最高レアリティのメモカが必ず手に入る《【冥導変身】XXR引換券》や、最大100連分のガチャが無料で引ける限定ログインボーナスなどお楽しみが盛りだくさん!



株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社⾧:桐生隆司、以下スクウェア・エニックス)は、スマートフォン向けゲーム『スクールガールストライカーズ 2(以下、スクスト2)』において、本日 2023 年 7 月 7 日(金)より、夏の限定イベント「ついに舞台は大空へ!新作水着で大冒険!エテルノスカイアドベンチャー2023(以下、本キャンペーン)」を開催いたしましたことをお知らせします。







本キャンペーンでは、総勢38名分の新作水着が《選べる2種のデザイン》で登場すると共に、女の子たちと夏のひとときを過ごす《サマーシーン》を楽しむことができます。また、この他にも、最高レアリティのメモカが必ず手に入る《【冥導変身】XXR引換券》や、最大100連分のガチャが無料で引ける限定ログインボーナス、《ミネル》がホームやミニゲームに期間限定で登場するなど、お楽しみが盛りだくさんな内容となっております。





今年の夏は《天空遺跡》で大冒険! 「エテルノスカイアドベンチャー2023」

●今年も小林元が新作水着を描き下ろし!3 種類の「水着イラスト」を公開!

女の子たちが今年の新作水着を着用した、3 種類の「水着イラスト」を公開!女の子 38人それぞれが水着姿で夏を満喫する様子を見ることができます。幻想的な天空遺跡の背景にもご注目ください。











●新作水着は《選べる2種のデザイン》!《爽》と《涼》、どっちの水着で夏を楽しむ?

全 38 名分の2着の新作水着《水着 2023・爽》《水着 2023・涼》がオリジナルデザインで登場!

さらに、全メンバーそれぞれ個別デザインの《サマーヘア2023》が付属しています。



●新作水着特典!VR でも楽しめる《サマーシーン》で女の子たちと夏を体感!

最大 4 種類の異なるシチュエーションで楽しめる《サマーシーン》が登場!

《天空遺跡》を舞台 に、女の子たちと過ごす夏のひとときをぜひお楽しみください。

※新作水着の購入数に応じて、鑑賞できる《サマーシーン》が異なります。

※《水着 2023(爽/涼)》を所持している場合、コスチュームを着せ替えてお楽しみいただけます。



◆シーンその 1《空の覇者との出会い》





◆シーンその 2《天と泉と聖剣と》



◆シーンその 3《未開の遺跡探索!》



◆シーンその 4《目を閉じて手を出して》





●豪華なスペシャルプレゼント&ログインボーナス!!

期間:2023 年 7 月 7 日(金)~ 9 月 7 日(木)23:59 まで

<2023 年夏のスペシャルプレゼント>

期間中 1 回限定で、ログインしたプレイヤー全員に、好きな女の子の《水着 2023》と交換ができる 「プラチナ水着引換券×1 枚」、最高レアリティの XXR メモカと引き換えできる「【冥導変身】XXR 引換券×1 枚」、「ステラコイン×1,000」をプレゼント!



※「プラチナ水着引換券」はお好きな《水着 2023・爽》または《水着 2023・涼》メモカ 1 枚と交換できます。 ※「【冥導変身】XXR 引換券」はお好きな【冥導変身】XXR メモカ 1 枚と交換できます。



<最大 100 連分のガチャが無料!限定ログインボーナス>

期間中、最大 100 連分のガチャが引ける「【2023 夏】無料 10 連レアガチャ券」などの豪華アイテムが手に入る《限定ログインボーナス》が登場!



※期間中累計 59 日間ログインした場合に、「【2023 夏】無料 10 連レアガチャ券」の 10 枚目を入手できます。

※ログインボーナスは、全日午前 5 時配布です。



<2023 夏 期間限定カムバックキャンペーン>

期間中に復帰したプレイヤー限定で、「50 連分のガチャ券」と、《水着 2023》と交換できる「プラチナ水着引換券」を追加で 1 枚プレゼント!この機会に、もう一度スクストに遊びに来てください!



※30 日以上ゲームにログインをしていないプレイヤーが対象となります。



●水着特設ページで、水着姿の女の子たちの過ごす様子が見られる!

キャンペーン期間中、《水着特設ページ》が登場します。特設ページでは、新作水着の購入やサマーシーンなどを楽しむことができ、《水着 2023》を購入すると、対象の女の子が特設ページ内に登場 し、天空遺跡でそれぞれ過ごす様子を覗き見することができます。



●今年も《ミネル》が期間限定で登場!

