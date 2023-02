[株式会社qutori]

「偏愛」がテーマのトークショー、「土とほどける」ワークショップ、ラブレター企画など、参加型コンテンツが目白押し。



ブランドやクリエイターの成長を支援する株式会社qutori(CEO:加藤 翼、本社:東京都渋谷区、以下:qutori)が運営するポップアップ情報特化メディア「POPAP (ポパップ、以下:POPAP)」は、2023年3月11日(土)・3月12日(日)の2日間、東京池尻大橋にて主催するマーケットイベント『hello,popup in BPM - Hodokeru、以下:Hodokeru』の参加ブランド・クリエイターの発表、ならびに期間中に開催する独自企画の追加情報を公開します。













『Hodokeru』開催概要



■ 日程:2023年3月11日(土)、12日(日)

■ 会場:BPM

■ 住所:〒154-0001 東京都世田谷区池尻2丁目31-24 信田ビル2F(池尻大橋駅徒歩1分)

■ 時間:12:00~19:00

■ 入場料:500円(事前登録いただいた先着100名様は無料でご案内)

■事前入場申し込みページ:https://hellopopup-hodokeru.peatix.com/

※お申込みがなかった場合でも当日ご入場いただけます。混雑の場合入場を制限する場合がございますので、予めご了承ください。

■ 共催:BPM(https://bpm-tokyo.com/)

■ イベント特設ページ:https://www.popap.biz/hodokeru







『Hodokeru』イベントコンセプト





縛られることなく。自由に、

いつも、糸口を探している。



このままで。なんて言いながら、

どこか、解こうとしていた。



縛られることなく。自由に、

愛だけ自然に。



はらりと、紡がれて。

心だけ静かに。



そっと、ほどけるのを待っている。



トレンドや社会の流れだけに縛られず、自由に自分の好きを追求できる場所を提供。

ブランドやアーティストさんの発信しきれていない物語や想いを「体現する」形で表現し、

様々なブランドストーリーに触れることができるマーケットイベントを開催します。







イベントを彩るスペシャルコンテンツ



『Hodokeru』限定の出店ブランドやステージ企画などを予定しています。フードスタンドやトークショーなど様々な方面からイベントを盛り上げます。



【フードスタンド】

食にこだわりと熱があるクリエイターによるフードスタンドがオープンします。食べながら、作り手ともお話してみてください。食への愛と、自由に創作活動をしている様に触れると、きっとちょっぴり新しい世界が見えるはず。

開催予定:3月11日(土)12日(日) ※ 両日2ブランドずつ







【"偏愛"をテーマにしたトークショー】

自分の「偏愛」について語り、紹介し合うトークイベントを開催します。好きなことを思い浮かべ、夢中になり、心がほどける瞬間を共有しませんか?

開催:3月11日(土)



【ブランドインタビュー】

イベント開催中、会場を周り出店ブランドにインタビューをします。ブランドコンセプトやおすすめの商品などを直接聞くことができる特別な機会です。

開催:3月11日(土)12日(日)



※イメージ画像(上:ブランドインタビュー 下:トークショー)







会場に行って楽しめる ”参加型” の企画



ご来場者様にイベントコンセプトを体感していただけるコンテンツを多数ご用意しています。是非、五感を解放して『Hodokeru』をお楽しみください。



【土とほどける】

素肌で土に触れる。根をほぐす。 「RI-CO」のアップサイクルコーヒーカップを植木鉢にして、自分で植えて、食べられる小さな野菜をお持ち帰りいただけます。 自然と戯れながら、自分に、環境に、 "ちょっといいこと" してみませんか?



