[株式会社ダッドウェイ]

株式会社ダッドウェイ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:大野 浩人)は、横浜ベイクォーターで、ファミリー向けイベント『DADWAY ワクワクFestival』を2023年10月28日(土)に実施いたします。

ダッドウェイが運営する物販、室内遊び場、親子カフェの3店舗が揃う横浜ベイクォーター。お子さま連れのお出かけスポットとして、横浜近郊の親子にご愛顧いただいています。今回はいつものフロアを飛び出し、3階 メイン広場でイベントをプロデュース。子どもたちによるチアリーディングパフォーマンスや、GLOBBERの乗り物おもちゃ体験、オリジナルのトートバッグやキーホルダーを作るワークショップなど、体験型の親子イベントです。みなさまのご来場をお待ちしております。









DADWAY ワクワクFestival

全国のDADWAYの中でも大型な店舗の1つ「DADWAY LIFE DISCOVERY 横浜ベイクォーター店」、室内遊び場「DADWAY PLAYSTUDIO」、親子カフェ「VITAL MEALS BY DADWAY」が揃う横浜ベイクォーター。『DADWAY ワクワクFestival』では、3店舗の魅力を体感いただける様々な企画をご用意しております。今年のハロウィンの思い出づくりにぴったりなプログラムも。ぜひご家族やご友人と遊びにお越しください。



▼詳細

日付:2023年10月28日(土)

時間:11:00~16:00 ※最終入場 15:30

場所:横浜ベイクォーター3階 メイン広場

https://www.yokohama-bayquarter.com/



▼プログラム

<メインステージ>

■GLOBBERの乗り物おもちゃ体験

フランス生まれのモビリティブランドGLOBBER(グロッバー)。モードチェンジで長く楽しめることが魅力の2つのモデル「エクスプローラー トライク 4in1」と「ゴーアップ」をお試しいただけます。



時間:11:00~13:30 ※最終受付 13:00

対象年齢:10カ月~5歳頃まで

参加費:無料

注意事項:必ず保護者の方が付き添いのうえ、ご乗車ください。





■チアリーディングパフォーマンス

横浜F・マリノス公式チアリーディングチームTricolore Mermaidsをトップチームとする、「トリコロールマーメイズチアリーディングスクール」。4歳から12歳ごろのお子さまが習いごととして、DADWAY PLAYSTUDIOで週1回のレッスンを行っています。日々の練習の成果を披露するパフォーマンスです。



時間:1部 14:00~14:30、2部 15:00~15:30





<ワークショップ>

■手形で作るハロウィンバッグ

手形に顔を書き足しておばけの完成。ハロウィンにぴったりなトートバッグを作成いただけるワークショップです。



時間:11:00~16:00 ※最終受付 15:00

所要時間:約20分

参加費:1,650円(税込)

講師:赤ちゃんとママのサロンapricot petapeta-art(R) インストラクター みうらゆき



予約サイト:https://reserva.be/dadway

※事前予約の方優先。ご予約状況により当日参加も可能です。



■fika ベビーアイテム

DADWAY物販店舗でも人気のベビーアイテムブランドfika(フィーカ)のワークショップ。50 種類以上あるパーツからお好みで組み合わせて、世界にひとつだけのオリジナルアイテム作り。お子さまはもちろん、大人の方にもご参加いただけます。



・おなまえキーホルダー

所要時間:約20分 参加費:1,500円(税込)



・シューズクリップ

所要時間:約1時間 参加費:2,500円(税込)



・スマホホルダー

所要時間:約1時間 参加費:2,000円(税込)



予約サイト:https://reserva.be/fikakobe

※事前予約の方優先。ご予約状況により当日参加も可能です。





<ベビーカー試乗会>

Ergobaby(エルゴベビー)の「metro+ deluxe(メトロプラスデラックス)」や、CYBEX(サイベックス)の「COYA(コヤ)」などの最新ベビーカーを広々としたスペースで乗り比べ。注目商品をお試しいただけるチャンスです。





<ハロウィンスタンプラリー>

イベント会場とDADWAY店舗でスタンプを集めると、ヘア&ボディケアセットをプレゼント。産前・産後の女性をはじめ、家族みんながうれしいやさしい処方のアイテムです。



<フォトブース>

ハロウィンデザインのカラフルでポップなフォトブースで撮影いただけます。仮装してのご来場がおすすめです。



<来場特典>

物販店舗「DADWAY LIFE DISCOVERY 横浜ベイクォーター店」で使用可能なトイ20%OFFクーポンや、親子カフェ「VITAL MEALS BY DADWAY」のジェラート・ドリンク割引クーポンをご用意しております。



会社概要

会社名: 株式会社ダッドウェイ

本社 : 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 : 代表取締役社長 大野 浩人

設立 : 1992年10月1日

資本金: 3,000万円

URL: https://www.dadway.com/



「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を企画、輸入、販売。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の製造販売のほか、知育玩具のSassy(サッシー)、ほ乳びんのNUK(ヌーク)、抱っこひものErgobaby(エルゴベビー)などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』や親子カフェ『VITAL MEALS BY DADWAY』など全国30店舗(ベビー用品専門店のインショップ含む)を展開しています。



