・CONCEPT

1990年代から2000年代初頭まで、スケーターやヒップホップアーティストを中心とした「Tシャツジェネレーション」と称された世界中の若者たちは、こぞって肉厚なボディのTシャツを身にまとっていました。

そんな時代のアイコンでもあったファッションカルチャーに倣い「Greatest Of All Tee’s=GOAT」(俺たちのTシャツは史上最高)という思いを込めて、当社のTシャツブランドGOATは誕生しました。

GOATのプロダクトは、Tシャツジェネレーションが愛した当時のボディのようにヘヴィデューティーでありながら、STAY FRESH加工を採用することで、ファッション性と機能性を兼ね備えた高い完成度を誇っています。また、幅広いサイズレンジと豊富なカラー展開は、着る人の性別、体型、年齢を選ぶことなく、全ての人の日常を彩ります。GOATは自由なキャンバスとして、これからの時代のTシャツブランドとして、新たな価値を生み出していきます。



・CREATIVE DIRECTOR 渡辺真史

1971年生まれ、東京都出身。美大卒業後に渡英し服づくりをスタート。帰国後、2004年に株式会社DLXを設立し「BEDWIN」をローンチ。2007年からは「BEDWIN & THE HEARTBREAKERS」に改名し本格的にコレクションを発表。2018年より「GOAT」のクリエイティブディレクターに就任。



・OFFICIAL ONLINE STORE:https://goat-tokyo.com/

・Instagram:https://www.instagram.com/goat.tee.tokyo/





CONTACT

・社名 : 株式会社ヤギ 営業第一本部 第三事業部 311課

・住所 : 東京都中央区日本橋小網町18-15

・TEL : 03-3667-4888

・MAIL : info@goat-tokyo.com

・担当 : 信部・松井



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/15-21:16)