【スタンプラリー】

気になるブランドとおしゃべりしてスタンプを集めると、ブランドアイテムがゲットできるガチャガチャにチャレンジできます。ブランドストーリーに触れることで、きっと思いがけないブランドとの出会いが待っているはず。



【しおりづくりワークショップ】

自分自身で糸を解いて結ぶことで、"しおり"として今日の日を思い出に残せるワークショップを行います。ほどけた想いをつなげるように、あなただけのしおりを今日という1ページに挟んでみてください。



【秘密のラブレター】

参加者のみなさんが思い思いに書いた出店ブランド宛てのラブレターを、そっと届けてみませんか?実際に商品を手に取ったりブランドストーリーを聞いて感じたことや普段言えない想いを、文字にしてこの機会にこっそり伝えてみましょう。



※イメージ画像(上:スタンプラリー 左下:しおり 右下:ラブレター)







参加予定ブランド (一部)







myoko

私(kan) 母(suu) 娘(y) の3人でつくる楽しいおみせ Myoko (みょこ)とは、 祖母の名前をもじってつけました✧ 家族や近くにいる友達、恋人、 そして自分をとっても大切に 愛せますように~! そしたら平和の和ができそ~! 『モノを生み出すなら有るもので』 をモットーに、 myokoで使用する素材はなるべく 誰かの買ったけど使わなかった、 余ってしまった毛糸を譲っていただき 愛情込めてお作りしてます◎ なので、全て本当の一点ものです✧ 細かいところまで丁寧にお作りしています❁

Instagram:@myoko.to.3flowers



fleur coffret

fleur coffert 〈フルール コフレ〉とはお花の宝石箱 という意味です。わたしの作品を手に取ってくださった方が見るたび つけるたび ときめいて、世界にひとつだけの自分だけの特別なものになりますように。

Instagram:@fleur_coffret



Ohana

マクラメでタペストリーやインテリア雑貨、カーテンなどを制作販売しています。その中でもタペストリーは作品ごとにテーマがあり、イメージや想いを表現し制作しています。こだわりのデザインはラインにこだわることで美しい作品に仕上げています。ショップインテリアとしてお迎えいただけるような存在感のある作品もお作りしています。大切な空間作りのお手伝いはもちろんのこと、大切な方へのプレゼントにそしてショップのインテリアとしてお迎えするお客様への想いを込めて【糸を繋ぐ「Lokahi(絆そして友愛)」】がコンセプト

Instagram:@ohana_kaulamacrame



Kaname.T

"東京中心に主に絵画の創作活動をしている。オーダードローイングやオリジナルシルクスクリーンをプロデュースするなどジャンルを問わないスタイルで活動をしている。 活動は作品展示、グッズ展開、ライブペインティング、音楽ジャケット、テレビ局にも作品提供、演出協力を行っている。

Instagram:@kanamefl



kotone

『可愛い』の一言には十人十色いろんな解釈があると思います。 男女とか年齢とか関係なく可愛く(愛が可る)あることって大事で、そういう世界を表現できたら嬉しいです。

Instagram:@kotone_artofficial



syuki

逗子の「石臼そば」で働く大学生を主体として立ち上げた【syuki】では、バングラディッシュ出身のオーナーから引き継いだミルクティーを提供しています。 私たちがオーナーやその家族・友人から受け取ってきた、懐にスッと入り込んでくるバングラディッシュの人々の優しさをミルクティーに込めて。 みなさんにもベンガル語で「幸せ」を意味する【syuki】を共有できるようなブランドを目指しています。

Instagram:@syuki_milktea



yui

季節の移ろい。草花や陽の光。目に映る色は虫も動物も人もそれぞれで、光によっても変わる。そうした様々な色を含んだ表現を描き続けたい。

Instagram:@__yui204



omo comogomo

omo comogomo、いろんな想いが交々。 テーマは「自然を想う」。 旅先で集めたビンテージのパーツ、 地元湘南で集めた海洋プラスチック、 捨てられるはずだったお花など 「今あるもの」を掛け合わせて 未来をつくる 世界で一つだけのアクセサリー。

Instagram:@omo_comogomo



おらひらお

1993年大阪生まれ。イラストレーター。 ボールペン画、デジタルイラストでキャラクターデザイン、マップ、ロゴ、ポスター、似顔絵等幅広く手掛ける。 一つのジャンルに縛られない様々なテイストで描き、特に細密なイラストが好き。

Instagram:@orahirao29



ゆうき

イラストレーター / 占い師 絵を描いたり、占いをしたり、占いを教えたりしながら、のんびり生活しています。 絵と、お話で、心をほぐします。

Instagram:@__kaeritai_na



MEG.

