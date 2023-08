[FastLabel]

~データセントリックなAI開発基盤の構築を両社で実現~



AI開発プロセスを包括的に支援する「AIPaaS」(※1)を提供するFastLabel株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:上田英介、以下「当社」)は、日鉄ソリューションズ株式会社(東京都港区、代表取締役社長:玉置 和彦、以下、NSSOL)と、AI開発を効率化するプラットフォーム『FastLabel』の提供について、パートナープログラム(※2)制定後初の販売代理店として協業を開始いたしましたのでお知らせします。今後、中長期的に両社での連携を加速させ、日本におけるAI開発の生産性向上に寄与してまいります。







販売提携に至る背景





当社は、「AIインフラを創造し、日本を再び『世界レベル』へ」をパーパスに掲げ、2020年1月の創業以来、AIデータプラットフォーム『FastLabel』を通じ、業種業態問わず多くの日本企業のAI開発を支援しています。2023年6月26日には、AI開発を包括的に支援するソリューションとして『AI Process as a Service(AIPaaS)』の提供を開始、データセントリック(データ中心のアプローチ)なMLOps構築に向け、システムと業務の両面から企業のAI開発を効率化することで、日本社会におけるAI革命を下支えすることを目指しています。



NSSOLは、顧客とともにDXの実現に向けて課題解決を目指すという「ファーストDXパートナー」のビジョンの下、多くの日本企業と深い関係性を構築、顧客のITシステムを下支えするとともに、最新テクノロジーを活用した新しい未来の実現に向けた顧客の挑戦に伴走することで、DX進展に深く貢献することを目指しています。具体的には、AIによるデータ分析や数値予測を業務活用できる機械学習プラットフォームのDataRobot社(米国)より、世界No.1の販売代理店として「Top Reseller Partner Award WorldWide」を受賞(2023年4月)するとともに、データ分析プラットフォームのTalend社(米国)より、パートナーエコシステムの成長に最も貢献した企業として「Innovative Partner of the Year(APAC)2022」を受賞(2023年1月)する等、当社が事業展開しているAI領域において豊富な実績を有しています。



対話型言語モデルChatGPTをOpenAI社(米国)が2022年11月にリリースしたことに端を発するGenerative AIの急速な進展により、様々な業界及び企業においてAIを活用した業務効率化が注目を浴びています。上述背景を踏まえ、当社が保有するAIデータプラットフォーム『FastLabel』と、NSSOLが保有するソリューション開発技術及び強固な顧客基盤を掛け合わせることで、多くの顧客に対して先進的なAIサービスのご提供が可能となり、両社事業拡大及び目指す将来像の実現を見込めることから、販売面での協業に至りました。



販売提携の内容





今回の販売提携により、両社保有の顧客に対して以下3点の取組みを行ってまいります。

1. NSSOLによるAIデータプラットフォーム『FastLabel』の販売代理

2. 両社営業連携による提供サービスの拡充及び補完

3. AIデータプラットフォーム『FastLabel』の提供を通じた、両社顧客に対するAI事業開発及びコンサルティングサービスの提供



今後、中長期的にNSSOLと協業を進めていくことで、AIデータプラットフォーム『FastLabel』を中心とした周辺システムの整備を行い、より高度なAI開発基盤の提供を目指して参ります。



AIデータプラットフォーム『FastLabel』について





データ生成、データ選別、自動アノテーション、モデル管理、モデル学習、モデル評価、デプロイ、モニタリング、パフォーマンス監視を一気通貫で実行することができる、SaaS型のプラットフォームです。本プラットフォームの活用により、データ作成コストの7割削減、AI精度の3割向上を実現しています。







両社コメント





【日鉄ソリューションズ株式会社 デジタルソリューション&コンサルティング本部長 法兼 尚志】

この度、FastLabel社との協業を発表できたことを大変喜ばしく思います。FastLabel社は、アノテーションをはじめとするAI開発の作業を効率化するプラットフォーム『FastLabel』を有しております。『FastLabel』により、非構造データのAI開発においてボトルネックになりがちなデータ準備の課題を解決し、顧客に対してより幅広いAIソリューションの提供を実現することができます。日鉄ソリューションズは、FastLabel社とともにお客様のDXの推進に貢献してまいります。



【FastLabel株式会社 代表取締役CEO 上田 英介】

この度、日鉄ソリューションズとの販売提携の発表を行うことができ、大変嬉しく思います。多くの日本企業と深い関係性を築いてきた同社との協業を通じてAI開発に貢献するソリューションを展開することで、AIインフラを両社で創造し、日本におけるAI開発の生産性向上に寄与してまいります。



日鉄ソリューションズ株式会社 企業概要

社名:日鉄ソリューションズ株式会社

代表者:代表取締役社長 玉置 和彦

事業内容:経営及びシステムに関するコンサルテーション、情報システムに関する企画・設計・開発・構築・運用・保守及び管理、情報システムに関するソフトウェア及びハードウェアの開発・製造並びに販売及び賃貸、ITを用いたアウトソーシングサービスその他各種サービス

設立:1980年10月1日

本社所在地:東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー

URL:https://www.nssol.nipponsteel.com/



FastLabel株式会社 企業概要

社名:FastLabel株式会社

代表者:代表取締役CEO 上田 英介

事業内容:データ販売・収集、データ生成、アノテーション、モデル開発、データコンサルティングに関するサービス提供、並びに画像生成AIツール、マスキングツール、アノテーションツール、MLOpsツールの提供

設立:2020年1月23日

本社所在地:〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-27 201号

URL:https://fastlabel.ai/



販売パートナー契約に関するお問い合わせ

FastLabel株式会社 パートナーアライアンス担当

メール:sales@fastlabel.ai



(※1)FastLabel、AIソリューション 『AI Process as a Service(AIPaaS)』の提供開始 ~データ生成からアノテーション、モデル開発、MLOps構築まで、 AI開発の各プロセスを全方位的にサポート~(https://fastlabel.ai/news/20230626-aipaas )

(※2)AI開発の各プロセスを包括的にサポートする「AIPaaS」提供のFastLabelがパートナープログラムを開始 ~共にお客様のAI開発を加速させる販売パートナー企業を募集~(https://fastlabel.ai/news/20230718-partner )



本プレスリリースに関するお問い合わせ

FastLabel株式会社

広報担当 pr@fastlabel.ai



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-15:16)