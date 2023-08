[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~ supported by SHEIN Group開催記念に特設ページも公開中



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、2023年7月29日(土)にてフジテレビ夏の大型イベント「お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!」にて開催された復興支援プロジェクト「TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group」にステージ出展いたしました。そして、今回の協賛を記念して開設した特設ページでは、当日披露したコーディネートアイテムを公開するとともに、ステージ前方エリアでライブが楽しめるコラボTシャツ付き「SHEIN優先観覧チケット」の販売の他、最大20%オフクーポンも配布しております。







URL:https://jp.shein.com/campaigns/bko2023tgc



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。



この度「SHEIN」は、フジテレビ夏の大型イベント「お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!」にて7月29日(土)に開催された復興支援プロジェクト「TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group」へステージ出展をいたしました。今回は、夏らしいファッションを大満喫する“The gal フェス”をテーマとしたコーディネートを披露した「ひまわりドリームステージ」と今話題の「時代を超えて着ることができる」サスティナブルな“タイムレス サマー カジュアル”をテーマにした「未来ステージ」にて夏のトレンドコーディネートを人気モデルと福島県のキッズモデルが披露いたしました。



“The gal フェス”ステージでは、夏の醍醐味である野外フェスや旅行等のビッグイベントを大満喫できるよう、気分が上がる組み合わせのコーディネートを披露し、”タイムレス サマーカジュアル” を表現したステージでは、暑い夏もどこか涼しさを感じさせ、日常使いしやすいサマーカジュアルなコーディネートで会場を魅了しました。また、本イベントの理念である「一人でも多くの被災地の子供達に一生忘れられない特別な想い出を届けたい」を体現すべく、福島県キッズモデルも人気モデルと一緒に登場し、ファッションの力で会場をより一層熱く盛り上げ、被災地の復興を後押ししたい想いを表現いたしました。



ステージにて披露したコーディネートは、同日より公開しているSHEIN特設ページにてご購入いただけます。また、本ページでは、 『お台場冒険王 2023』への出展を記念して、ステージ前方エリアでライブが楽しめるコラボTシャツ付き「SHEIN優先観覧チケット」の販売の他、最大20%OFFとなるクーポンもご用意しております。ぜひこの機会に、今年の夏を自分好みに彩る最旬コーディネートをお得にお買いお求めください。



「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ“Save money. Live in Style”のもと、夢を追いかけ、ファッションを楽しむ全ての人をサポートすべく、イベント協賛等を通じて、自分のスタイルに誇りを抱き、ライフスタイルを自由に表現できるファッション体験をお届けいたします。



タイムレス サマーカジュアル”をテーマに人気モデルと福島県キッズモデルが披露!





今回「SHEIN」が出展した『ひまわりドリームステージ』では、“The gal フェス”をテーマにした夏を大満喫できるスタイリングショーとサスティナブルな“タイムレス サマーカジュアル”をテーマにしたステージにて夏のトレンドコーディネートを人気モデルと福島県のキッズモデルが披露いたしました。



ステージトップバッターで登場したのはモデルで女優の松井愛莉。“目”がプリントされた独特なデザインのノンスリーブとパンツを組み合わせた個性派スタイル。 「タイト×ボリューム」の鉄板スタイリングでアバンギャルドなムードを演出しました。続いて披露したのはモデルの加藤ナナ。 肩紐が細いキャミソールにミニスカートでY2Kらしいミニマルなコーディネートを披露。真似しやすいカラーリングでカジュアルさもキープしつつ大胆な肌みせで心躍るサマーカジュアルコーディネートで会場を魅了しました。そして、会場をより一層熱く盛り上げたのは動画クリエイター・インフルエンサーの中町綾。ボディラインが強調されるタイトなワンピースに今年らしい夏にも履く厚底ロングブーツであざとくヘルシーに着こなしました。腰に巻いた細目のチェーンやワンピースのチェック柄で可愛さに上品さをプラス。そして、次に会場を熱く盛り上げたのは俳優の山下幸輝。オレンジ地にブルーのお花が施された遊び心満載の主役ベストで夏らしいカラフルなコーディネートに。オーバーサイズのベストには、控えめでスマートなボトムを合わせて、暑い夏を感じさせない涼し気なスタイリングを披露しました。さらに会場をカラフルな歓声で染め上げたのはモデルの新沼凛空。キャップからサンダルまですべてネオンカラー統一したおしゃれ上級者コーディネート。レトロさとトレンド感が融合された各アイテムが喧嘩せず良いリズム感に。



