株式会社マリモクラフト(本社:東京都江東区)は、ディズニー、ピクサーの人気キャラクターがデザインされたピンバッジ11種を2023年12月上旬より順次販売いたします。







今回発売するコレクションピンバッジも、バラエティ豊かなディズニーとピクサーの物語に登場する魅力的なキャラクターがデザインされています。ミッキー&フレンズのドナルドダックとデイジーダックをはじめ、『3人の騎士』、『塔の上のラプンツェル』、『ライオン・キング』、『くまのプーさん』、『101匹わんちゃん』、『ダンボ』、『リトル・マーメイド』、『リロ&スティッチ』、『カーズ』から11種のピンバッジがラインナップされています。



ピンバッジは、チャームが付属するデザインと、奥行きのある立体的な構造になっているデザイン、一部が回転するギミックが施されたデザインがあり、キャラクターによって異なります。またピンバッジの中には、高さが6cmを超えるサイズもありますが、裏面に付いた2つのピンでしっかりと固定することができるため、バッグにつけて失くしてしまう心配がありません。お手持ちのバッグにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのもおすすめです。



お取扱い店舗





■雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップなど

2023年12月上旬以降販売予定

※商品がなくなり次第販売終了となります。



■セブンネットショッピング

2023年11月21日(火)12:00から予約開始

※ご予約が埋まり次第、受付終了とさせていただきます。

https://7net.omni7.jp/fair/pinbadge



商品概要









■コレクションピンバッジ ドナルド 1,650円(税込)

サイズ:【上部】約W49×H46mm 【下部】約W20×H23mm 【全体】約W49×H72mm

ドナルドのトレードマークであるセーラー服にぴったりな浮き輪がチャームになっています。









■コレクションピンバッジ デイジー 1,650円(税込)

サイズ:【上部】約W46×H53mm 【下部】約W23×H18mm 【全体】約W46×H72mm

デイジーのハイヒールがチャームになっています。









■コレクションピンバッジ ホセ&パンチート 1,650円(税込)

サイズ:【全体】約W63×H68mm

『3人の騎士』に登場するホセとパンチートの立体的なネームプレートが目を惹きます。









■コレクションピンバッジ ラプンツェル 1,650円(税込)

サイズ:【上部】約W51×H50mm 【下部】約W45×H17mm 【全体】約W51×H65mm

『塔の上のラプンツェル』の主人公ラプンツェルのネームプレートが、揺れるチャームになっています。ラメのコーティングが施された背景が華やかです。









■コレクションピンバッジ シンバ 1,650円(税込)

サイズ:【上部】約W50×H52mm 【下部】約W25×H27mm 【全体】約W50×H80mm

『ライオン・キング』に登場する主人公シンバのイラストがチャームになっています。









■コレクションピンバッジ プーさん 1,650円(税込)

サイズ:【全体】約W51×H66mm

『くまのプーさん』の主人公プーさんの立体的なメタルパーツが目を惹きます。









■コレクションピンバッジ 101匹わんちゃん 1,650円(税込)

サイズ:【全体】約W57×H65mm

『101匹わんちゃん』の立体的なタイトルロゴが目を惹きます。









■コレクションピンバッジ ダンボ 1,650円(税込)

サイズ:【全体】約W51×H62mm

『ダンボ』の主人公ダンボの立体的なメタルパーツが目を惹きます。









■コレクションピンバッジ アリエル 1,650円(税込)

サイズ:【上部】約W52×H52mm 【下部】約W46×H24mm 【全体】約W52×H80mm

『リトル・マーメイド』の主人公アリエルのネームプレートが、揺れるチャームになっています。ラメのコーティングが施された背景が華やかです。









■コレクションピンバッジ スティッチ 1,650円(税込)

サイズ:【全体】約W60×H64mm

『リロ&スティッチ』に登場するスティッチの立体的なメタルパーツは、360度回るギミックが施されています。









■コレクションピンバッジ ライトニング・マックィーン 1,650円(税込)

サイズ:【上部】約W51×H52mm 【下部】約W26×H29mm 【全体】約W51×H83mm

『カーズ』の主人公ライトニング・マックィーンのタイヤが、揺れるチャームになっています。





※全商品の素材は亜鉛合金、原産国は中国となります。

※製品仕様、価格等を変更する場合がございます。

※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります。また、画像の縮小率は同一ではございません。

※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合がございます。



(C)️Disney (C)️Disney/Pixar

(C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



会社概要





株式会社マリモクラフト

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としています。



【WEBサイト】

https://marimocraft.co.jp/



【X (旧Twitter)】

■マリモクラフト 公式アカウント

https://twitter.com/marimo_craft

■マリモクラフト イベント用アカウント

https://twitter.com/marimocraft_eve



【Instagram】

■マリモクラフト 公式アカウント

https://www.instagram.com/marimocraft



