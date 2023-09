[デウス エクス マキナ ジャパン ]

デウス エクス マキナ 新作コレクション



私たちは、変化は受け入れるべきものだと確信しています。

そして新しいシーズンをむかえる時は、最高にワクワクする瞬間です。アパレルコレクションのフレッシュなアイテムの紹介(現在、店頭とオンラインで購入可能)だけでなく、特別プロジェクトのヒットリストが控えているからです!

新作コレクションは こちらから ▶︎ https://x.gd/61EN5

































新作コレクションは こちらから ▶︎ https://x.gd/61EN5



【Deus Ex Machina 公式 アカウント】

Online Store https://jp.deuscustoms.com/

Deus Japan Instagram @deusresidence https://www.instagram.com/deusresidence/?hl=ja

Deus Records Instagram @deusrecords https://www.instagram.com/deusrecords/

LINE @deus_ex_machina https://lin.ee/KfSOR0M

Twitter @deus_japan https://twitter.com/deus_japan

ABOUT

ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。

Deus Ex Machina Asakusa デウス エクス マキナ 浅草

https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list

TEL 03-6284-1749

〒131-0033 東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ(R) ウエストゲート5.

カフェ 平日10am- 6pm

アパレル 11am-7pm 年中無休

無料駐輪場有り (約10台) *店舗ご利用の方に限ります。



#デウス #デウスエクスマキナ #DeusExMachina



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-16:46)