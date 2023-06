[合同会社スマートルーチェ]

フラスコオンラインEXPO(R)︎(FOEX(R)︎)を運営する合同会社スマートルーチェ(東京都渋谷区)は 6月3日開催のオンラインEXPO(R)︎『開運EXPO』で、橋爪 ゆりあ 氏(ドラゴンメッセンジャー(R))、Moko 氏(マヤ暦アドバイザー)、SHOKO AISAKI 氏(Into the groove)を迎えて特別講演を開催します。6月も嬉しいプレゼント企画同時開催!※オンラインEXPO(R)︎、オンラインマルシェ(R)︎は、合同会社スマートルーチェの登録商標です。











~ 開運EXPO 特別講演 ~

【場 所】開運EXPO 内

【日 時】2023年6月3日(日)

特別講演[1]10:15~ [2]11:15~ [3]12:15~

【参加費】無料(Zoom参加)

【参 加】https://foex.online/kaiun







特別講演[1]

「恋愛とタロットカード」

講演者:橋爪 ゆりあ 氏(ドラゴンメッセンジャー(R))

私が何故、見えない世界の龍と話をするのでしょうか?龍がいなくても困る事はありません。でも龍がいると奇跡的なラッキーが起こるのです。想像を超えるミラクルです。そんな龍の話をお伝えします。

【アメブロ】https://ameblo.jp/koronyan004/













特別講演[2]

「マヤ暦(宇宙のリズム)で幸せに」

講演者:Moko 氏(マヤ暦アドバイザー)

宇宙のリズムに波長を合わせ、追い風に乗りましょう。目に見えない心や未来。羅針盤を手に離れてしまったもう一人の自分と繋がり幸せを実感。本来の自分へ戻れるマヤ暦。この52日の過ごし方をお伝えいたします。

【ホームページ】https://lit.link/mocomocafe













特別講演[3]

「夢は、あなたを導くガイダンス」

講演者:SHOKO AISAKI 氏(Into the groove)

夢の中に現れる無意識のメッセージを解読することで、心理的な問題や自己理解に役立てられます。エドガー・ケイシー流の「夢の読み解き方と活かし方」等のお話や講座のご案内をさせて頂きます。

【ホームページ】https://dream-yumeshigoto.com/











■『開運EXPO』とは

『運を活かして最高の今日を開く!』をコンセプトに、ご来場の皆様の開運にまつわるアイテムやサービスを取り揃えてご案内しています。

毎月第1日曜10:00~13:00 開催

ホームページ https://foex.online/kaiun



<6月プレゼント企画>

開運EXPO出展者のサービスをアンケートにお答えいた方の中から抽選でプレゼント!

※1 当選者の発表は、メールまたはSNSなどで直接当選者にご連絡させていただきます。

※2 どのサービスが当たるかは選べません。ご了承ください。









■『フラスコオンラインEXPO(R)︎』とは

2020年4月、全国から参加可能なオンラインマルシェ(R)︎「ONLINE ほぼ県人会(R)︎」(毎月第4日曜9時~12時30分)がスタート。今まで見たことのない商品・サービスとの出会いを楽しめるようになった。その後トライ&エラーを繰り返し、専門性を特化させたフラスコオンラインEXPO(R)︎の第一弾「オトナフェスタ」が2021年5月スタート。その反響は大きく来場者による口コミが発生。翌年3月には『フラスコオンラインEXPO(R)︎』開業1周年の記念アワードを成功させる。これまで 20 企画以上のオンラインEXPO(R)︎を立ち上げ、開催数は 100 回以上、のべ出展は 3,000 社を超え、月間 2,000 名の来場を誇る。2023年1月よりオンラインEXPO (R)や出展者を紹介する FMラジオ番組「フラスコオンラインEXPO(R)︎アワー」がスタート(毎週日曜24:00 調布FM)。代表の大重雄進氏がパーソナリティーを務める。





実験と創造の展示会『フラスコオンラインEXPO(R)︎』

【ホームページ】https://foex.online/

Share the World(R)︎ ~世界をシェアしよう~を基本理念とし、フラスコオンラインEXPO(R)︎ はオンライン上での出展にチャレンジする事業者を応援します。自分の世界をシェアすることで、仲間とともにビジネスの発展を目指します。全国をオンラインでつなぎ様々な業界の活性化に貢献します。



主催:一般社団法人日本オンラインイベント推進協会(JOEPA)

運営管理:株式会社ビーダッシュ・合同会社スマートルーチェ



※オンラインEXPO(R)︎、オンラインマルシェ(R)︎は、合同会社スマートルーチェの登録商標です。



