ノーコードのガイド・ナビゲーションツール「テックタッチ(R)」を開発・提供するテックタッチ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:井無田 仲、以下、テックタッチ)、およびパートナーの株式会社アシスト(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大塚 辰男、以下、アシスト)は、株式会社神戸製鋼所(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:山口 貢、以下、神戸製鋼所)のSAP(R) ERPの統合刷新におけるFit to Standard*実現のため「テックタッチ(R)」が採用されたことをお知らせいたします。

*Fit to Standard:業務をSAPの標準機能に合わせ、アドオンプログラム開発を最小限に抑制すること



■導入の背景

神戸製鋼所はDX戦略の基本方針として、バリューチェーンをデジタル技術により変革し、多様な事業を営む企業としてのシナジーの追求により、KOBELCOグループならではの新たな価値の創造と社会・お客様の課題解決を掲げています。DX実現のためには、アナログベース・旧態の業務プロセス、複雑化したシステム、先進IT活用に必要とされるデータの不足など、基盤となるプロセス・システムの変革が求められていました。そこで、Fit to Standardの大方針のもと、SAP ERPの統合刷新により各種課題を解決する取り組みを進めています。



そのSAP ERPの統合刷新において、アドオン開発を抑制しながら標準機能を活用した業務へ変革していくためには、業務を遂行する多くのユーザーの利便性を高めるとともに、業務ユーザー自身もシステムの機能を理解してその価値を引き出していく必要があります。神戸製鋼所は、業務ユーザーの利用高度化を実現できる新しいソリューションを検討していました。



「テックタッチ(R)」は、システム利活用および利用高度化の促進により、テクノロジーが本来持つ価値を最大化し、業務効率化・DX推進を実現するサービスです。このたび、提案内容・有効性、大企業中心の導入実績、Fit to Standardとの親和性などをご評価いただき採用されました。引き続き「テックタッチ」を通じてDX戦略の経営基盤実現となるSAP ERPの統合刷新を支援していきます。



■株式会社アシストについて

アシスト(https://www.ashisuto.co.jp/)は、特定のハードウェア・メーカーやソフトウェア・ベンダーに偏らない、幅広いパッケージ・ソフトウェアを取り扱う会社です。複数のソフトウェアと支援サービスにアシストのノウハウを組み合わせ、企業の情報システムを情報活用、運用、データベースを中心に、近年ではクライアント仮想化やビジネスルール管理、動画プラットフォーム分野も拡充し支援しています。顧客企業におけるデジタルフォーメーションの推進に貢献すべく、2020年10月より、システムの活用度・定着度を高め、導入効果の最大化を実現する製品として「テックタッチ(R)」の取り扱いを開始しています。



■ノーコードのガイド・ナビゲーションツール「テックタッチ(R)」について

テックタッチは、Web上のあらゆるシステムに入力ガイドを設置でき、正しくゴールまでナビゲーションすることで、対クライアントサポートや、対社内の問い合わせ対応といった工数負担を圧倒的に軽減するノーコードのガイド・ナビゲーションツールです。

システムを活用できるガイド・ナビゲーションにより、システムへの入力操作が分からないことで発生するミス、各種お問い合わせ対応やダブルチェックなどの業務を削減します。システム教育のあたらしい形として、多くの企業に導入いただいています。

導入企業様の中には、入力時間を1/3に削減など、システム活用に関わる業務の工数を大幅に削減されている大手企業事例もあります。(※1)

2019年の提供開始以降、大手企業を中心に、情報システム部門や人事部門、コンタクトセンターでご利用いただいているほか、最近ではSaaSプロバイダーのカスタマーサクセスツール、官公庁/中央省庁/自治体など公共セクターでのシステム活用の一環としてもご活用いただいています。



テックタッチ株式会社は、システムのつまずきやすい部分に、リアルタイムに表示されるガイド・ナビゲーションを通じて、すべてのユーザーがシステムを使いこなせる世界を、DXにより誰ひとり取り残されない社会を実現します。



※1:導入事例より抜粋:https://techtouch.jp/cases/toyota/



<テックタッチで設定したナビゲーションの例>







<「テックタッチ」導入事例一覧>

https://techtouch.jp/cases



【テックタッチ株式会社 会社概要】

・企業名 :テックタッチ株式会社

・所在地 : 〒105-7105 東京都港区東新橋一丁目5番2号汐留シティセンター5階

・代表者 :井無田 仲

・事業内容 :デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ(R)」の開発および提供

・企業サイト :https://techtouch.jp/



※SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

※その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