その他にも、今季らしいウォッシュデニム素材のビスチェ、コルセット、デザインミニなどを組み合わせたボディコンシャスなスタイリングや、Tシャツ、シャツ、デニムなどのスタンダードアイテムを組み合わせたベーシックなコーディネートに色物アイテムを盛り込んだコーディネートで会場をポジティブなムードに包みました。そして、「ひまわりドリームステージ」を表現すべく、花柄が施されたTシャツや鮮やかなカラフルアイテムで会場に花を咲かせました。さらに、「ミステリと言う勿れ」公開記念ステージでは、透け感のあるワンピースにパープルのニュアンスカラーのサンダルを合わせ、甘さとカジュアルを兼ね揃え、暑い夏も過ごしやすい涼し気なコーディネートで会場を魅了しました。



そして、ショー終わりには、鈴木正晃 福島県副知事が登壇し「東日本大震災から 12年。まだまだ課題はあるが福島の復興も少しずつ前進しています。協力していただいている皆様にこの場を借りて御礼申し上げたい。2014 年の初開催から 9 年、福島の子どもたちが笑顔になっているのを見て、福島の未来は広がるのではないかという希望を持ちました。今日をきっかけに福島を訪れて、福島に触れて、食べて飲んで、全身で福島を感じてもらえると嬉しいです。」と想いを伝えられました。



人気モデルと福島県キッズモデルがファッションの力で会場を熱く盛り上げ、被災地の復興を後押ししたい想いを表現したSHEINステージは、大盛況の末、幕を閉じました。



『TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group 』開催概要





2023年7月29日(土)に、フジテレビ(東京・お台場)にて4年越しに開催された「TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group」は、東日本大震災被災地の子どもたちへ夢をつなぐ希望のステップとして2014年から2019年までの6年間と2022年に開催され、今年で8回目となりました。被災地の子供たちに笑顔と夢を届けるべく、毎年パワーアップし続ける本イベントは、今年も人気アーティストによるスペシャルライブに加え、今話題のモデルや福島県のキッズモデルを招き、想いが詰まった熱いステージを実現しました。







開催日時 :2023年7月29日(土)

開場 :13:30/開演14:30

会場 :お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!

「冒険ランド」内 SUMMER SPLASH スタジアム

出演者 :Da-iCE、THE SUPER FRUIT、中町兄妹、他

公式サイト:https://www.odaiba.com

※詳細は公式サイトをご覧ください。





『TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group 』SHEINステージ着用アイテム(抜粋)







商品名:DAZY 無地柄 ボタンフロント クロップシャツ

価格 :¥1,449

コード :sz2303308284630678





商品名:DAZY 無地柄 フリル裾 Tシャツなし キャミドレス

価格 :¥2,306

コード :sz2303139242716076





商品名:SHEIN ICON ハイウェストパッチ フリンジ詳細 ジーンズ

価格 :¥2,525

コード :swpants07210401805





商品名:フェイクパールデコストローハット

価格 :¥1,921

コード :sc2304015270027744





商品名:SHEIN Kids CHARMNG女の子幼児 花柄プリント フリルトリム

トップス & ベルト パンツ

価格 :¥1,435

コード :sk2212072257960233





商品名:アクリルの幾何学的なピアス

価格 :¥243

コード :sW210617515345600



備考:

※価格は、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、国際郵便物の配達に遅れが生じる可能性があります。



『TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~supported by SHEIN Group 』SHEIN 特設ページ







2023年7月29日(土)よりオープンしているSHEIN特設ページでは、「SHEIN」ステージにてモデルが着用したアイテムをご購入いただけます。また、「お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!」をさらに盛り上げるために、ステージ前方エリアでライブが楽しめるコラボTシャツ付き「SHEIN優先観覧チケット」も販売中です。最大20%OFFのクーポンも配布しておりますので、この機会にお買い得にお求めください。



クーポンコード :TGC23BKO

期間 :2023年7月29日(土) ~2023年8月30日(水)

割引率 :0~5999円 15%オフ,6,000円以上20%オフ

特設ページ :https://jp.shein.com/campaigns/bko2023tgc



『evoluSHEIN』について











SHEINはグローバルブランドとして、環境保全における課題解決するために、

サスティナブルで地球への影響が少ない素材を使用したコレクション「evolu

SHEIN」を昨年に発表しました。同コレクションでは、素材・包装・製造過程

に焦点を当て、リサイクルポリエステル(プラスチック廃棄物から得られる繊維)

を使用しています。





「SHEIN」について





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。

「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。





【会社概要】

会 社 名:SHEIN Group

U R L :https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL:https://www.sheingroup.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント:https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-15:46)