キャンペーン期間限定で、《ミネル》がホームに遊びに来てくれるほか、《エテルノランド》の3つのミニゲーム《ビーチフラッグ》《バナナボート》《水着 DE ドン!》で一緒に遊べるようになります。

さらに、《水着 2023》の入手数が一定に達すると、ミネルが水着姿に着替えてくれ、ミネルの《サマーシーン》もお楽しみいただけるようになります!



●「夏色ピース」を渡して女の子との特別な思い出を作ろう!

<「夏色ピース」を集めよう!>

イベントや、キャンペーン期間中に開催される特別ミッションなどで、限定アイテム「夏色ピース」が入手できます。「夏色ピース」は、女の子に一定数プレゼントすると、2023 年夏限定コスチューム「スク水(セーラー)」や、ショップで様々な豪華アイテムと交換できる限定アイテム「浮遊石」 が入手できる他、後日「夏色ピース」を渡した女の子との《夏の思い出エピソード》を解放できる「サマーリコレクトキー2023」が手に入ります!



※「夏色ピース」は《水着 2023》を購入した女の子にのみ渡すことができます。



▼2023 年夏限定コスチューム「スク水(セーラー)」

セーラー風の襟のついた可愛いスク水が登場!さらに、新作水着の購入が一定数に到達すると、ミネルも 「スク水(セーラー)」にお着替えできるようになります!







<《ジグソーパズル》を完成させて《限定思い出ポスター》を GET!>

女の子に「夏色ピース」をプレゼントすることで、渡した女の子の《ジグソーパズル》が埋まっていきます。

パズルを完成させると、パズルと同じ絵柄の《限定思い出ポスター》が手に入り、マイルームやメンバールームに飾ることができるようになります。



“夏の風物詩”が隊⾧さんのチャンネルで復活!? 《スクスト夏の風物詩 告知動画》を公開!

スクスト夏の風物詩とも言える、駅構内の《大型壁面ポスター》が4年ぶりに帰ってきます!

詳細の発表に先駆け、本日《スクスト夏の風物詩 告知動画》を公開しました!

大型壁面ポスター掲出についての詳しい情報は、7 月下旬頃に公開予定です。

発表を楽しみにお待ちください。

※本件について、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。



《スクスト夏の風物詩 告知動画》

https://youtu.be/wXgSPVvpnMg



『スクールガールストライカーズ2』とは?

リリース9周年!戦う女の子とともに世界の謎を追え!スマートフォン向け新感覚ラノベスタイルRPG!



「スクールガールストライカーズ2」は、30人を超える個性豊かな女の子たちとパラレルワールドで繰り広げる、新感覚“ラノベスタイルRPG”です。「もしもの私」をキーワードに綴られるストーリーは、笑いありシリアスあり、そして、時に想像を超える衝撃の展開が待ち受けています。「鎮目(しずめ)ひびき」と名乗るひとりの少女を巡って描かれる、最新のメインストーリー《エピソード Alcor(アルコア)》がついに完結!

プレイヤーは女の子たちを率いる「隊長」となり、自由に選抜チームを編成し、「妖魔(オブリ)」や「襲撃者(アセイラント)」を討伐しながら、世界の謎を追っていきます。本作のバトルでは、様々なコスチュームに身をまとった女の子たちが華麗に戦う変身3Dバトルを採用。

また、ゲーム内を華やかに彩る豪華声優陣とともに、豊富なコスチュームで無限大のコーディネートが楽しめるのも魅力の一つとなっています。



■タイトル名:スクールガールストライカーズ2

■ジャンル :ラノベスタイルRPG

■対象機種 :iOS 9.0 以降 ※iPhone 6s 以降推奨 / Android 4.1 以降

■配信先 :Android版/Google Play

iOS版/App Store

■料金体系 :アイテム課金制(基本プレイ無料)



■公式サイト:http://schoolgirlstrikers.jp/(PC・スマートフォン)

■ダウンロードページ

(Android版 Google Play)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.ocsd.magical

(iOS版 App Store)

https://itunes.apple.com/jp/app/sukurugarusutoraikazu/id808687272?mt=8

■権利表記:(C) 2014-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



株式会社スクウェア・エニックスについて株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ/サービスのヒ ット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ (累計出荷・ダウンロード販売本数8,800万本以上)、「ファイナルファンタジー」シリーズ(同1億8,000万本以上)、「ス ペースインベーダー」シリーズなどがあります。 (https://www.jp.square-enix.com)

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。 ※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

