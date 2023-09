[株式会社KabuK Style]

鹿児島初の外資系シティホテル「シェラトン鹿児島」や、タイのリゾートホテル、韓国釜山の自然に癒されるホテルなど新たにHafHで利用可能に



株式会社KabuK Style(本社:長崎県長崎市、代表取締役:砂田 憲治、以下 KabuK Style)は、毎月定額で世界中の宿泊施設に滞在することができる、旅のサブスク(R)「HafH(ハフ)」を運営しております。



この度、国内・海外の人気旅行先の宿泊施設を約80施設追加し、新たにHafHで利用可能となりました。







新たに追加された主な宿泊施設





■鹿児島県

シェラトン鹿児島







ブランドコンセプトは“Where the world comes together(世界が出会う場所)”



シェラトン鹿児島は九州各地の様々な観光地へのアクセスも良好なシティホテルです。開放的な館内に鹿児島の伝統的な美も兼ね備えた新しいスタイルのシェラトンで、鹿児島文化をご堪能ください。

広々とした客室からは桜島や鹿児島市内の素晴らしい眺望を楽しめます。



訪れたゲストを魅了する、シェラトンブランドが守り伝える伝統的なおもてなしと、人の感性が心に響くアートフルで心地よい空間で鹿児島の思い出に残るご滞在をお楽しみください。



ご予約はこちらから

https://www.hafh.com/properties/2614





■千葉県

THE CHIKURA UMI BASE CAMP







「記憶に残る体験ができる場所。“作って食べる“を楽しむキュイジーヌリゾート。」をコンセプトに、日本初の“キュイジーヌリゾート“として全7棟に全長8mのアイランドキッチンを設置した新しいグランピングスタイルの施設を2018年6月に千葉県南房総市千倉町にオープンいたしました。

さらに、“作って食べるを楽しむ”そして「ととのう」。

THE CHIKURA UMI BASE CAMP ft.SAUNALANDには、全ての棟にプライベートサウナが備わっています。



ご予約はこちらから

https://www.hafh.com/properties/2629





■大阪

アルモニーアンブラッセ大阪







ゲストルームは1フロアに4タイプのみ。限定した部屋数によって、都会にありながら落ち着いたゆとりある空間と、部屋ごとに異なるデザインコンセプトが楽しめます。



最上階23階には世界的建築家の安藤忠雄氏設計の天空のチャペル「チャペル ド シエル」。三角形の空間は船をイメージしており、全面ガラス張りで海に見立てた天空との一体感が味わえます。結婚式だけでなく見学も可能です。



アクセスも良好で、阪急大阪梅田駅より徒歩約3分、JR新大阪駅からタクシーで約10分の好立地。



ご予約はこちらから

https://www.hafh.com/properties/2615





■タイ

Ramada Resort By Wyndham Khao Lak







静かなバンニアン・ビーチに面したRamada Resort by Wyndham Khao Lak - SHA Plus Extraは、素晴らしいデザインのお部屋と行き届いたサービスを提供する快適な宿泊施設で、屋外プール、スパ、ビーチフロントのバー&レストランを併設しています。



広々としたお部屋はモダンな内装で、周りに熱帯の風景が広がる低い建物内にあります。32インチの薄型ケーブルテレビ、バルコニー、バスタブが備わっています。



プールやビーチサイドのレストランでゆったり過ごしたり、敷地内のスパで贅沢な時間を過ごすことができます。

また、室内は無料Wifiが完備。図書館も利用可能です。



ご予約はこちらから

https://www.hafh.com/properties/2331





Diamond Resort Phuket







ダイヤモンドリゾート・プーケットは青々とした熱帯の風景が広がるバンタオビーチエリアに位置するシックなデザインのリゾートホテルです。



デラックス・スイート、ジュニア・スイート、ツー・ベッドルーム・スイート、グランド・ツー・ベッドルーム・スイート、スリー・ベッドルーム・スイートからなる明るく広々とした全200室のスイートルームはスタイリッシュなインテリアで統一され、プライベートバルコニーやキッチン、ダイニングエリアが備わっています。



