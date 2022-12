[株式会社 大泉工場]

~Holiday Gift Selections! 2022 ~



株式会社 大泉工場(本社:埼玉県川口市、代表取締役:大泉寛太郎)が運営する無農薬の国産野菜やコンブチャなどを販売するUrban Grocery Store「大泉工場NISHIAZABU(オオイズミコウジョウニシアザブ)」https://oks-nishiazabu.com/は、バイヤー厳選のプラントベースかつオーガニックのギフトセットを数量限定で販売中です。販売期間:12月10日(土)~25日(日)







2022年、頑張った自分へのご褒美として、大切な人へ送るクリスマスギフトとして、大泉工場NISHIAZABU バイヤー厳選のプラントベースかつオーガニックのギフトセットで一年を締めくくるのはいかがでしょうか。



ご自宅で気軽にプラントベース(植物性)メニューを楽しむことができるレトルト商品や食卓に彩りをプラスする無化調の調味料類、上質な香りや使用感のセルフケアアイテムを厳選し、お得なギフトセットとして販売中です。

ギフトセットはプレゼント包装済みの状態での販売となります。



PLANT BASED HOME PARTY SET 3,000円(税込)







内容:Amy's/パスタソース、そら豆パスタ、WO!POPCORN!、Agrain麦芽粕クリスプ 、Amy'sチリビーンズ、有機オリーブ粒



ご自宅でプラントベースのパスタをお作りいただけるセットです。お酒のお供にぴったりのスナックやオリーブも含まれています。店内には無農薬野菜やオーガニックのビール・ワインもご用意しておりますので、併せてご購入いただくことで、素敵なホリデーディナーの完成です。





JUST EAT SET 2,000円(税込)







内容:auga/オーガニックスープ、mumokuteki/vegan curry、風と光/ORGANIC VEGAN CURRY、8ablish/Indian Curry



湯煎や電子レンジでの加熱調理のみで、簡単にプラントベースメニューをお楽しみいただけるセットです。プラントベースを感じさせない、濃厚でうま味のつまったレトルト食品です。プラントベースの食生活を始めてみたいという方にお勧めしたいセットです。常温保存が可能であるため、備蓄食料としてもご活用いただけます。





LOVE GLUTEN FREE SET 3,000円(税込)







内容:PERFECT EARTH/RICE PASTA、GENEROUS/有機グルテンフリークッキー オーツ麦チョコチップ味、Bottega Baci/ジェノベーゼソース、TOKYO MAPLE BUTTER/米粉のクラッカー



すべてグルテンフリーの商品を集めたセットです。日頃からグルテンフリー生活を送る方、年末年始にかけて胃腸を労わりたい方やダイエットを意識される方へのお土産にいかがでしょうか。店頭でジェノベーゼパスタに合わせやすい無農薬野菜やクッキーと相性抜群のティーパックもご用意しております。





TAKE CARE ME SET 4,800円(税込)







内容:cucumbalm/化粧水、HEMPS/CBD RESCUE ロールオン、cocowel/ソープ、meadows/アロマバスソルト デッドシーソルト





年末年始に身体を労わりたい方にぴったりのリラクゼーションセットです。自然原料で作られた身体にも地球にも優しいセルフケアアイテムを厳選しました。入浴時や就寝前のリラックスタイムのお供にいかがでしょうか。





大泉工場NISHIAZABUについて







お客様がオーガニックやプラントベースに気軽に触れることができる『大泉工場の玄関口』です。

無農薬の国産野菜やプラントベースのグローサリー商品、国産ナチュラルな原料を使用したコンブチャ「_SHIP」、コールドプレスジュース、プラントベースメニューなどを取り揃えております。



所 在 地: 〒106-0031 東京都港区西麻布2-13-13

営業時間:

火曜~土曜 8:00~20:00(ラストオーダー19:30)

日曜・祝日 8:00~18:00(ラストオーダー17:30)

定休日: 月曜日/夏季休業・冬季休業有り

TEL: 03-6427-4749

URL: http://oks-nishiazabu.com



株式会社大泉工場について



社名:株式会社大泉工場

本社所在地:埼玉県川口市領家5-4-1

代表取締役:大泉寛太郎

設立:1938年3月(1917年3月創業)

資本金:20,000,000円

事業内容: FUTURE FUN FOOD(ポップコーンマシン・材料およびオーガニック商材の販売)・Goodnature(コールドプレスジュースマシン販売、修理)・KOMBUCHA(_SHIP KOMBUCHA製造・販売)・1110 CAFE / BAKERY・大泉工場NISHIAZABU・CAMPUS(スペースレンタル、JUKUBOX、(ARTISAN)FARMERS MARKET KAWAGUCHI)

HP:http://www.oks-j.com/



