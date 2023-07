[コナカ]

株式会社コナカ(神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO:湖中謙介)が展開するオーダースーツブランド「DIFFERENCE」は、公益財団法人日本サッカー協会(本社:東京都文京区、会長:田嶋幸三、以下 JFA)とサッカー日本女子代表アパレルプロバイダー契約を締結いたしました。

また、なでしこジャパンに限定オフィシャルスーツセットを提供すると共に、全国のDIFFERENCEにて7月8日(土)より受注予約を開始し、7月20日(木)より発売いたします。



■多くの女性はサイズに関する悩みをもっている

オーダーブランドを展開する中、多くの女性から「なかなかジャストサイズの服がみつからない」、「サイズはどこかを合わせると、どこかが合わない」という声をいただいてきました。トレーニングをされているアスリートからも多くいただき、以前より研究を重ねてきました。



■モチベーションが高まるスーツセット

その中で、JFAよりなでしこジャパンのパーパス「BE YOUR BEST SELF(最高の自分であれ)」を表現できるオフィシャルスーツの話をいただき、今までの経験を活かしてトップアスリートにもフィットし、着用するとモチベーションが高まるスーツセットの開発をはじめました。



■選手の声を反映した商品開発

企画の中で移動やセレモニーにて着用する機会をイメージした選手の意見をいただきました。「移動で楽なスーツ」「すっきりしたシルエット」「かっこよくておしゃれ」等の意見を反映し、世界に挑戦する選手が着用したい、また着用すると「よし!今日もがんばろう!」と思える商品を用意しました。特にインナーのシャツは人気スタイリスト徳原文子氏のアドバイスにより、リボンのみネイビーのボウタイを取り入れ、リボンを結ぶのはもちろん、垂らしてもかっこよくおしゃれに着こなせるデザインとなっています。



■オフィシャルスーツのラインナップ

レディースはスーツ、シャツ、カットソー、メンズはスリーピーススーツ、シャツ、ネクタイと6つの商品を用意し、さりげなくおしゃれも楽しめるよう、限定仕様を施してあります。



※なでしこジャパン限定仕様



トレーニングを重ねた身体にフィットし、ストレスを感じない生地とシルエット、さらに着用時の清潔感とさりげないファッション性を兼ね備えたデザインになっております。



価格や詳細はこちらをご確認ください:

https://difference.tokyo/topics/other_topics/detail_429.html



DIFFERENCEはサッカーを通じて人々に夢と感動を与え続ける「なでしこジャパン」をアパレルプロバイダーとして応援すると共に、これからも女性の身体にフィットするレディースオーダーウェアの自社開発に取り組み、お客様の声を形にしていきます。



■なでしこジャパンとは

サッカー日本女子代表チーム呼称。

"なでしこジャパン" の誕生から、来年の2024年で20周年のメモリアルイヤーを迎えるに当たり、新たなパーパス「BE YOUR BEST SELF -最高の自分であれ-」を発表。7月末に開催されるFIFA女子ワールドカップオーストラリア&ニュージランド2023で2011年ドイツ大会以来の優勝を目指す。



■ディファレンスとは

お客様に新たな価値をお届けするオーダースーツブランドです。

コンセプトは“パーソナライズ”。

お客様の専用アカウントを作っていただくことで、来店予約や購入データ・採寸データの閲覧が可能になります。またアカウントに登録されたお客様ご自身のデータを自らの操作によって自分好みにアレンジしたり、様々なオプションを組み合わせ、オリジナルのスタイルを作ることができます。

専用アプリをダウンロードすることにより注文~受け取り、その後の相談まで全てのプロセスをお好きな時にご自身の操作で完結できるデジタルとリアルが融合した革新的なサービスを提供しています。



株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。







