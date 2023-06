[ダンヒル]





AQUARIUM TABLE LIGHTER - 130 YEARS OF INNOVATION IN CRAFT



ダンヒルは今年創業130年を迎え、英国のクラフツマンシップとデザインのレガシーを記念して、歴史的なアクアリウム ライターを復刻しました。



1949年に初めて発売されたアクアリウム ライターには、2つとして同じものがありません。4枚のパースペックスを組み合わせたハンドメイドのアクアリウム ライターは、リバースインタリオと呼ばれる高度な技法を駆使し、彫刻や彩色がひとつひとつ精巧に施されています。魚や自然をモチーフにしたものが多く、アクアリウムという名前は、パースペックスの光の反射が水の奥行きやゆらぎに似ていることに由来しています。



復刻版は鮮やかなブルー、グリーン、サンセットの3種類のカラーで展開します。パラジウムコーティングのアクセントと、シグネチャーモチーフであるローラガスの彫模様が施されたアイコニックなターボライターが中に収められています。ライターは取り外して使用することができ、ブタンガスによる耐風性のあるジェット型の炎で、より現代の生活に合わせた設計となっています。



全世界で50ピースの限定生産となり、ひとつひとつの製品に創業130周年を記念する刻印を施しています。40年以上もの経験を持つ熟練の職人によって作られたアクアリウム テーブルライターは、美しさと機能性を兼ね備えた究極の表現であり、細部へのこだわりと卓越した技術を宿した美しいオブジェとも言えるでしょう。



アクアリウム テーブルライターは 1,428,000円~1,559,000円(税込)で、6月22日(木)より発売します。



アクアリウム テーブルライター グリーンフィッシュ - 限定20ピース

アクアリウム テーブルライター サンセットバーズ - 限定18ピース

アクアリウム テーブルライター ブルーフィッシュ - 限定12ピース



ABOUT DUNHILL



英国のクラフツマンシップとデザインの代名詞であるダンヒルは、今日の英国を代表するメンズラグジュアリーメゾンです。控えめで洗練されたレディ・トゥ・ウェア、レザーグッズ、ラグジュアリーアクセサリーなどを提供し、お客様を高尚でクラシック、安らぎがあり、幸せに満ちた場所へと導く信頼に満ちたブランドです。創業者 アルフレッド・ダンヒルのパイオニア精神を受け継ぎ、独自の130年に及ぶ伝統や豊富なアーカイブを活かしながら、妥協のない品質を提供することをお約束します。創業から今日に至るまで、革新とモダニティは常に私たちのものづくりの一部となっています。細部へのこだわり、卓越性、機能性、そしてパーソナライズされたアプローチが、ダンヒルを際立たせています。英国らしさが私たちを定義し、英国スタイルが私たちを際立たせています。



URL : www.dunhill.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-18:46)