熊本県出身。東京都在住。画家兼デザイナー(イラストレーターを含む)。画家として絵画作品の制作。ギャラリーでの展示や美術展への出展にて入選(入賞)経験を持つ。また、壁画やライブペイント活動の他、飲食や人物のイラストなど、手掛けるジャンルやスタイルは様々。その傍ら、ロゴやポスター、アーティストジャケット、自身のアートを活かしたグラフィックでのアートデザインといったデザイナーとしての側面を持つ。幅広い分野で活動。

Instagram:@mego.art.0912



mao nakano

丸の集合体で完成されている[bag][coin wallet]の2つの商品を制作している。今後はパソコンケースやトートバッグなどの制作も考えている。

Instagram:@maonakano_official



fmale

私はどこか変わっている。 私はなぜか人と違う。 私には何かが欠けている。 その違和感を 無視せず、補完せず、否定せず、 そっくりそのまま身につける。 ともに時を過ごしていくうちに、 いつしかそれが、自分にとってのお守りとなる。 fmale (フメール) は シルバーアクセサリーを通じて、 人の "不完全さ" に添うブランドです。

Instagram:@fmale.tokyo



and soon …



最新の出店ブランド情報は、『Hodokeru イベント特設ページ』をご確認ください。



イベント特設ページ

https://www.popap.biz/hodokeru





■ ブランドとリアルに繋がるポップアップイベント 『 hello, pop-up 』





POPAPが月に一度キュレーションするブランドが参加するポップアップイベント。

POPAP が応援する130以上の FEATURE BRAND(https://www.popap.biz/feature-brand) と一緒に、オンラインとオフラインを掛け合わせた実験的なイベントをカフェや大型商業施設にて開催しています。

ファンとブランドが近い距離で直接対話ができることを大切に、ここでしか生まれないコミュニケーションと体験の設計に取り組んでいます。





■ POPAP・FEATURE BRANDについて

POPAPでは、クリエイションの未来を共に切り開いていくブランド(個人のクリエイター、アーティスト、モデル、スタイリスト、シェフなどを含む)を、ポップアップイベントを起点にした「FEATURE制度」を通して支援しています。 FEATURE制度では、POPAPのメディアやSNSによるPR支援のほか、ポップアップイベントへの出店機会の創出や通期でのブランディングなど、ブランドの運営に関わる多面的なサポートを実施。2019年より募集を開始し、2022年11月現在、130ブランドを応援しています。

ポップアップイベントを「一時的な販売機会」として捉えるだけでなく、コミュニティ醸成やブランディング、商品リサーチなどに積極的に活用することで、ブランドの世界観醸成と継続的な発展を目指せるようになることを目的としています。

FEATURE制度申請方法:https://www.popap.biz/feature-system

※FEATURE制度にはフォームの登録内容および面談による選考があります。詳細は上記URLをご確認ください。





■ POPAP について





POPAPは、「今、ここにしかない物語」を届けるポップアップ情報特化メディアです。ファッション、ライフスタイル、フード、アートなど、様々な分野に関わる愛ある人々を紡ぎながら、物語で繋がる社会を目指していきます。

WEBメディア:https://www.popap.biz/

Instagram:https://www.instagram.com/popap_jp/

Twitter:https://twitter.com/POPAP_JP





■ BPM

店舗情報住所:〒154-0001 東京都世田谷区池尻2丁目31-24 信田ビル2F

アクセス:東急田園都市線「池尻大橋駅」 徒歩1分

電話:03-6427-8102

営業時間:11:00-19:00

定休日:不定休

WEB:https://bpm-tokyo.com/

Instagram:https://www.instagram.com/bpm.tokyo/





■ 運営会社 株式会社qutori





代表者:加藤翼

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-14-4

設立:2018年7月

URL:https://qutori.jp/

事業内容:コミュニティとポップアップ関連したコンサルティング及びクリエイティブ事業