ご予約はこちらから

https://www.hafh.com/properties/2297



■韓国

DenBasta Hotel Forest







都会にいながら森林浴が楽しめるデンバスタホテルフォレスト。

万徳山に位置し、都会の喧騒から離れた静かな森の自然景観をお楽しみいただけます。

モダンで居心地の良いインテリア、フィトンチッドが香る檜やジャグジー、四季折々の景色とともに緑の森をお楽しみください。

フォレストファミリースパルームとひのきツインルームは3名まで宿泊可能で、長くて大きなバスタブで家族全員、子供も恋人も楽しめる。

屋上には可愛いキャラバンが並び、都心のきらめく夜景もお見逃しなく。



ご予約はこちらから

https://www.hafh.com/properties/2489





新規追加施設一覧





■日本

Kushiro Marshland Hostel THE GEEK 北海道

望楼NOGUCHI登別 北海道

章月グランドホテル 北海道

天然温泉田沢湖レイクリゾート 秋田県

亀の井ホテル 一関 岩手県

ホテルマイステイズ神田 東京都

フレックステイイン飯田橋 東京都

ホテルマイステイズプレミア赤坂 東京都

フレックステイイン白金 東京都

フレックステイイン品川 東京都

ホテルマイステイズ東池袋 東京都

ホテルマイステイズ西新宿 東京都

ホテルマイステイズ浜松町 東京都

ホテルマイステイズ浅草橋 東京都

ホテルマイステイズ上野稲荷町 東京都

ホテルマイステイズ浅草 東京都

ホテルマイステイズ清澄白河 東京都

亀の井ホテル 青梅 東京都

きたの風茶寮 神奈川県

ホテルエディット横濱 神奈川県

ホテルマイステイズ舞浜 千葉県

亀の井ホテル 九十九里 千葉県

フレックステイイン新浦安 千葉県

マイステイズ新浦安コンファレンスセンター 千葉県

THE CHIKURA UMI BASE CAMP 千葉県

ホテルマイステイズ宇都宮 栃木県

軽井沢倶楽部 ホテル軽井沢1130 群馬県

亀の井ホテル 草津湯畑 群馬県

亀の井ホテル 潮来 茨城県

熱川オーシャンリゾート 静岡県

亀の井ホテル 熱海 別館 静岡県

亀の井ホテル 伊豆高原 静岡県

亀の井ホテル 知多美浜 愛知県

ホテルマイステイズ名古屋栄 愛知県

ホテルマイステイズ名古屋錦 愛知県

いこいの村 能登半島 石川県

シーサイドヴィラ渤海 石川県

ホテルマイステイズプレミア金沢 石川県

ホテルマイステイズ金沢キャッスル 石川県

Dot Hotel Hangout 大阪府

ホテルマイステイズプレミア堂島 大阪府

ホテルマイステイズ堺筋本町 大阪府

ホテルマイステイズ御堂筋本町 大阪府

アートホテル大阪ベイタワー 大阪府

ホテルマイステイズ大手前 大阪府

ホテルマイステイズ心斎橋 大阪府

ベストウェスタンホテルフィーノ大阪心斎橋 大阪府

ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター 大阪府

アルモニーアンブラッセ大阪 大阪府

ラマダ・アンコール・ウィンダム尼崎 兵庫県

亀の井ホテル 有馬 兵庫県

亀の井ホテル 奈良 奈良県

白浜オーシャンリゾート 和歌山県

シェラトン鹿児島(10/31予約まで特典あり!) 鹿児島県

Dot Hotel My Beach Resort 沖縄県



■韓国

STAZ Hotel Doksan ソウル

Shilla Stay Samsung ソウル

Shilla Stay Yeoksam ソウル

Shilla Stay Seocho ソウル

Solaria Nishitetsu Hotel Seoul Myeongdong ソウル

DenBasta Hotel Forest 釜山



■香港

STARPHIRE HOTEL 香港



■フィリピン

BELMONT HOTEL MACTAN セブ

BE Resort, Mactan セブ

Seda Central Bloc Cebu セブ

Holiday Plaza Hotel Cebu セブ



■タイ

PARKROYAL Suites Bangkok バンコク

Ramada Resort By Wyndham Khao Lak カオラック

Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket プーケット

Diamond Resort Phuket プーケット



■アラブ首長国連邦

Al Khoory Executive Hotel, Al Wasl ドバイ

Citymax Hotel Al Barsha at the Mall ドバイ

Hampton by Hilton Dubai Al Seef ドバイ

Al Khoory Atrium Hotel, Al Barsha ドバイ

Canopy by Hilton Dubai Al Seef ドバイ

DoubleTree by Hilton Hotel & Residences Dubai Al Barsha ドバイ

Manzil Downtown By Vida ドバイ

Riviera Hotel Dubai ドバイ

DoubleTree by Hilton Dubai M square Hotel & Residences ドバイ

Marriott Resort Palm Jumeirah Dubai ドバイ

Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubai ドバイ



■ニュージーランド

The George Christchurch クライストチャーチ

The Observatory Hotel Christchurch クライストチャーチ

Regent of Rotorua ロトルア





<HafH(ハフ)について>

「HafH(ハフ:Home away from Home)」は、毎月定額で世界中の宿泊施設に滞在することができる旅のサブスク(R)サービスです。 2023年8月末現在、国内外30カ国、2,000以上の宿泊施設(ホテル・旅館・ゲストハウス・ホステルなど)の利用が可能です。 また2023年5月11日よりHafHでJAL航空券の即時購入が可能となる航空サブスクサービスを開始いたしました。

https://www.hafh.com





<会社概要>

社名:株式会社 KabuK Style

代表:代表取締役 砂田憲治

創業:2019年1月8日(設立 2018年2月5日)2019年4月1日 サービス開始

資本金:24億3,700万円(2023年3月時点、資本調達額の総額)

事業内容:旅のサブスク(R)「HafH(ハフ)」の運営、宿泊及び賃貸運営業、旅行業

旅行業登録番号:観光庁長官登録旅行業 第2144号(第1種旅行業)

所属:一般社団法人 日本旅行業協会正会員、国際航空運送協会(IATA)公認代理店

URL:https://kabuk.com



