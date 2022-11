[TD シネックス]

~出展社75社、総勢1,000名以上が来場し、大盛況のうちに閉幕~



TD SYNNEX株式会社(本社:東京 代表取締役社長:國持重隆、以下「TD SYNNEX」)は、2022年11月10日(水)東京ミッドタウンホールにて「Next Generation IT~世界標準を日本へ、次世代DX展~」をテーマにオフライン展示会「TD SYNNEX Inspire Japan 2022 Tokyo」を開催しました。3年ぶりのオフライン開催となった今回のInspire Japanは、出展者数75社、総来場者数1,000名を超え、盛況のうちに閉幕となりました。







■ITトランスフォーメーションがDXを加速させる



セミナー会場では、マルチクラウド、データ分析、最新のセキュリティ事情を、ITメーカーを交えてのパネルディスカッションをはじめとした複数のセッションお届けしました。加えて、TD SYNNEX アジア太平洋日本の代表であるJaideep Malhotraや、Center of Excellence(CoE)& ソリューションディレクターであるMohamed Noorul Huqによる講演をお届けしました。



同講演でMohamedはハイブリッドクラウド、モダンデータセンター、ネットワーク・セキュリティに関するビジネス戦略と、海外の最新動向についてご紹介しました。また、Mohamedはセッションの中で、ITインフラの強化を通じたパフォーマンスやセキュリティの向上などの「ITトランスフォーメーション」こそがDXを加速させると語り、先端的なIT製品やソリューションを組み合わせ、簡単かつスピーディーに新たなソリューションを開発・提供できるTD SYNNEXのソリューション「Center of Excellence(CoE)」をご紹介しました。



・Center of Excellence(CoE)について

先端的なIT製品やソリューションを組み合わせ、簡単かつスピーディに市場に求められているソリューションを開発・提供できる、TD SYNNEXが持つグローバルのノウハウを結集したプラットフォームです。



https://www.synnex.co.jp/solution/coe/



■75社がブース出展し、総勢1,000名以上の参加者が来場



展示会場では、今回のテーマである「世界標準を日本へ、次世代DX展」のテーマに沿って、IT業界を牽引するメーカーがマルチクラウド、モダンデータセンター、ネットワーク・セキュリティ、ソフトウェアなどのカテゴリーに別れ、最新のソリューションの展示を行いました。3年ぶりのオフライン開催となる今回は75社に上る企業がブース出展し、総勢1,000名以上の来場者を数え、展示会場は熱気に包まれていました。



今回初出展のVFR株式会社 代表取締役社長 湯浅 浩一郎 氏は、「当社は、パソコンの製造技術のノウハウをドローンの量産技術に生かし、さまざまな関連ソリューションを提供しています。今回の出展は、社会実装されているドローンを多くの方にご覧いただく良い機会でした」とコメントしました。







また、同じく初出展で、11月よりTD SYNNEXでも製品の販売を開始した日本ラドウェア株式会社 代表執行役員社長 姜 尚郁 氏は、「昨今オンライン展示会が主流となっておりますが、今回TD SYNNEX Inspire Japan 2022 Tokyoに出展させていただきセッションのお時間をいただいたことによって、より多くのお客様に弊社を知っていただくいい機会となりました。来年は、より多くのお客様にご来場いただけますように、より良いソリューションのご紹介できればと考えております」とコメントしました。



■TD SYNNEXは少し先の未来2030年に向けた「安全」「働き方」「教育」分野で出展



・TD SYNNEX 60周年記念ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=f8x5VIhWTB4

創設から60周年という節目の年にあたりTD SYNNEXのブースでは、少し先の未来である2030年までに実現を目指す「インクルーシブなITアクセス」実現のため、「教育」「働き方」「安全」の分野で注力するソリューションの展示を行いました。中でもTD SYNNEXのオリジナルソリューションとして、以下のサービスの展示を行いました。



・StreamOne(R) Stellr

販売パートナー様向けSaaS型ソリューションに特化した発注・管理などを包括するポータルサイト

https://www.synnex.co.jp/solution/streamonesteller/

・SERVICESolv(R)

製品の購入から導入、展開、運用、処分までトータルサポートを行うソリューション

https://www.synnex.co.jp/solution/servicesolv/

・Varnex Japan / Cloud Community

本社アメリカで成功している、販売店、メーカー、TD SYNNEXによるパートナーコミュニティの日本版

https://www.synnex.co.jp/platform/varnex/

・Center of Excellence(CoE)

先端的なIT製品やソリューションを組み合わせ、簡単かつスピーディに市場に求められているソリューションを開発・提供できる、TD SYNNEXが持つグローバルのノウハウを結集したプラットフォーム

https://www.synnex.co.jp/solution/coe/

・教育

教育市場に特化したソリューション

https://www.synnex.co.jp/solution/solution/industry/education/





当社は今後も、Inspire Japanなどの大規模イベントを通じてさまざまなベストプラクティスをお届けすることで、お客様のビジネスの課題を総合的に解決できる最適なITソリューションを提供するグローバルなソリューションアグリゲーターとして、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。



■TD SYNNEX 代表取締役社長 國持重隆のコメント



当社の創業60年という節目の年に、このような大きなイベントを開催できたことを、心より嬉しく思います。本年1月には、米国SYNNEX Corporationと米国Tech Data Corporationとの合併を受け、TD SYNNEX株式会社への社名変更が完了しました。ご来場いただいた方々にはグローバルなソリューションアグリゲーターを目指す、新生TD SYNNEXが展開する次世代のDXソリューションの数々をご堪能いただけたことかと思います。また、お陰様で参加された多くのパートナー様より、TD SYNNEXのイメージが変わったとのコメントも頂戴しています。今後、弊社の活動を通して世界中のパートナーのベストプラクティスやプログラムを日本に持ち込み、DXの促進に微力ながら貢献したいと考えていますので、これからもTD SYNNEXをご愛顧頂けますよう、よろしくお願い致します。



TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。

私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

(WEB)https://www.synnex.co.jp/



セーフハーバー宣言

本プレスリリースの記載には、米国1933年証券法第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された、「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。本プレスリリース中の「将来に関する記述」は、本プレスリリースの日付けの時点で有する情報を基に作成されたものであり、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。



